Обед сумоиста: журналист НГС нашел недорогие, но гигантские бизнес-ланчи (после них тяжело дышать)

Тиграм не докладывают мяса, а посетители ресторанов постоянно жалуются на маленькие порции. Дескать, жадные рестораторы зажимают ценные пищевые продукты, нет чтобы положить побольше. Обозреватель НГС нашел три обеденных предложения, после которых будет трудно встать из-за стола. Конечно, если вы сможете действительно съесть всё, что принесет вам официант. «Гриль и бутыль» — мяса не жалеть

Мясной ланч (несколько вариантов) — 349 рублей



Свиные ребра с печеным картофелем и яйцом за 349 рублей Фото: Стас Соколов

«Мясной ланч» здесь — это отдельное предложение, в обед можно заказать и какие-то другие блюда поменьше. На выбор есть говяжий бифштекс, свиной шницель, свиные ребра и цыплёнок табака. Все они сопровождаются печеной картошкой с жареным яйцом. Самая маленькая порция (бифштекс) тянет на 470 грамм, а цыплёнок улетает далеко за 700. В комплект входит еще и напиток (кофе или чай), ну и хлеб — за него денег не берут. Собственно, это и для основного меню-то совсем немало.



Половина цыпленка табака вместе с гарниром весит 740 грамм Фото: Стас Соколов

Свиные ребра были не идеальны (им не хватало блеска, этих вот дьявольски вкусных канцерогенчиков), но сама свинина сочна, мяса на ребрах хватает, и вместе с картошкой и яйцом этого хватит вам, даже если вы сегодня ещё и не завтракали. Но если с ребрами человек основательный ещё справится, то половина курицы выглядит уже настоящим вызовом. К такому бизнес-ланчу уже сам собой просится бокал вина и посидеть, глядя на любимый город. А потом ещё бокал, и уже ни на какую работу не ходить.

В общем, будьте осторожны, а лучше приходите на обед компанией. Если «мясной ланч» поделить на двоих, то выйдет приличная экономия. Ну конечно, если вы сможете удержаться от бокала вина.

«Димсам Бао» — углеводная бомба

Комбо 2 (Битые огурцы, рамен, цыплёнок с грибами и рисом — всего 650 грамм) — 315 рублей



Комбо из битых огурцов, бульона с лапшой и жареной курицы с грибами и рисом за 315 рублей Фото: Стас Соколов

В восточной кухне вообще еды должно быть много. Все эти европейские большие блюда с ложкой чего-то красивого в центре восточному человеку непонятны. Нет, маленькому блюду восточный человек тоже будет рад, но тогда много должно быть уже этих самых блюд. Комбо «Димсам бао» выглядит внушительно, хотя на поверку оказывается, конечно, что его основные составляющие — это лапша и рис. Но на Востоке оно так и есть. Из набора никаких вопросов не вызывают битые огурцы. Ну то есть вопрос, конечно, все равно остается, почему огурцы не битые (точнее ломаные), а нарезанные аккуратно, но это детали.

С раменом вышло чудно. Как-то так сложилось, что это модное блюдо стоит прилично уже само по себе. Поэтому наличие рамена в комплексе, где есть ещё горячее и салат, интригует. Интрига, однако, быстро исчезает, когда видишь, как этот самый рамен выглядит. Потому что кроме лапши, бульона и половинки яйца с листочком нори и веточкой петрушки в чашке ничего нет.



С недавнего времени к димсамам, бао и супам в Dimsum Bao добавилась лапша в воке Фото: Стас Соколов

С курой и грибами всё как-то получше. Обжаренные в воке кусочки птицы, четвертинки шампиньонов, лук — всё, что обещано, лежит на солидной подушке из риса. Начинки немного, но осилить всю миску уже после огурцов и рамена будет непросто. Но поскольку «рамен» в этом наборе присутствует скорее как декоративный элемент (в смысле им можно любоваться, но есть не обязательно), то порция как раз в меру.

«Коляда» — много, по-домашнему

Бифштекс с печёными овощами — 280 рублей



Бифштекс с печеными овощами за 280 рублей Фото: Стас Соколов

«Коляда» — это редкий для Новосибирска пример заведений с подчёркнуто русской кухней. У нас ведь публике подавай что-нибудь такое модное, заграничное. Чтобы почувствовать себя хотя бы пару часов где-нибудь в Милане или Нью-Йорке, на худой конец в Нячанге. А тут всё такое исконно-посконное (ну конечно, с майонезиком, куда же без него русскому человеку). В меню блюда не кажутся особенно огромными. Но если заказать котлеты с печеными овощами то получится внушительная тарелка. Подача, конечно не отличается изяществом. Это то, что называется «домашняя еда» — так действительно выглядит тарелка, когда вы чего-то положили в неё дома.



«Коляда» понравится людям, которые не особенно интересуются кулинарными экспериментами, предпочитая понятную, простую еду Фото: Стас Соколов