Между баней и чайханой. На Хилокском рынке обнаружилось кладбище нацистов

Чёрные кресты и обелиски между чайханой и стоянкой фур на Хилокском — так выглядит одно из кладбищ, где похоронены немецкие военнопленные, оказавшиеся в Сибири во время Великой Отечественной войны. Каждый год сюда приезжают немецкие студенты, которые косят траву, убирают мусор и рассказывают, как следят за могилами русских солдат в Германии. Корреспонденты побывали на кладбище для военнопленных и узнали его историю. Подробности — в материале НГС. Стоянка фур, по которой снуют торговцы Хилокского рынка, тут же чайхана с запахом мантов, «золотые» улыбки восточных женщин, указатели, на которых фломастерами написано, где баня и душ. Уголок Востока тут кажется таким гармоничным, как будто бы до него ничего здесь и не было.



Каждый год иностранные студенты-волонтёры приезжают ухаживать за мемориалом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Разве что кладбища немецких военнопленных с чёрными крестами и вычищенными обелисками. Здесь похоронены немцы, венгры и латыши — военнопленные, которые попали в Сибирь во время Великой Отечественной войны.



Мемориал латышским военнопленным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«У нас тут дача, — говорит хозяин построек, стоящих рядом с кладбищем, Алексей Калугин. — Каждый год сюда молодёжь, немцы приезжают, человек 10–15. Убирают, красят, мусор собирают, траву косят. Ну а что, я сам немец, по бабушке фамилия Рейн. Мне ничего особенного, лучше, чем рядом с Клещихинским».

На кладбище два обелиска — с фамилиями латышских военнопленных, мемориал венгерских военнопленных. Под самым высоким крестом плита с надписью «Здесь покоятся военнопленные — жертвы Второй Мировой войны».



Около 3000 военнопленных похоронены на новосибирских кладбищах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Возле кладбища Алексей построил баню, куда ходят мыться торговцы с Хилокского и водители фур, живущих на стоянках. За кладбищем — утопающий в мусоре перелесок, за которым начинаются огороды. Алексей рассказывает, что кроме студентов на кладбище приезжают «люди в галстуках», которые привозят цветы и венки. А гастарбайтеров, которые усаживаются на обелиск выпить, Алексей выгоняет.



Кроме Хилокского в Новосибирской области ещё три места захоронения военнопленных — на Заельцовском кладбище, в Первомайском районе, а также в посёлке Мирный Коченёвского района.

На кладбище захоронены латышские и венгерские военнопленные Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После рассекречивания архивов НКВД с 1996 года этим занималась инициативная группа ученых-историков, — рассказал волонтёр, который тоже ухаживает за кладбищем (называть своё имя и объяснять, для чего ему это нужно, он отказался). — Сергей Букин, профессор, доктор исторических наук. Он занимался восстановлением информации и помогал организацией приведения этих мест в порядок». Букин исследовал историю новосибирского лагеря немецких военнопленных, который появился в конце Второй Мировой войны. В 2005 году учёного наградили Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за вклад в развитие российско-германских отношений.



Местная чайхана Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Захоронения в Кировском (ныне Ленинском) районе не попали под промышленную застройку, но подверглись "сельскохозяйственному освоению". Жители близлежащих домов без предусмотренного законом отвода земли разбили там огородные и садовые участки, построили заводы и небольшие домики. Причём их владельцам хорошо было известно, что картофель, овощи и ягодные культуры они возделывают на кладбище, — рассказывает Букин в своей книге «В чужой земле: Памяти военнопленных, умерших в Новосибирской области в 1944–48 гг.». — Попытки выкопать погреб или даже вырыть бочку приводили к обнаружению человеческих останков».

За забором от кладбища военнопленных стоит баня для работников Хилокского рынка Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Человеческие кости здесь находят давно, рассказала хозяйка дачной постройки. Её родители купили здесь участок 20 лет назад — тогда сторожилы передавали друг другу истории о том, как в середине ХХ века здесь делали братские могилы, площадь которых была гораздо больше огороженного сейчас участка.



Кладбище находится рядом с чайханой, у которой отдыхают торговцы фруктами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Они молодцы. Моему отцу предлагали оплатить билет, чтобы он посмотрел, как там ухаживают за могилами русских солдат, — рассказал Алексей Калугин. — Они приезжают с камерами, чтобы всё заснять, в Германии показать».



Через несколько метров уже начинаются огороды Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Профессор Букин называет в своей книге число 2900 — столько человек похоронены на новосибирских кладбищах для военнопленных, по результатам его исследований на основе секретных документов.



Рядом с кладбищем стоянка для фур Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кладбище для военнопленных слегка выбивается из местного окружения. За ним растут помидоры, валяется мусор. Тут же рынок с галдящими продавцами и уставшими дальнобойщиками. А здесь чистота и порядок, которые оставляют тяжёлые впечатления и заставляют переосмыслить историю. Военнопленных, похороненных в Новосибирске, называют жертвами Второй Мировой войны. «Освещение их судеб служит напоминанием о трагедии людей в XX столетии», — заключает в своей книге Букин, отвечая на вопрос о том, для чего нам нужны такие мемориалы.