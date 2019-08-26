Бандиты захватили метро: разработчики с Украины показали Новосибирск после ядерной войны

20 августа вышло дополнение «Два полковника» к видеоигре Metro Exodus — оно целиком посвящено Новосибирску. В игре раскручивается история о выживании людей в новосибирском метро. По сюжету игры главный герой, новосибирец Слава, собственными глазами наблюдает падение и вымирание всех обжитых станций метрополитена. Сюжет игры основан на произведениях российского писателя и публициста Дмитрия Глуховского. Корреспондент НГС прогулялся по мрачным тоннелям постапокалиптического метрополитена столицы Сибири и сравнил игру с реальностью.





Новосибирск предстаёт перед глазами игрока вымершим — во время ядерной войны на город скинули бомбу, взрыв которой загрязнил атмосферу настолько, что без специального препарата тут находиться невозможно. Препарат этот называется «Зелёнка» — по сути, обычный антирад, который разработали учёные Академгородка. «Зелёнка» в Новосибирске заменяет валюту: за неё покупают продукты, ей расплачиваются с рабочими и её же пропивают.



В дополнении игрокам снова показывают новосибирский вокзал. С этой панорамы начинается сюжет Фото: скриншот видеоигры Metro Exodus

Новосибирский метрополитен вымер в 2035 году, за год до того, как в город на поезде «Аврора» приехал главный герой игры Metro Exodus Артём. Главный герой сюжетного дополнения — полковник Вячеслав Хлебников. Он состоит в военизированной организации «ОСКОМ» и воспитывает сына Кирилла (который также встречается в основной игре).



Обжитых станций в Новосибирске мало. «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Речной вокзал» давно вымерли Фото: скриншот видеоигры Metro Exodus

К сожалению, украинские разработчики не дают игрокам погулять по поверхности и рассмотреть оставшиеся после ядерной войны НОВАТ и 100-квартирный дом. Всё действие дополнения разворачивается на станциях «Красный проспект» и «Сибирская». Другие станции названы «грязными», потому что на них живут лишь бандиты и анархисты. Ну а за «Речным вокзалом» так и вовсе нежилые.



По сюжету новосибирское метро начинает вымирать уже в 2034 году. Тоннели и многочисленные переходы заросли радиоактивной слизью, которую герою приходится выжигать огнемётом. Кроме этого, метро страдает от обилия грунтовых вод, постепенно затапливающих обжитые станции. А ещё, по вселенной романов Дмитрия Глуховского, в новосибирском метро идёт гражданская война.



Действие сюжета начинается с празднования Нового года. Первое что бросается в глаза по прибытии героя на «Красный проспект», — это переход на станцию «Сибирская».



Переход с «Красного проспекта» на «Сибирскую» почти не изменился. Местами лишь мрамор осыпался Фото: скриншот видеоигры Metro Exodus

А вот так этот же переход выглядит в реальности Фото: Александр Ощепков / НГС

В длинном коридоре между станциями, где обычно играют музыканты, располагается штаб «ОСКОМ», в котором сидит типичный генерал. Он назначает главного героя ответственным за поиски в одном из НИИ Академгородка карты «Чистой земли» — территории, не заражённой радиацией.



На путях с обеих сторон перрона стоят двухэтажные составы, которые заменяют местным жителям ресторан, склады и торговые лавки (видимо, сказалась близость Центрального рынка). Главная достопримечательность здесь — «Новый ресторан». Проходя через него, герой может послушать несколько интересных историй, узнать о военной тайне и даже понаблюдать за началом любовных отношений между двумя персонажами.



Новый ресторан довольно уютный (по меркам постапокалипсиса). В меню в основном грибы Фото: скриншот видеоигры Metro Exodus



Новосибирцы переделали часы, которые в реальности показывают время до прибытия нового состава, в своеобразный календарь. На нём указан год, в котором происходит действие, а вместо курантов на Новый год здесь запускают обратный отсчёт.



Жители «Красного проспекта» отмечают Новый год

После нескольких сюжетных поворотов Вячеслав Хлебников попадает и на станцию «Сибирская». Правда, погулять тут особо негде: почти весь перрон завален баррикадами, противниками и полыхает в огне. Это боевой уровень, где игроку приходится много стрелять и прятаться от выстрелов противников.

На «Сибирской» игроку придется повоевать. Она завалена баррикадами и полыхает огнём. Гражданская война на этом уровне показана без прикрас Фото: скриншот видеоигры Metro Exodus

Та же лестница на «Сибирской». В реальности здесь гораздо светлее Фото: Александр Ощепков / НГС