Обучение и наказание: 12 вопросов о школе, на которые вы до сих пор не знаете правильных ответов

Школьная, пора! Всего несколько дней свободы, и дети снова займут свои места за партами, а кто-то и вовсе впервые примерит на себя костюм школьника.

Пока ребята справляются с задачками от учителей, их родителям предстоит решить куда более интересные вопросы, которые каждый год поднимаются в родительских чатиках. Опять сдавать на ремонт? Что ещё за благотворительность? Кто опять подрался? А может, не ходить в эту школу вообще? Мы заручились поддержкой педагога, юриста, российской Конституции и закона об образовании, чтобы разобраться в этих вопросах. Теперь вы проверяете себя.