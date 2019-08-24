Когда твоя бабушка — звезда: пять пенсионеров, у которых старость круче, чем молодость

На пятерых им 343 года. Это меньше, чем Великому Новгороду, зато больше, чем многим другим городам России. Но пороха в пороховницах этих бабушек и дедушек ещё столько, что и на вашу старость хватит. В перерывах между получением пенсии они ведут стримы с грядок, беззастенчиво модничают в Instagram, рассекают на мотоциклах с молодыми байкерами, тягают многопудовые гири и танцуют так, что Егор Дружинин вытирает пот с лысины. Если собрать этих старичков вместе, будет жарко. И мы сделали это.

Татьяна Наговицына, 72 года: танцует, учит английский и покоряет мир



Татьяна начала заниматься танцами ещё при Ельцине Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Вот лишь немногие из мест, где можно встретить челябинку Татьяну Наговицыну: театр, балетный станок в студии, очередь на посадку в самолёт в аэропорту. Свой ящик Пандоры она открыла в 50 лет, и началось: путешествия, танцы, репетиции. Случайно попав в танцевальную мастерскую, Татьяна поняла, что именно этого ей всю жизнь и недоставало.



Когда Татьяна провела разведку танцем, позвала с собой подруг Фото: Илья Бархатов / 74.RU

До этого женщина работала на радиозаводе и по условиям контракта не могла выезжать за границу. Зато успела объездить всю Россию, а в свободное время каталась на горных и водных лыжах, бегала трусцой. После выхода на пенсию у Татьяны остались привычка просыпаться ранним утром и страсть к активному отдыху. Теперь она каждый день берёт ноги (непременно с балетками) в руки и спешит в зал, а если танцев по расписанию нет — занимается английским.



Занимаемся танцами и радуемся жизни по методу Татьяны Наговицыной

Вечера предпочитает проводить в компании подруг в театре или за чтением любимых книг. А обо всех приключениях рассказывает в Instagram. В блоге есть и рассказы о путешествиях: с выходом на пенсию женщина наконец-то может ездить за границу и делает это так, что тревел-блогеры плачут в сторонке.



Есть ли в Татьяне Наговицыной хоть что-то от привычного образа бабули и откуда она черпает силы на всё, знают на 74.RU.

Юрий Савчинский, 70 лет: дед, мопед (за полмиллиона) и байкерский след

На мотоцикле Юрий ездит даже за хлебом. Это любовь Фото: личный архив Юрия Савчинского

На днях Юрий Савчинский из Омска отметил 70-летний юбилей. Друзья поздравляют его на страничке в «Одноклассниках», но он не может пока ответить — руки заняты рулём любимого «стального коня». Страсть к мотоциклам у мужчины была с самого детства, а впервые почувствовать себя байкером ему удалось в 1968 году — купил чехословацкую «Яву» в Ленинграде за 760 рублей. Правда, пока был в армии, родители успешно продали мотоцикл. Пришлось брать новый.



Сына за руль Юрий пока не пускает Фото: личный архив Юрия Савчинского

На сегодняшний день Юрий сменил уже множество мотоциклов, а одно из последних приобретений — японский Suzuki Boulevard за 550 тысяч рублей — пришлось продать: здоровье не позволило управляться с 400-килограммовой машиной. Байкер поменял его на более лёгкую модель и снова рассекает в магазин за хлебом и на слёты, где его уважительно называют дядя Юра.



Чад кутежа омских байкеров выглядит примерно так Фото: личный архив Юрия Савчинского

Кстати, дядя Юра разбивает стереотипы о байкерах в стиле «шум, скорость, гедонизм». Он скорее олицетворяет поговорку про «кто понял жизнь, тот не спешит». Даже на трассе он не торопится, а наслаждается окружающим миром.

— Когда я на мотоцикле еду, то слышу музыку природы, чувствую запах, который от неё исходит. Я вижу всё вокруг: где зайчик пробежал, где ромашка зацвела. Я этим любуюсь, я это ценю, мне нравится, когда происходит единение с природой, — отмечает байкер. Ещё больше о нём знают только на NGS55.RU.

Светлана Ермакова, 66 лет: писательница со страниц Cosmo и коллекционер стильных луков

Вам может показаться, что на картинке три разные девушки, но всё это — образы одной Светланы Ермаковой Фото: svetlana.ermakova.writer / Instagram.com

Тренд надевать одежду из бабушкиных саквояжей и чуланов как нельзя лучше подходит самим женщинам «серебряного возраста». Писательница Светлана Ермакова однажды взяла эту идею на вооружение и начала своё стильное восхождение на вершину тюменской бьюти-индустрии. А своими образами, как это принято у пожилых модников, делится на странице в Instagram.



Чтобы создать луки, одних только вещей недостаточно. Тут на помощь Светлане приходят швейные навыки. Ловкость рук, и вот уже старый шарф превращается в новую юбку, а плед — в тунику. Дополнить образ помогут носки и ремень мужа.



— Не было у меня ни одного купленного платья, которое я не довела бы «до ума» дома. Даже вязаный джемпер я могу укоротить, — делится стильными секретами женщина.

И её идеи дошли до адресата: за обновлениями в её блоге следят больше трёх тысяч человек, а журнал Cosmo посвятил Светлане разворот.



Творить нашей модели помогает природа (женщина живёт за городом), другой секрет — малоедение, на него она пересела несколько лет назад и ни капли не жалеет. Посмотреть образы и узнать тайны красотки за 60 вы можете на 72.RU.

Сергей Ашихмин, 68 лет: чемпион мира по гиревому спорту

Это только на камеру Сергей делает вид, что ему тяжело; на самом деле жонглирует гирями, как резиновыми мячиками Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Пока вы думаете, как ещё украсить стены дома, чтобы было прямо впечатляюще и эпохально, Сергей Ашихмин из Свердловской области облагораживает их медалями. За всю жизнь их у него набралось больше ста, и подробностей о многих он даже не вспомнит. Но особенная гордость — шесть наград с мировых первенств: из Латвии, Германии, Южной Кореи, Казахстана и Ирландии. Мужчина не просто прокачал мышцы, но как минимум ещё и славно поездил за счёт спортивных достижений. В ноябре ему предстоит очередной мировой чемпионат в Сербии, а пока он ходит на работу в «Водоканал» и тренируется дома.



Главное в любом путешествии — гири. Их Сергей всегда берёт с собой Фото: личный архив Сергея Ашихмина

А началось пристрастие к гиревому спорту в раннем детстве, когда парикмахерские делили помещение со спортзалами. Тогда-то пятилетний Серёжа, сопровождавший маму на стрижку, заглянул в приоткрытую дверь и увидел за ней соревнования по тяжёлой атлетике. Встать в один ряд с силачами стало его мечтой, а к серьёзным тренировкам приступил в 15 лет.

Сегодня ему ничего не стоит толкнуть тяжеленные гири больше 200 раз. И это притом что однажды ему пришлось почти на 20 лет завязать с тренировками. Сергей строил дом и сорвался с 13-метровой высоты. Как результат — компрессионный перелом позвоночника. До травмы он мог одной рукой поднять две двухпудовые гири (64 кг) 13 раз, после не мог простоять и 10 минут.



Мы поймали Сергея, когда он поехал за новыми гирями Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Как восстанавливался наш герой после травмы, что вернуло его в спорт и как ему удаётся до сих пор побеждать в соревнованиях, знают на E1.RU.

Лидия Тиунова, 67 лет: ведёт стримы с грядок, знает всё о винограде

Вместо морковки и картошки Лидия кормит внуков виноградом Фото: Лидия Тиунова / YouTube.com

Как сделать идеальную теплицу для винограда, чем северный сорт отличается от южного и другие подробности о не самой популярной на Урале ягоде рассказывает в своём блоге на YouTube пермячка Лидия Тиунова. А заодно развенчивает мифы о том, что пожилые люди и современные технологии — это два разных мира. В лице Лидии Афанасьевны объединились талантливый агроном, заботливая бабушка и набирающий популярность влогер.

Пока на её канале есть всего несколько комментариев, но и появился-то он всего месяц назад, когда вся целевая аудитория находится в полях в позе собаки, смотрящей вниз. Мы уверены, что в сезон консервации подписчиков у виноградного мастера прибавится. Перспективы очевидны. На виноградниках наша героиня съела ни один кишмиш и зинфандель и выращивает 46 сортов винограда. И это в Пермском-то крае.



С этого видео у Лидии началась большая и взаимная любовь со зрителями