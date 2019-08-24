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Скрестили мечи: 15 лучших фото рыцарей и прекрасных дам с «Княжьего двора»

В Заельцовском парке прошли настоящие рыцарские бои

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«Княжий двор» стал уже традицией — целые выходные участники фестиваля живут как в легенде о средневековых рыцарях

Фото: Александр Ощепков / НГС

На этих выходных Заельцовский бор превратился в настоящее Средневековье — мужчины здесь ходят в доспехах и с мечами, а женщины в замысловатых нарядах из прошлого. Фестиваль «Княжий двор» проходит  в Новосибирске в пятый раз — в этом году посмотреть, как сражаются рыцари пришли около тысячи человек. Лучшие кадры исторического фестиваля — в репортаже НГС.

V фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор» вновь собрал новосибирцев в Заельцовском бору. Участники воссоздали для зрителей настоящие рыцарские турниры

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Политкорректор
    24 авг 2019 в 17:08

    Вот это по-нашему! Сила есть, ума не надо.
    Учитесь, навальнята - электорат делом занят!
    На митингах вам в дыню дают, а тут процесс обоюдовыгодный.

    Барин
    24 авг 2019 в 17:13

    Я награждал прекрасных дам смачным лещём, как делали рыцари из покон веков.

    Фото пользователя
    24 авг 2019 в 17:17

    Если реконструкция была честная и максимально приближенных к реальности, то зрителям должны были респираторы на входе выдавать, ибо не знаю как прекрасные дамы Средневековья, а благородные рыцари то точно особой чистоплотностью не отличались и вонять от них, по идее, должно было за версту...)))