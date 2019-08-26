Группа разбора: виновато ли такси в жуткой аварии с автобусом

Один из пассажиров погиб сразу, 34 человека, включая десять детей, попали в больницу. Автобус на полном ходу врезается в угол здания, но на видео заметно, что перед вылетом автобуса на встречной полосе такси начало опережение или обгон. Причастен ли таксист к этой аварии? Пикантная подробность: следствие не рассматривает причастность водителя такси к инциденту даже теоретически.

Видео: Видео: камеры видеонаблюдения

Сразу определимся с терминологией: в современной версии ПДД обгоном называется маневр, связанный с выездом на встречную сторону движения. Если же один автомобиль обогнул другой в границах своей стороны дороги — это опережение.



При обгоне водитель обязан убедиться, что встречная полоса свободна и он не создаст опасности и помех другим участникам движения. В случае с опережением специфических требований нет, кроме общих норм, например пункта 8.1 ПДД: при выполнении маневра не должна создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Первый вопрос: какой именно маневр совершал таксист на Renault Logan? Проезжая часть в месте аварии имеет две полосы (по одной в каждую сторону), но полосы щедрые: предельная ширина полос такого типа в России — 3,75 метра.

Ширина Renault Logan без учёта боковых зеркал — 1733 мм, поэтому два автомобиля такого класса опередить друг друга на такой полосе если и могут, то совсем уж без зазора. Фактически это возможно, если попутный автомобиль максимально сместился вправо и позволил опережающей машине проехать с сантиметровым зазором.

Вопрос о том, не совершал ли таксист обгона, остаётся открытым. Даже если он вышел на встречную полосу лишь на несколько сантиметров — это обгон.



Таксист начал манёвр примерно там, где стоит инспектор ДПС: сплошная разметка здесь меняется прерывистой, но далее есть регулируемый перекрёсток, который запрещает обгон в любом случае Фото: Сергей Федосеев

В месте аварии есть прерывистая осевая линия. Но также есть и регулируемый перекрёсток, на котором обгон запрещён по умолчанию (п. 11.4 ПДД). И если он имел место, это грубое нарушение, тем более когда накатывает встречный транспорт. Впрочем, нужно ещё доказать, что авария автобуса находится в причинно-следственной связи с этим нарушением (если оно было).

Возможно, таксист всё-таки уложился в ширину своей половины дороги. Тем не менее его манёвр, начатый буквально за секунду до аварии, мог создать у водителя автобуса впечатление, что Logan намерен выехать на встречную полосу, спровоцировав рефлекторную попытку увернуться. Мы уже разбирали подобную ситуацию, когда автомобилист, перестраиваясь, напугал автомобилистку и спровоцировал её чрезмерную реакцию, стоившую ей жизни.

— Даже если исключить выезд на встречную полосу водителя Renault Logan перед аварией, есть понятие безопасного бокового интервала, который тем больше, чем выше скорости, — поясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Есть специальные методики расчёта этого интервала, и если в отношении водителя Renault Logan возбудят дело, вероятно, автотехническая экспертиза исследует этот вопрос. Если боковой интервал в момент сближения автобуса и Renault Logan был недостаточным, водителя могут признать виновным, даже если он не выезжал на встречную полосу.



Возможную вину водителя Renault Logan усматривает и автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов:

— Такси выехало на встречку не за несколько десятков метров от автобуса, а практически в момент их пересечения. Сами вспомните: увидев автомобиль на встречке, вы заранее притормаживаете или готовы совершить маневр. В данном ДТП водитель автобуса даже не смог оценить боковым зрением угрозу и среагировал уходом вправо. Конечно, он не мог прогнозировать появление там стены. Я допускаю, что водитель автобуса не был достаточно сосредоточен, вошёл в ритм движения, а когда такси вылетело на встречку, он как бы вздрогнул.

Николай Попов считает, что с юридической точки зрения маневр возлагает на водителя автобуса часть вины, но подчёркивает, что никто не ездит стопроцентно сосредоточенно, чтобы спокойно отреагировать на внезапный маневр на встречке.

— Мой вердикт: водитель такси виновен на все 100%, но суд, думаю, установит вину водителя автобуса со ссылкой на пункт 10.1 ПДД, — подытоживает Николай Попов.



Но есть и альтернативная точка зрения, которой придерживается, например, полиция:

— Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается, — сообщили сайту 59.RU в МВД по Пермскому краю. — Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого, водитель данного транспорта, увидев ДТП, развернулся и одним из первых оказывал помощь пострадавшим.



Бекзам Мексатбек искренне уверен, что к аварии непричастен Фото: Сергей Федосеев

Таксист — 20-летний Бекзат Максатбек — действительно не скрывался: после аварии он вернулся на место и был одним из первых, кто начал спасать пострадавших. Бекзат попытался открыть дверь автобуса, но в итоге пришлось лезть через окно:

— В салоне было жуткое зрелище — все люди были в крови. Первым я достал маленького ребенка, потом хотел парня вытащить, но у него оказалась зажата нога, и я не смог этого сделать, — рассказал молодой человек, вытащивший четверых.

Момент перед аварией он комментирует так:

— С правой стороны ехала машина, а я на обгон пошел: в этот момент автобус сзади меня уже врезался в стену. Я услышал громкий звук, остановился, развернулся и помчался к автобусу.



Свою возможную причастность он отрицает категорически:

— Я ехал по своей полосе, а автобус — по своей, — настаивает водитель Renault Logan. — В такой серьезной ситуации я не бывал. Хочу пожелать людям скорейшего выздоровления.

Руководитель центра повышения водительской квалификации Сергей Седов также считает, что дело не в таксисте:

— После ДТП автобус стоит под сильным углом относительно полотна дороги, — объясняет он. — Это говорит о том, что водитель не самостоятельно его туда направил. Нельзя сказать, что такси выехало ему навстречу: ширина дороги позволяла автобусу продолжать движение, не поворачивая. Я думаю, что водитель автобуса это также понимал. А он резко, ни с того ни с сего вращает руль и направляет автобус в стену. Из-за чего это может произойти? Думаю, это была техническая неисправность. К тому же в последние секунды перед столкновением видно, что автобус начинает тормозить. Тормозит, именно когда едет мимо, а не по прямой. Потом происходит удар.

Судя по «приседанию» автобуса на передние колёса, водитель действительно пытался затормозить, но торможение началось примерно в тот момент, когда такси начало свой маневр и автобус отклонился от траектории.



Пока исследуются две версии: ошибка водителя автобуса и техническая неисправность.



Есть ли вина водителя такси в происшествии?