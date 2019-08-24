Дом в трещинах, землетрясение в Девкино и переговоры Сбербанка и 2ГИС — главное за неделю

Самые главные события недели в обзоре НГС
Фото: Стас Соколов, Ольга Бурлакова, Александр Ощепков / НГС
На этой неделе жители одного из домов Оби были вынуждены эвакуироваться из своих квартир — их старый дом пошёл трещинами. Жители Калининского района Новосибирска пожаловались на постоянную вонь по ночам — местные власти и полиция до сих пор не могут найти виновника странного запаха. Также СМИ сообщили о переговорах Сбербанка и новосибирской компании 2ГИС. Все самые важные новости и интересные истории Новосибирска с 19 по 23 августа — в обзоре НГС.
- Четырёхэтажный дом в Оби пошёл трещинами, а жильцы вынужденно покинули свои квартиры и живут у знакомых или в местной школе. Дом дважды признавали аварийным, а во время работ на соседней стройке он буквально затрещал по швам. Собственникам квартир сказали, что нужна ещё одна экспертиза, которая покажет, можно ли жить в этом доме, — подробнее в репортаже НГС.
- Издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило о переговорах Сбербанка о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. В обеих компаниях эту информацию комментировать отказались. Компания 2ГИС была основана в 1999 году, входит в топ-10 крупнейших интернет-компаний России по версии журнала Forbes. В 2019 году 2ГИС занял восьмую позицию в рейтинге самых дорогих компаний русского интернета, составленном Forbes.
- Жители Калининского района регулярно жалуются на неприятный запах — по ночам к домам подступает удушливая гарь. Они жаловались то депутатам, то в администрацию района, то вызывали МЧС, — новосибирцы и чиновники подозревают, что по ночам кто-то обжигает провода на Богдашке, но вычислить нарушителя пока не удалось.
- Экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову выпустили из СИЗО — Центральный районный суд Новосибирска изменил им меру пресечения и отправил под домашний арест. Супругов задержали ещё в начале июня и возбудили уголовное дело.
- Сибирячке Наталье В. стали угрожать коллекторы из-за долгов её 55-летнего отца. Мужчина занял в микрокредитной компании 10 тысяч рублей, но не смог отдать деньги в срок. Расплатиться по долгам отца коллекторы потребовали от его дочери, прислав грубое и недвусмысленное СМС-сообщение с объяснением, к чему женщине нужно готовиться. Корреспондент НГС выслушал историю Натальи, пообщался с авторами грубого СМС, а также выяснил, что надо делать попавшим в аналогичную ситуацию.
- После чуда в Жуковском, когда пилоты посадили самолёт на кукурузное поле, многие стали интересоваться, как же защищают от птиц аэродромы в других городах. Корреспонденты НГС побывали в орнитологической «избушке» аэропорта Толмачёво, куда ещё в начале 2000-х пригласили орнитолога Максима Грабовского, и он фактически с нуля создал систему защиты от пернатых. Сейчас у Грабовского есть помощники — вместе с ними он следит за появлением птиц на аэродроме, пугает их пиротехникой и оглушительными звуками, но также и спасает попавших в ловушки бедняг.
- Хирурги новосибирской больницы
№ 25сделали необычную операцию 16-летней пациентке. Они удалили гигантский комок волос, занимающий весь желудок, — из-за него она не могла есть и чувствовала боль. Сама девочка так и не смогла объяснить врачам, зачем ела волосы. По мнению хирурга, склонность к такому поведению не обязательно означает серьёзное психическое расстройство — вероятно, она испытывала такое же навязчивое желание, как люди, которые грызут ногти.
- На этой неделе под Новосибирском произошло землетрясение — сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 21 километре восточнее Искитима. В этом районе идут разработки месторождений угля, но учёные уверены, что это было именно землетрясение, а не взрывы.
- Со станции Мочище под Новосибирском месяц не вывозят мусор, который скапливается на новых мусорных площадках — на них до сих пор нет баков. Представитель местной администрации объяснил это тем, что у нового регионального оператора до конца не оформлены необходимые документы.
- Под Новосибирском есть хозяйство, где уже много лет разводят гривастую мечту миллионов детей — шетлендских пони. Местные лошадки учатся здесь манерам, а потом разъезжаются по всей стране, от Сибири до Москвы, радовать детей в парках и тренировать маленьких наездников в конноспортивных школах.
Корреспонденты НГС побывали на пони-ферме: лошади здесь ведут себя как большие котики, показывают трюки и учат деревенских детей ответственности.