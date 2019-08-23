«А это чего, а?»: как новосибирцы реагируют на гламурный кроссовер, который дубасит по ямам, как УАЗ

Новый среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross интересен прежде всего своей особой подвеской: у него там гидравлические демпферы — это идея, перенесенная с раллийных гонок. По задумке инженеров, гидравлика плюс расслабленные амортизаторы должны подарить водителю незабываемую плавность хода — как раз то, что нужно на российских дорогах. И в общем-то с этой задачей машина справляется, но чем приходится жертвовать ради мягкости — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Citroen C5 Aircross — автомобиль яркий Фото: Ольга Бурлакова

Citroen C5 Aircross (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — автомобиль яркий, запоминающийся, но для кого-то спорный. Ну что поделать, это же «Ситроен» — они всегда пытались нарисовать что-нибудь этакое.



Цветные элементы в экстерьере Фото: Ольга Бурлакова

Кругом понатыканы красные прямоугольники со скругленными углами — главный дизайнерский ключ «Ситроен». И на переднем бампере, и на молдингах дверей.



На машину смотрят, оборачиваются Фото: Ольга Бурлакова

Черно-красные рейлинги, парящая крыша, обильный хром в остеклении. На машину смотрят, оборачиваются и даже спрашивают: «А это чего?».



Длина кроссовера 4500 мм, ширина 1840 мм Фото: Ольга Бурлакова

Длина кроссовера 4500 мм, ширина 1840 мм. По размерам и восприятию C5 Aircross — это как популярный KIA Sportage, только вот привод у машины исключительно передний. Хорошо, хоть клиренс — 23 сантиметра.



Интерьер кроссовера Фото: Ольга Бурлакова

В салоне «Ситроена» всё то же доминирование прямоугольников и простая линейная архитектура. Такое больше подходит каким-нибудь утилитарным внедорожникам для жёсткой грязи, но в целом выглядит стильно.



Использованы вставки из кожи, металла и глянца Фото: Ольга Бурлакова

Передняя панель частично обшита кожей, но в целом это один большой кусок жесткого пластика. Двери помягче, кожаные вставки там тоже используются. Есть немного алюминия и глянца.



Пороги защищены от грязи Фото: Ольга Бурлакова

Пороги неширокие, переступать их удобно, они полностью накрываются дверью с накладкой и не пачкаются.



Дополнительный шов на лицевой стороне обода руля Фото: Ольга Бурлакова

Рулевое колесо обшито двумя видами кожи — в результате мы имеем дополнительный шов на лицевой стороне обода. Выглядит необычно, не как у всех, но практично ли? Края кожи у шва будут затираться, в сам шов — попадать грязь. Лучше бы обогрев баранки для России поставили.



Кожаные сиденья Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные сиденья (водительское с электроприводом) довольно жесткие. У спинки недостаточная боковая поддержка, а у подушки сиденья — наоборот, избыточная. Зато есть массаж нескольких видов, но опять же только у водителя.



Цифровая приборная панель Фото: Ольга Бурлакова

Цифровая приборная панель с американскими шрифтами 70-х годов. Частично её вид можно перенастроить, но к таким показаниям спидометра и тахометра надо привыкать. Да и зачем вам тахометр, в конце концов.



Рукоятка АКП и шайба выбора режимов движения Фото: Ольга Бурлакова

Стильная рукоятка АКП дорого выглядит и приятно-тяжело переключается. Рядом шайба выбора режимов движения — она далеко от водителя и не слишком хорошо видно, какой режим выбран: солнце засвечивает лампочки.



Меню и логика мультимедийной системы довольно сложны Фото: Ольга Бурлакова

Меню и логика мультимедийной системы довольно сложны, тут нет стартового экрана с привычными иконками/плитками. В разные разделы попадаешь через кнопки быстрого доступа.



Скорость работы приемлемая Фото: Ольга Бурлакова

Скорость работы приемлемая, иногда после нажатий присутствуют паузы. Традиционно подтормаживает карта навигации.



Беспроводная зарядка работает с перебоями Фото: Ольга Бурлакова

Имеется беспроводная зарядка. Еще ни на одной современной машине у меня она нормально не работала — то видит телефон, то не видит. Может, чего в «Айфоне» подправить?



Бокс-холодильник Фото: Дмитрий Косенко

Огромный, просто шикарный бокс спрятался под центральным подлокотником. Это еще и холодильник — сюда дует холодный воздух при включенном климате. Влезет две 2-литровые бутылки.



Задний диван поделен на 3 независимых места Фото: Ольга Бурлакова

Задний диван поделен на 3 независимых места, у каждого можно отрегулировать наклон спинки. Но центрального подлокотника уже нет, а плоский профиль сидений — не самое комфортное решение для дальней дороги.



Плоский профиль сидений Фото: Ольга Бурлакова

Над головой — 3 пальца пространства, ступням свободно, в коленях будет тесновато.



Багажник 580 литров Фото: Ольга Бурлакова

Багажник 580 литров, значительная часть объема — в подполе, где вольготно развалилась запаска. Есть ниши, крючки и электропривод багажной двери.



Кнопки нужно удерживать до 1 секунды Фото: Ольга Бурлакова

Нажимаем кнопку «Старт» и… ничего не происходит. А всё потому, что это «Ситроен» и кнопку нужно удерживать долго, около секунды. И так многие кнопки — включения массажа, включения спорт-режима. Слишком долго для современного человека.



1,6-литровый 150-сильный турбомотор Фото: Ольга Бурлакова

Ну вот и завели 1,6-литровый 150-сильный турбомотор. Он обещает нам разгонять переднеприводной кроссовер с 8-ступенчатым гидроавтоматом Aisin за 9,1 секунды до сотни. Расход бензина в городе заявлен на уровне 10,5 литра — не суперэкономично по современным меркам. Зато правда.



Progressive Hydraulic Cushions — в подвеске гидравлические демпферы Фото: Ольга Бурлакова

Так что же там с плавностью хода и чудо-подвеской? За помпезным названием Progressive Hydraulic Cushions прячутся гидравлические демпферы, которые используются в качестве отбойников, и расслабленная настройка пружин и амортизаторов. На больших волнах жидкостные демпферы гасят удары, что позволяет развивать высокую скорость и обходиться без жестких пробоев.



C5 Aircross на бездорожье Фото: Ольга Бурлакова

И правда, на отвратительном рельефе с провалами, волнами и канавами C5 Aircross с какой-то необычайной легкостью «дубасит» вперед. Да, он раскачивается, но пробоев не ловит и, кстати, землю не задевает. Смотрите видео: для этой дороги это абсолютно комфортная скорость кроссовера.



Видео: Дмитрий Косенко

Полный привод в машине не предусмотрен, но есть шайба выбора внедорожных режимов: снег, грязь. Электроника имитирует переднюю межколесную блокировку, но сильно на это рассчитывать не надо.



На асфальте подвеска отфильтровывает мелочь Фото: Ольга Бурлакова

На асфальте расслабленная подвеска логично отфильтровывает всякую мелочь, но не сказать что прям полностью — мелкие колебания кузова все равно присутствуют.



Крупные острые ямы машина не любит Фото: Ольга Бурлакова



И вот ты такой, покатавшись на грунтовке, мчишься по асфальту с большими дырами — а тут раз, и жёсткий удар. Это колесо на мягком амортизаторе стремительно провалилось в яму, и гидродемпфер тут уже не спас — так что расслабляться не стоит.



Значительные крены Фото: Ольга Бурлакова

С такой подвеской C5 Aircross проявляет и валкость, и сильно кренится, и клюет носом при торможении. Это плата за плавный ход, но в большинстве городских ситуаций машина всё-таки остается вменяемой и управляемой.



Легкий руль слегка тяжелеет Фото: Ольга Бурлакова

Легкий руль с набором скорости вроде приобретает какую-то тяжесть, да и реактивного действия здесь хватает для полного и деликатного возврата баранки.



Старт с места дается кроссоверу с трудом Фото: Ольга Бурлакова

Модный турбомотор с громоздким японским автоматом подружить удалось, может быть, не полностью, но в целом разгоняться и «активничать» можно. Да, не сразу — старт с места дается кроссоверу с трудом. Да, с пинками автомата, особенно при замедлениях. Да, с постоянными попытками этого автомата переключиться на повышенную передачу (даже в «Спорте»). Но можно.



C5 Aircross хорош шумоизоляцией Фото: Ольга Бурлакова

А ещё C5 Aircross хорош шумоизоляцией. Здесь даже двойные стекла, как у премиума. Слегка слышны покрышки, но от ветра, встречных машин и прочих шумов салон защищен прилично. Опять же подвеска работает тихо.



Стоимость от от 1 875 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова