Скрестили мечи: 15 лучших фото рыцарей и прекрасных дам с «Княжьего двора»

На этих выходных Заельцовский бор превратился в настоящее Средневековье — мужчины здесь ходят в доспехах и с мечами, а женщины в замысловатых нарядах из прошлого. Фестиваль «Княжий двор» проходит в Новосибирске в пятый раз — в этом году посмотреть, как сражаются рыцари пришли около тысячи человек. Лучшие кадры исторического фестиваля — в репортаже НГС.