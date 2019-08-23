Обман в квадрате: раскрываем 5 схем мошенников, которые пытаются сдать вам квартиру

С началом учебного года рынок аренды жилья переживает бум: тем студентам, кому не досталось койко-место в общаге, приходится искать комнаты и квартиры в городе. Найти идеальное жилье без наценки в принципе непросто, а тут еще и мошенники — схем, по которым разводят неопытных арендаторов, в последнее время прибавилось. Пять популярных обманов прямо сейчас раскрываем в компании юриста, риелтора и экспертов по подбору объявлений о съеме/продаже жилья. Схема № 1: «Специальная база»

На базу вы наткнетесь, когда будете искать квартиры по объявлениям в интернете. Обычно хорошо обставленные «однушки» и «двушки» сдаются по среднему ценнику или чуть ниже, а в объявлении есть пометка «без посредников». По номеру, указанному в контактах, вам скажут что-то вроде:

— Этот вариант уже сдали, но у нас большая база, вы можете выбрать любую другую квартиру. Приезжайте в офис, заплатите четыре тысячи, и мы вам предоставим доступ к данным. Не переживайте, все официально, по договору.

Идеальные квартиры часто оказываются лишь приманкой Фото: Дарья Селенская / 74.RU

На самом деле: соглашаться не стоит. Как правило, в таких договорах есть оговорки о том, что люди, предоставляющие вам базу квартир, не берут на себя ответственность за то, получится ли снять жилье. То есть если база не поможет — это ваши проблемы. — Обычно в таком договоре прописано, что продавец «базы» не несет ответственности за изменение данных. То есть, если вы воспользуетесь ей и не найдете жилье, то вернуть деньги не получится даже через суд, — говорит юрист коллегии «Юриус» Алексей Коновалов.

Что делать: отказаться от предложения, найти риелтора (плюс — гарантированный результат, минус — придется заплатить) или искать самостоятельно (плюс — не потратите лишние деньги, минус — не факт, что найдете быстро или вообще). Схема № 2: «Идеальный вариант» С виду — это квартира вашей мечты: идеальная планировка, новая мебель, свежий ремонт, техника и низкая цена. Сдают квартиру срочно, потому что хозяева, например, переезжают в другой город или даже страну. Буквально послезавтра, поэтому вас поторопят встретиться, заключить договор и, как следствие, отдать деньги.



Низкая цена, суета и спешка — верные признаки того, что вас хотят обмануть Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

На самом деле: просьбы оплатить услуги агента или отдать аванс собственнику до просмотра должны насторожить. Вместе с вашими деньгами испарится не только объявление, но и люди, которые с вами связывались. Добиваться справедливости будет бессмысленно — скорее всего, настоящие хозяева квартиры никогда не слышали о том, что она сдается. Вычислить подозрительное объявление можно еще на стадии просмотра. По словам руководителя департамента новостроек агентства недвижимости «Новосёл» Олеси Табакарь, в первую очередь должны настораживать две вещи: очень низкая цена и спешка, с которой квартиру пытаются сдать. Что делать: запомнить правило аренды — никаких денег до подписания договора. — Если вы видите предложение с ценой гораздо ниже, чем на аналогичные объекты, то, скорее всего, дело пахнет обманом. Важно понимать, что собственники жилья стремятся сдать квартиру как можно более выгодно. Чтобы этого избежать, то лучше заранее сориентироваться по ценам на разные типы объектов в разных районах города. Это поможет отсечь фейки с намеренно заниженной ценой, — советуют эксперты N1.RU.

Схема № 3: «Ключи в почтовом ящике» Квартирные хозяева нередко бывают придирчивы — все бы им нанимателей без детей, животных и вредных привычек, зато с пропиской неподалеку и славянской внешностью. Но иногда попадаются такие душевные люди, что даже в паспорт особо не смотрят и договор составляют формально.

На самом деле: если ваши документы требуют неохотно, да и свои не торопятся показывать — начинайте беспокоиться.

— Настоящему хозяину квартиры важно передать свое имущество человеку, которому он будет доверять, а для этого нужны гарантии. А вот человек, который снял жилье и решил без ведома владельца пересдать его нескольким «жильцам», удалившись в закат с их деньгами, может не беспокоиться о ваших документах. И свои предпочтет скрыть, — объясняет риелтор Олеся Табакарь.



Следуйте заветам дедушки Печкина: без документов — никаких посылок не отдавать. То есть, извините, денег Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Что делать: составьте подробный договор аренды сами и вручите на подпись хозяину. Сделать это по электронной почте или «на словах» не получится — Гражданский кодекс требует именно в письменной форме. Не будет лишним попросить свидетельство или выписку из Единого государственного реестра недвижимости (проверить подлинность документов можно здесь).

— Заключать договор найма следует только с тем, кому квартира принадлежит. Обратите внимание, если собственников несколько, все они должны поставить свои подписи под договором. Иначе вы можете оказаться в ситуации, когда один собственник вас заселит, а его совладелец — выселит. И с точки зрения закона будет совершенно прав, — подчеркивает юрист Алексей Коновалов.

Проблемы могут возникнуть даже просто с прописанными в этой квартире людьми. Выселить они вас не смогут, но и вы не посмеете ограничивать им доступ в квартиру. Даже если это 48 гастарбайтеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, можно попросить у владельца жилья выписку из лицевого счета, полученную не раньше последних семи дней. Документ выдают сотрудники паспортного стола, он отражает количество прописанных в квартире лиц, в том числе и временно.

Схема № 4: «Всё чисто» Собственник показал вам все документы, квартира в прекрасном состоянии, соседи — милейшие люди, а район будто создан для вас. Ну теперь-то уж точно можно заключать сделку! Впрочем, и тут может выясниться, что хозяин — липовый, например потому что не обладает правом собственности на жилье. Просто право на квартиру, которое он вам показал, устарело.

На самом деле:

— Собственник предъявляет свидетельство о праве собственности на квартиру государственного образца без записей о каких-либо обременениях, но давности пару-тройку лет. За это время с квартирой могло произойти многое: отчуждение, сдача в другой долгосрочный наем, залог в банке и так далее, — объясняет юрист.



Даже если с виду с квартирой все в порядке, а владелец готов предоставить все документы — не стоит немедленно подписывать договор и переезжать Фото: Илья Давыдов / E1.RU

Что делать: заранее закажите выписку из ЕГРН, в которой будут отображены актуальные сведения о квартире. Сделать это можно на сайте «Госуслуг». Если из выписки будет видно, что в отношении квартиры установлен арест, обременение или она находится в каком-либо споре, — не снимайте ее. Полезно будет проверить и самого собственника на предмет наличия долгов у судебных приставов. Сделать это можно через форму на сайте. Если у человека много долгов, приставы могут прийти в его жилое помещение для описи, ареста и изъятия имущества. Вещи, находящиеся в квартире, будут считаться имуществом должника-собственника, пока вы через суд не докажете, что они ваши. Схема № 5: «С вещами на выход»

Помимо мошенничества на стадии аренды жилья, квартиросъемщики нередко сталкиваются с неожиданным выселением.

Не стесняйтесь, поднимитесь к соседям и выясните все про ваше будущее жилье Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Что делать: лучшим вариантом защиты станет заключение долгосрочного договора — на год или больше. Такой договор собственник обязан зарегистрировать через МФЦ, и тогда в отношении жилья будет наложено так называемое обременение: хозяин не сможет свободно распоряжаться помещением — продавать, дарить, закладывать в банке без согласования с вами. И вас, по крайней мере, неожиданно не продадут вместе с квартирой.

Правда, с этим есть проблема — многие арендодатели уходят от налогов, регистрировать в МФЦ ничего не хотят и договор заключают максимум на 11 месяцев. Да и соблюдение остальных правил может быть делом неблагодарным, поскольку далеко не каждый собственник жилья будет согласен выполнить все эти условия. Скорее всего, ему легче найти более сговорчивого нанимателя или даже сбить цену за аренду. Тем не менее это лучше, чем оказаться обманутым, — риелторы признаются, что на практике такие преступления редко всерьез расследуют и доводят до суда, слишком уж небольшие суммы.

Чтобы не стать жертвой квартирных неприятностей и облегчить поиск жилья, сохраните для себя эту памятку: