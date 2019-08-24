Скрестили мечи: 15 лучших фото рыцарей и прекрасных дам с «Княжьего двора»

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2 августа 2019
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«Княжий двор» стал уже традицией — целые выходные участники фестиваля живут как в легенде о средневековых рыцарях
Фото: Александр Ощепков / НГС
На этих выходных Заельцовский бор превратился в настоящее Средневековье — мужчины здесь ходят в доспехах и с мечами, а женщины в замысловатых нарядах из прошлого. Фестиваль «Княжий двор» проходит в Новосибирске в пятый раз — в этом году посмотреть, как сражаются рыцари пришли около тысячи человек. Лучшие кадры исторического фестиваля — в репортаже НГС.
Если реконструкция была честная и максимально приближенных к реальности, то зрителям должны были респираторы на входе выдавать, ибо не знаю как прекрасные дамы Средневековья, а благородные рыцари то точно особой чистоплотностью не отличались и вонять от них, по идее, должно было за версту...)))