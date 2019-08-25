Рыба-дичь! Угадайте, это настоящий улов или фейк

Байки о богатом улове появились с первой рыбой. И пока одни попадаются на удочку, другие дружно кричат: «Не верю!» — и распугивают последнюю добычу. Когда все устают спорить, в ход идёт последний аргумент — фотография. Вы поверите снимкам или всё это фотошоп? Ко всем настоящим рыбам мы добавили ссылки, чтобы вы как следует рассмотрели этих исполинов.