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Дом в трещинах, землетрясение в Девкино и переговоры Сбербанка и 2ГИС — главное за неделю

Новости и истории Новосибирска, которые стоит прочитать. И бонус — милое видео с фермы пони!

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Самые главные события недели в обзоре НГС

Фото: Стас Соколов, Ольга Бурлакова, Александр Ощепков / НГС

На этой неделе жители одного из домов Оби были вынуждены эвакуироваться из своих квартир — их старый дом пошёл трещинами. Жители Калининского района Новосибирска пожаловались на постоянную вонь по ночам — местные власти и полиция до сих пор не могут найти виновника странного запаха. Также СМИ сообщили о переговорах Сбербанка и новосибирской компании 2ГИС. Все самые важные новости и интересные истории Новосибирска с 19 по 23 августа — в обзоре НГС.

  • Четырёхэтажный дом в Оби пошёл трещинами, а жильцы вынужденно покинули свои квартиры и живут у знакомых или в местной школе. Дом дважды признавали аварийным, а во время работ на соседней стройке он буквально затрещал по швам. Собственникам квартир сказали, что нужна ещё одна экспертиза, которая покажет, можно ли жить в этом доме, — подробнее в репортаже НГС.

Дом построен в 1935 году. Сейчас в нём проживают&nbsp;146 взрослых и 33 ребёнка

Дом построен в 1935 году. Сейчас в нём проживают 146 взрослых и 33 ребёнка

  • Издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило о переговорах Сбербанка о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. В обеих компаниях эту информацию комментировать отказались. Компания 2ГИС была основана в 1999 году, входит в топ-10 крупнейших интернет-компаний России по версии журнала Forbes. В 2019 году 2ГИС занял восьмую позицию в рейтинге самых дорогих компаний русского интернета, составленном Forbes. 

Жители Калининского района говорят, что запах похож на жжёную резину или мазут и появляется он только по ночам

Жители Калининского района говорят, что запах похож на жжёную резину или мазут и появляется он только по ночам

  • После чуда в Жуковском, когда пилоты посадили самолёт на кукурузное поле, многие стали интересоваться, как же защищают от птиц аэродромы в других городах. Корреспонденты НГС побывали в орнитологической «избушке» аэропорта Толмачёво, куда ещё в начале 2000-х пригласили орнитолога Максима Грабовского, и он фактически с нуля создал систему защиты от пернатых. Сейчас у Грабовского есть помощники — вместе с ними он следит за появлением птиц на аэродроме, пугает их пиротехникой и оглушительными звуками, но также и спасает попавших в ловушки бедняг. 
     
  • Хирурги новосибирской больницы № 25 сделали необычную операцию 16-летней пациентке. Они удалили гигантский комок волос, занимающий весь желудок, — из-за него она не могла есть и чувствовала боль. Сама девочка так и не смогла объяснить врачам, зачем ела волосы. По мнению хирурга, склонность к такому поведению не обязательно означает серьёзное психическое расстройство — вероятно, она испытывала такое же навязчивое желание, как люди, которые грызут ногти.
  • На этой неделе под Новосибирском произошло землетрясение — сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 21 километре восточнее Искитима. В этом районе идут разработки месторождений угля, но учёные уверены, что это было именно землетрясение, а не взрывы. 
  • Под Новосибирском есть хозяйство, где уже много лет разводят гривастую мечту миллионов детей — шетлендских пони. Местные лошадки учатся здесь манерам, а потом разъезжаются по всей стране, от Сибири до Москвы, радовать детей в парках и тренировать маленьких наездников в конноспортивных школах.

Корреспонденты НГС побывали на пони-ферме: лошади здесь ведут себя как большие котики, показывают трюки и учат деревенских детей ответственности.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Василич
    24 авг 2019 в 10:41

    Гаражи, которыми затянут весь Калининский район, начали топить мазутом или отработанным маслом. Отюда и вонь. Местные-то в курсе, а вновьприбывшие а недоумении.