Обучение и наказание: 12 вопросов о школе, на которые вы до сих пор не знаете правильных ответов

Три столпа российского образования ошибок не простят!
Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов
Школьная, пора! Всего несколько дней свободы, и дети снова займут свои места за партами, а кто-то и вовсе впервые примерит на себя костюм школьника.
Пока ребята справляются с задачками от учителей, их родителям предстоит решить куда более интересные вопросы, которые каждый год поднимаются в родительских чатиках. Опять сдавать на ремонт? Что ещё за благотворительность? Кто опять подрался? А может, не ходить в эту школу вообще? Мы заручились поддержкой педагога, юриста, российской Конституции и закона об образовании, чтобы разобраться в этих вопросах. Теперь вы проверяете себя.
Может ли учитель проучить школьника линейкой? (Ну так, слегка)
Если родители в разводе, на собрания ходит тот взрослый, с кем живет ребенок?
Ребёнка можно не отдавать в школу вообще, согласны?
Школа требует заплатить за продлёнку, что делаем?
В классе нашего ребенка есть ученики с особенностями здоровья и, как следствие, поведения. Может, им стоит учиться отдельно?
Школа просит купить лыжи на физкультуру. Бежим в магазин?
Хочу сидеть на уроках вместе с ребенком, когда мне вздумается. Могу?
Учитель влепил ребёнку двойку в журнал только за то, что тот шумел. Имеет право?
Ребенка не пустили на урок из-за опоздания. Можно наказать учителя?
Ребенок потерял книгу, которую взял в библиотеке. Что делать?
Охранник не пускает родителей в школу — это вообще законно?
В уставе школы прописано, что родители должны сдавать по 500 рублей ежемесячно на «благотворительность». Будем скидываться?
Кстати, каждый понедельник мы подкидываем вам нескучные ситуации из жизни, на которые есть единственно верный ответ. Раньше мы разбирались, как не стать героем плохой кредитной истории, что делать, если щекотливая ситуация застала вас в магазине, и пробовали одолеть задачи, с которыми в начальной школе справляются одной левой.