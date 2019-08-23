В берлоге рэпера: прогулка по брутальной квартире музыканта из Новосибирска

Мы привыкли, что квартира «должна располагать к комфорту и отдыху», но что это значит, толком никто не понимает. Поэтому большая часть интерьеров привычно светлые, а чаще всего бежевые. Но то, что для одних — отдых для глаз, для других скучно и вгоняет в тоску. Новосибирские дизайнеры создали необычный брутальный интерьер для молодого музыканта: здесь на стенах металлические плиты, голый бетон, а часть стен и вовсе заменили стеклом. Подробнее — в материале НГС. Апартаменты в комплексе JET Apartments студия ART-UGOL преобразила для молодого новосибирского музыканта. Один из авторов проекта, Илья Котельников, говорит, что что за основу владелец квартиры попросил взять один из нереализованных проектов из портфолио студии, но в итоге квартира получилась со своим характером.



Перегородки в квартире снесли и поставили заново — там, где было нужно для идеальной расстановки мебели Фото: ART-UGOL

Площадь «двушки» — 64 кв. м. Для проекта её перепланировали: снесли все перегородки и построили новые так, как было нужно владельцу квартиры. Например, чтобы поместились и оставались незаметными все ниши-шкафы, у стен появились хитрые изгибы. В ванной обязательно должны были быть душ и постирочный блок — и чтобы всё влезло, дизайнеры перебрали несколько вариантов.



Квартира может показаться мрачной, но на самом деле полностью отражает пожелания её владельца — он не отходил от концепции ни на шаг и подбирал детали по визуализациям Фото: Ася Розонова

Основа концепции — максимально открытая планировка, поэтому чёткой границы между помещениями будто нет, пространства как бы перетекают одно в другое. Этому способствует, в частности, отделка: интерьер объединяют три основных материала — это бетон, металл и дерево, встроенные двери фактически сливаются со стенами. Бетон предварительно очистили и покрыли матовым лаком, чтобы от него не было пыли. Стены прихожей отделаны панелями из горячекатанного металла — такие же использовали в отделке кухонного фартука и в ТВ-зоне в гостиной.

По словам Ильи Котельникова, металл — материал очень практичный, его даже не пришлось дополнительно обрабатывать.



— Коррозии он не подвержен и подходит к нашим условиям. Как сейчас есть, он такой и останется, — заверил автор проекта.



Кухня не кажется громоздкой, при этом в ней множество мест для хранения и скрытых шкафов Фото: Ася Розонова

Кухню владелец квартиры заказал сам по эскизам дизайнеров. Гарнитур контрастный, частично почти сливается со стеной, и шкафчиков в нём куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Сюда вошли и полноразмерный холодильник, и посудомоечная машина, и множество места для хранения.

— Когда мы делаем проекты, всё должно быть универсально: в случае появления семьи или смены владельца всё должно быть пригодно для существования, поэтому кухня вменяемая, чтобы туда всё влезло, все необходимые приборы. Стол большой, чтобы можно было с гостями усесться всем, — поясняет Илья Котельников полноценную кухню-столовую в квартире молодого холостяка.



Почти всю мебель для квартиры сделали на заказ по эскизам и чертежам дизайнеров Фото: Ася Розонова

Большую часть остальной мебели по эскизам дизайнеров сделали в новосибирской компании ZRK group — в том числе огромный стол с необычной перекрещивающейся основой из металла и металлические светильники. Обеденные стулья — уже классика: в 1960-х их в сотрудничестве с фабрикой Vitra разработал дизайнер Вернер Пантон, такой стул стал первым в истории, полностью изготовленным из пластика.



Диваны можно раздвигать, сдвигать и передвигать в зависимости от необходимости Фото: Ася Розонова

ZRK group изготовила и необычный перфорированный журнальный столик для зоны гостиной. Там же сшили и большие модульные диваны: их можно раздвинуть, превратив в несколько кресел-пуфов, а можно, наоборот, составить огромную мягкую зону. Торшер подобрали в каталоге Garda Decor, ковёр — BoConcept. За диванами в нише у окна спрятали большой встроенный шкаф.



Часть перегородок в квартире сделали из стекла Фото: Ася Розонова

Ещё одна зона хранения скрывается за деревянными панелями на входе в спальню. Сама же спальня формально отделена от остальных помещений, но в основном стеклом — из стекла перегородка с дверью в коридор и часть стены между спальней и гостиной. При необходимости их можно закрыть плотной гардиной.



В спальне нет ничего лишнего, а одну из тумбочек молодого музыканта украшает дизайнерская колонка Фото: Ася Розонова

Мебель для спальни тоже сделали на заказ, а картина — собственность хозяина квартиры.

— Мы её хотели заменить, покушались, но посмотрели вживую и оставили, — признался дизайнер.



Для владельца квартиры сделали полноценное рабочее место: на стол он может поставить мониторы и оборудование и записывать хиты Фото: Ася Розонова

В спальне сделали и полноценное рабочее место для молодого музыканта, а стену над ним обшили мягкими панелями. Это, конечно, не профессиональная звукоизоляция, служит больше для дизайна, но часть звуков поглощает. Хотя современная техника позволяет писать музыку в наушниках, не мешая соседям. Стильную настольную лампу дизайнеры выбрали среди светильников IKEA.



Слева от рабочего стола поставили вместительный шкаф. — Там много места для хранения, причём у хозяина пока там пусто. У всех приходишь — всё забито, уже ничего не положить, а здесь открываешь — шкафы свободны, — улыбается Илья Котельников.

Плитку для ванной подобрали под металл, а часть плиток будто «забомблены» стрит-художниками Фото: Ася Розонова

В ванной тема металла отражена в дизайне плитки: вся она из одной коллекции.

— Она немного напоминает какой-то стрит-арт: заказчик — рэпер, поэтому здесь прямая связь есть, — подчеркнул Илья Котельников.

Справа от раковины в стену убрали нишу-постирочную: здесь разместилась стиральная машина и все необходимые в быту мелочи.



В квартире большие окна и много света, который можно прикрыть гардинами, создав уютный полумрак Фото: Ася Розонова

Для студии ART-UGOL эта квартира оказалась в своём роде экспериментом: дизайнеры любят использовать в проектах брутальные элементы, но реализовать интерьер от начала до конца именно так, как задумывалось, удаётся далеко не всегда.

— Заказчик не отступал ни на шаг, — говорит автор концепции. — Всё было сделано буквально до последнего момента. У него были подушечки и пледик на диване — видно, что он подбирал по визуализации сам. В этом плане это для нас проект уникальный, потому что многие на определённой стадии начинают как-то останавливаться, а когда заезжают, вообще перестают что-то делать. А здесь было желание у клиента — это самое главное.

