«Куда ты рулишь?»: водитель «Тойоты» сбивает бегущую девочку на переходе — виноват ли он (видео)

В новом выпуске проекта «Куда ты рулишь?» — ДТП на пешеходном переходе. Водитель Toyota Cresta на Затулинке сбил девочку, которая быстро выбежала на пешеходный переход. Ребенок получил травмы, но остался жив; теперь предстоят автотехническая экспертиза и расследование. Мог ли в принципе водитель среагировать на быстро движущегося человека — разберемся с экспертом в материале НГС. 18 августа, пересечение улицы Громова и проезжей части улицы Петухова за бульваром. Нерегулируемый перекресток с «зеброй» и знаками пешеходного перехода. На переход стремительно выбегает девочка и попадает на капот приближающейся Toyota Cresta. Судя по визгу тормозов из видеозаписи, водитель начал торможение, уже заехав на «зебру». Ребенок отлетел на несколько метров, после чего смог подняться. Его забрала проезжавшая мимо скорая. Смотрите запись ДТП.

Осторожно, шокирующее видео

ДТП с ребенком на пешеходном переходе Видео: паблик vk.com / act54

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 18 августа возле дома № 68 на улице Петухова трезвый водитель на автомобиле Toyota Cresta совершил наезд на 10-летнюю девочку в зоне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован. По мнению эксперта, руководителя компании «Автоюрист» Дениса Алмазова, водитель не имел возможности остановиться, а пешеход должен был осмотреться, согласно пункту 4.5 ПДД. «Пешеход, прежде чем на переход заступить, должен убедиться в том, что транспортные средства едут с той скоростью, которая обеспечит им возможность остановиться. То есть он должен не просто тупо пойти по переходу, а учитывать, что машина не может сразу затормозить. А здесь мы видим, что она бежит сломя голову. Будет, я думаю, проведен следственный эксперимент, на каком расстоянии водитель мог увидеть, увидел и имел ли техническую возможность избежать наезда на пешехода», — объясняет специалист. Справка: Пункт 4.5. ПДД. «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».

По опыту юридической практики, водителей почти всегда признают виновными, если пешеход был сбит на переходе. Однако это не означает, что вина водителя возникает автоматически. Следствие должно разбираться во всех нюансах — когда появился пешеход, где уже была машина, могла ли затормозить в принципе. «Если бы видеофиксации не было, его бы однозначно, скорее всего, признали виновным. А здесь палочка-выручалочка для него эта видеозапись, она в принципе доказывает его невиновность», — отмечает Денис Алмазов. В любом случае водителям стоит сбрасывать скорость перед переходами, на всякий случай держать ногу на тормозе, предвидеть, что кто-то может броситься по переходу сломя голову. А родителям стоит ежедневно объяснять детям, как переходить дорогу, как смотреть по два раза в обе стороны и ни в коем случае не спешить.

Виноват ли водитель?