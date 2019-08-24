Дом в трещинах, землетрясение в Девкино и переговоры Сбербанка и 2ГИС — главное за неделю

На этой неделе жители одного из домов Оби были вынуждены эвакуироваться из своих квартир — их старый дом пошёл трещинами. Жители Калининского района Новосибирска пожаловались на постоянную вонь по ночам — местные власти и полиция до сих пор не могут найти виновника странного запаха. Также СМИ сообщили о переговорах Сбербанка и новосибирской компании 2ГИС. Все самые важные новости и интересные истории Новосибирска с 19 по 23 августа — в обзоре НГС.

Четырёхэтажный дом в Оби пошёл трещинами, а жильцы вынужденно покинули свои квартиры и живут у знакомых или в местной школе. Дом дважды признавали аварийным, а во время работ на соседней стройке он буквально затрещал по швам. Собственникам квартир сказали, что нужна ещё одна экспертиза, которая покажет, можно ли жить в этом доме, — подробнее в репортаже НГС.



