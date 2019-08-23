Между баней и чайханой. На Хилокском рынке обнаружилось кладбище нацистов

Кладбища военнопленных в Новосибирске начали восстанавливать в середине 90-х годов
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Чёрные кресты и обелиски между чайханой и стоянкой фур на Хилокском — так выглядит одно из кладбищ, где похоронены немецкие военнопленные, оказавшиеся в Сибири во время Великой Отечественной войны. Каждый год сюда приезжают немецкие студенты, которые косят траву, убирают мусор и рассказывают, как следят за могилами русских солдат в Германии. Корреспонденты побывали на кладбище для военнопленных и узнали его историю. Подробности — в материале НГС.
Стоянка фур, по которой снуют торговцы Хилокского рынка, тут же чайхана с запахом мантов, «золотые» улыбки восточных женщин, указатели, на которых фломастерами написано, где баня и душ. Уголок Востока тут кажется таким гармоничным, как будто бы до него ничего здесь и не было.
Разве что кладбища немецких военнопленных с чёрными крестами и вычищенными обелисками. Здесь похоронены немцы, венгры и латыши — военнопленные, которые попали в Сибирь во время Великой Отечественной войны.
«У нас тут дача, — говорит хозяин построек, стоящих рядом с кладбищем, Алексей Калугин. — Каждый год сюда молодёжь, немцы приезжают, человек 10–15. Убирают, красят, мусор собирают, траву косят. Ну а что, я сам немец, по бабушке фамилия Рейн. Мне ничего особенного, лучше, чем рядом с Клещихинским».
На кладбище два обелиска — с фамилиями латышских военнопленных, мемориал венгерских военнопленных. Под самым высоким крестом плита с надписью «Здесь покоятся военнопленные — жертвы Второй Мировой войны».
Возле кладбища Алексей построил баню, куда ходят мыться торговцы с Хилокского и водители фур, живущих на стоянках. За кладбищем — утопающий в мусоре перелесок, за которым начинаются огороды. Алексей рассказывает, что кроме студентов на кладбище приезжают «люди в галстуках», которые привозят цветы и венки. А гастарбайтеров, которые усаживаются на обелиск выпить, Алексей выгоняет.
Кроме Хилокского в Новосибирской области ещё три места захоронения военнопленных — на Заельцовском кладбище, в Первомайском районе, а также в посёлке Мирный Коченёвского района.
После рассекречивания архивов НКВД с 1996 года этим занималась инициативная группа ученых-историков, — рассказал волонтёр, который тоже ухаживает за кладбищем (называть своё имя и объяснять, для чего ему это нужно, он отказался). — Сергей Букин, профессор, доктор исторических наук. Он занимался восстановлением информации и помогал организацией приведения этих мест в порядок».
Букин исследовал историю новосибирского лагеря немецких военнопленных, который появился в конце Второй Мировой войны. В 2005 году учёного наградили Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за вклад в развитие российско-германских отношений.
«Захоронения в Кировском (ныне Ленинском) районе не попали под промышленную застройку, но подверглись "сельскохозяйственному освоению". Жители близлежащих домов без предусмотренного законом отвода земли разбили там огородные и садовые участки, построили заводы и небольшие домики. Причём их владельцам хорошо было известно, что картофель, овощи и ягодные культуры они возделывают на кладбище, — рассказывает Букин в своей книге «В чужой земле: Памяти военнопленных, умерших в Новосибирской области в 1944–48 гг.». — Попытки выкопать погреб или даже вырыть бочку приводили к обнаружению человеческих останков».
Человеческие кости здесь находят давно, рассказала хозяйка дачной постройки. Её родители купили здесь участок 20 лет назад — тогда сторожилы передавали друг другу истории о том, как в середине ХХ века здесь делали братские могилы, площадь которых была гораздо больше огороженного сейчас участка.
«Они молодцы. Моему отцу предлагали оплатить билет, чтобы он посмотрел, как там ухаживают за могилами русских солдат, — рассказал Алексей Калугин. — Они приезжают с камерами, чтобы всё заснять, в Германии показать».
Профессор Букин называет в своей книге число 2900 — столько человек похоронены на новосибирских кладбищах для военнопленных, по результатам его исследований на основе секретных документов.
Кладбище для военнопленных слегка выбивается из местного окружения. За ним растут помидоры, валяется мусор. Тут же рынок с галдящими продавцами и уставшими дальнобойщиками. А здесь чистота и порядок, которые оставляют тяжёлые впечатления и заставляют переосмыслить историю.
Военнопленных, похороненных в Новосибирске, называют жертвами Второй Мировой войны. «Освещение их судеб служит напоминанием о трагедии людей в XX столетии», — заключает в своей книге Букин, отвечая на вопрос о том, для чего нам нужны такие мемориалы.
В 2016 году германские власти разыскивали в Новосибирске бывших военнопленных, чтобы выплатить им по 2,5 тысячи евро.