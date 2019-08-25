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Рыба-дичь! Угадайте, это настоящий улов или фейк

Мы дали пройти этот тест опытным рыбакам, и не все они справились. А вы осилите?

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Иногда отличить настоящую рыбу от фейковой просто нереально

Фото: Виктор Власенко / Vk.com

Байки о богатом улове появились с первой рыбой. И пока одни попадаются на удочку, другие дружно кричат: «Не верю!» — и распугивают последнюю добычу. Когда все устают спорить, в ход идёт последний аргумент — фотография. Вы поверите снимкам или всё это фотошоп? Ко всем настоящим рыбам мы добавили ссылки, чтобы вы как следует рассмотрели этих исполинов.

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