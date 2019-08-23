Ночь бесплатного кино и письмо из Хогвартса: 12 самых ярких событий наступающих выходных

Выходные не за горами — пора планировать отдых, тем более погода решила нас немного побаловать. Уже с пятницы можно проникнуться атмосферой магии и окунуться во вселенную Гарри Поттера — «Кино на траве» продолжает радовать. А в субботу и воскресенье придется немного подумать, куда же заглянуть, ведь предлагаемые мероприятия идут оба дня: во дворе гостиницы «Центральная» развернется гастрономический фестиваль Vilka — всем любителям вкусно и интересно поесть. Театральный фестиваль «Три вороны» продолжает свои невероятные спектакли — не забывайте регистрироваться. В кино девочка Эбигейл обнаружила в себе магические способности, а малышка зомби случайно оживила историю самого знаменитого ходячего мертвеца, Антон Бык живет по понятиям в лихие 90-е — ностальгическая история вышла, а девушка по имени Хейли и ее отец отчаянно пытаются спастись от урагана. Скучать точно не придется.



Нарымский сквер на вечер пятницы превращается в уголок чародейства и волшебства, все это, конечно, в рамках проекта «Кино на траве». Для всех тех, кто до сих пор ждет письмо из Хогвартса — любимые мотивы, распределение по факультетам и, конечно, просмотр фильма — «Гарри Поттер и философский камень».

Фото: kinopoisk.ru

Где: Нарымский сквер

Когда: 23 августа

Во сколько: с 18:00, кинопросмотр в 20:45

Сколько стоит: вход свободный Фестиваль Vilka — гастрономический праздник во дворе гостиницы «Центральная» наверняка уже можно считать почти традицией. Каждые выходные там что-то происходит: то вкусно кормят, то музыкой развлекают, то продают что-то замысловатое. И каждый раз — интересно. Два выходных дня подряд вас будут ждать представители лучших фуд-проектов города, не пропустите (дегустация будет).

Фото: Стас Соколов / НГС

Где: двор гостиницы «Центральная», Ленина, 3

Когда: 24 и 25 августа

Во сколько: с 12:00 до 22:00

Сколько стоит: вход свободный На площадке у кинотеатра «Победа»

Фото: instagram.com/kinopobeda

В пятницу: с 19:00 лекция — «Экскурсия к центру державы» от Андрея Позднякова, а после встреча с известным новосибирским путешественником и журналистом Алексеем Камерзановым. Завершится программа выступлением музыкальной группы Jaroom.

В субботу: с 14:00 мастер-класс по фотографии от фотостудии ATOP, после ночь российского кино и презентация программ кинотеатра «Победа»: с 18:30 для вас бесплатно покажут самые популярные отечественные фильмы: «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж». Приходите 24 августа в кассы кинотеатра, выбирайте билеты (не более 4 билетов в одни руки на каждый сеанс). Завершится вечер спектаклем от театра «Понедельник. Выходной». В воскресенье: с 16:00 клуб разговорного английского и уроки танцев от танцевального центра Fraules. Танцевальный Jam для всех желающих — не пропустите. На площадке у НОВАТа представители танцевального проекта PROТАНЦЫ от шоу «Танцы на ТНТ» устроят танцевальный фейерверк — 12 перфомансов от резидентов танцевальных коллективов. В день, когда на площадке у театра будет творится танцевальное безумие, как раз стартует 6-й сезон любимого многими проекта — приходите поддержать новосибирских танцоров.

Фото: instagram.com/nsk.tancy.pro

Где: площадка у театра НОВАТ

Когда: 24 августа

Во сколько: в 21:00

Сколько стоит: вход свободный

Театральный фестиваль «Три вороны» продолжает вводить горожан в состояние легкого безумия своими перфомансами в самых неожиданных местах.

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Программа на субботу, 24 августа — спектакль пройдет недалеко от посёлка «Элитный» и называется он «В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.». Сюжет посвящен взглядам Льва Толстого на женскую и мужскую роль в создании мира. Начало в 17:00 и в 19:00, старт автобусов в 16:00 и в 18:00 (от БЦ «Время», станция метро «Октябрьская»). Вход бесплатный по предварительной регистрации, строго 18+. Программа на воскресенье, 25 августа: променад «Индивидуальные переживания» с текстами поэтов Андрея Жданова и Егора Зайцева. Место и время спектакля будет сообщено зарегистрированным зрителям за 24 часа до начала спектакля. Open-air фестиваль «Врывайся» пройдёт 24 августа на Михайловской набережной. Одна из площадок будет посвящена экстремальным видам спорта, а на специально выстроенном споте из снега райдеры смогут показать своё мастерство. Где: Михайловская набережная

Когда: 24 августа

Во сколько: с 12:00

Сколько стоит: вход свободный

Фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор» — в этом году празднику исполняется 5 лет. В честь юбилея ожидается обширная программа и эффектные зрелища. Для гостей будут оформлены аутентичные фотозоны, будет работать ярмарка эксклюзивных изделий. Для любознательных — лекции по истории и мастер-классы, и ремесленные площадки.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Где: Заельцовский парк Когда: 24 и 25 августа

Во сколько: с 12:00 Сколько стоит: вход свободный 11 кинопремьер вышло к выходным дням, как всегда, расскажем про самые ожидаемые, по версии сайта Kinopoisk.ru. «Эбигейл» — российская фантастико-приключенческая история про девушку, которая живет в закрытом городе из-за эпидемии загадочной болезни. У Эбби забрали отца — он заболел, когда девочке было всего 6 лет. Уже повзрослевшая Эбигейл решает пойти наперекор властям и найти отца, но неожиданно узнает, что ее город полон магии, и в ней самой просыпаются магические способности.

6+



Фото: kinopoisk.ru

«Капкан» — на Флориду обрушился мощнейший ураган. Главная героиня Хейли игнорирует сообщения об эвакуации, чтобы встретиться с отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды.

18+

Фото: kinopoisk.ru

«Бык» — действия фильма разворачиваются в 90-е годы. Экономические проблемы и криминал на каждом углу. Антон Быков по прозвищу Бык — лидер преступной группировки. Молодой человек вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. Во время одной из разборок Антон попадает в отделение милиции. Его вызволяет один из московских авторитетов взамен на маленькую, но опасную услугу.

18+

Фото: kinopoisk.ru

«Свет моей жизни» — 8 лет назад человечество поразил неизвестный ученым вирус, который убил практически всех женщин на Земле. Мужчина с 12-летней дочерью, у которой оказался иммунитет к заболеванию, путешествует по лесам Северной Америки, а к городам приближается только по крайней необходимости. Он всеми силами пытается защитить дочь от опасности. 18+

Фото: kinopoisk.ru

«Малышка зомби» — внучка самого знаменитого в мире зомби переезжает в Париж, чтобы произвести впечатление на новых одноклассниц, случайно навлекает силы гаитянской вуду. Так оживает история Клервиуса Нарцисса. 18+