Рыба-дичь! Угадайте, это настоящий улов или фейк

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2 августа 2019
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Иногда отличить настоящую рыбу от фейковой просто нереально
Фото: Виктор Власенко / Vk.com
Байки о богатом улове появились с первой рыбой. И пока одни попадаются на удочку, другие дружно кричат: «Не верю!» — и распугивают последнюю добычу. Когда все устают спорить, в ход идёт последний аргумент — фотография. Вы поверите снимкам или всё это фотошоп? Ко всем настоящим рыбам мы добавили ссылки, чтобы вы как следует рассмотрели этих исполинов.
Такой маленький водоём и такая большая рыба?
Ну а это правда?
Карп — всему голова! Похож на настоящего?
Рыбак говорит, что поймал щуку весом в 13,5 килограмма и длиной 130 сантиметров. Поверите?
А эту щуку якобы поймали на спиннинг
С такой щукой — хоть на турнир, хоть на конкурс красоты
Идём на рекорд! Как вам этот монстр?
Ну что мы всё о щуках? Как вам этот сом?
А в этого сома поверите?
Таким сомом можно пугать детей
Что-то давно здесь не было щук. Что скажете об этой особи?
А вот кому ершей?
Это уже не карп — это господин Карп!
На фотосессию с этой щукой рыбаки выстроились в очередь
Фотография как аргумент, что ты точно был на рыбалке. Верим?