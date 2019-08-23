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Тест-драйв

«А это чего, а?»: как новосибирцы реагируют на гламурный кроссовер, который дубасит по ямам, как УАЗ

Тест-драйв: французский Citroen C5 Aircross с гидроподвеской — чудо для русских дорог

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Citroen C5 Aircross интересен подвеской

Фото: Ольга Бурлакова

Новый среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross интересен прежде всего своей особой подвеской: у него там гидравлические демпферы — это идея, перенесенная с раллийных гонок. По задумке инженеров, гидравлика плюс расслабленные амортизаторы должны подарить водителю незабываемую плавность хода — как раз то, что нужно на российских дорогах. И в общем-то с этой задачей машина справляется, но чем приходится жертвовать ради мягкости — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

Citroen C5 Aircross — автомобиль яркий

Citroen C5 Aircross — автомобиль яркий

Citroen C5 Aircross (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — автомобиль яркий, запоминающийся, но для кого-то спорный. Ну что поделать, это же «Ситроен» — они всегда пытались нарисовать что-нибудь этакое.

Цветные элементы в экстерьере

Цветные элементы в экстерьере

Кругом понатыканы красные прямоугольники со скругленными углами — главный дизайнерский ключ «Ситроен». И на переднем бампере, и на молдингах дверей.

На машину смотрят, оборачиваются

На машину смотрят, оборачиваются

Черно-красные рейлинги, парящая крыша, обильный хром в остеклении. На машину смотрят, оборачиваются и даже спрашивают: «А это чего?».

Длина кроссовера 4500 мм, ширина 1840 мм

Длина кроссовера 4500 мм, ширина 1840 мм

Длина кроссовера 4500 мм, ширина 1840 мм. По размерам и восприятию C5 Aircross — это как популярный KIA Sportage, только вот привод у машины исключительно передний. Хорошо, хоть клиренс — 23 сантиметра.

Интерьер кроссовера

Интерьер кроссовера

В салоне «Ситроена» всё то же доминирование прямоугольников и простая линейная архитектура. Такое больше подходит каким-нибудь утилитарным внедорожникам для жёсткой грязи, но в целом выглядит стильно.

Использованы вставки из кожи, металла и глянца

Использованы вставки из кожи, металла и глянца

Передняя панель частично обшита кожей, но в целом это один большой кусок жесткого пластика. Двери помягче, кожаные вставки там тоже используются. Есть немного алюминия и глянца.

Пороги защищены от грязи

Пороги защищены от грязи

Пороги неширокие, переступать их удобно, они полностью накрываются дверью с накладкой и не пачкаются.

Дополнительный шов на лицевой стороне обода руля

Дополнительный шов на лицевой стороне обода руля

Рулевое колесо обшито двумя видами кожи — в результате мы имеем дополнительный шов на лицевой стороне обода. Выглядит необычно, не как у всех, но практично ли? Края кожи у шва будут затираться, в сам шов — попадать грязь. Лучше бы обогрев баранки для России поставили.

Кожаные сиденья

Кожаные сиденья

Кожаные сиденья (водительское с электроприводом) довольно жесткие. У спинки недостаточная боковая поддержка, а у подушки сиденья — наоборот, избыточная. Зато есть массаж нескольких видов, но опять же только у водителя.

Цифровая приборная панель

Цифровая приборная панель

Цифровая приборная панель с американскими шрифтами 70-х годов. Частично её вид можно перенастроить, но к таким показаниям спидометра и тахометра надо привыкать. Да и зачем вам тахометр, в конце концов.

Рукоятка АКП и шайба выбора режимов движения

Рукоятка АКП и шайба выбора режимов движения

Стильная рукоятка АКП дорого выглядит и приятно-тяжело переключается. Рядом шайба выбора режимов движения — она далеко от водителя и не слишком хорошо видно, какой режим выбран: солнце засвечивает лампочки.

Меню и логика мультимедийной системы довольно сложны

Меню и логика мультимедийной системы довольно сложны

Меню и логика мультимедийной системы довольно сложны, тут нет стартового экрана с привычными иконками/плитками. В разные разделы попадаешь через кнопки быстрого доступа.

Скорость работы приемлемая

Скорость работы приемлемая

Скорость работы приемлемая, иногда после нажатий присутствуют паузы. Традиционно подтормаживает карта навигации.

Беспроводная зарядка работает с перебоями

Беспроводная зарядка работает с перебоями

Имеется беспроводная зарядка. Еще ни на одной современной машине у меня она нормально не работала — то видит телефон, то не видит. Может, чего в «Айфоне» подправить?

Бокс-холодильник

Бокс-холодильник

Огромный, просто шикарный бокс спрятался под центральным подлокотником. Это еще и холодильник — сюда дует холодный воздух при включенном климате. Влезет две 2-литровые бутылки.

Задний диван поделен на 3 независимых места

Задний диван поделен на 3 независимых места

Задний диван поделен на 3 независимых места, у каждого можно отрегулировать наклон спинки. Но центрального подлокотника уже нет, а плоский профиль сидений — не самое комфортное решение для дальней дороги.

Плоский профиль сидений

Плоский профиль сидений

Над головой — 3 пальца пространства, ступням свободно, в коленях будет тесновато.

Багажник 580 литров

Багажник 580 литров

Багажник 580 литров, значительная часть объема — в подполе, где вольготно развалилась запаска. Есть ниши, крючки и электропривод багажной двери.

Кнопки нужно удерживать до 1 секунды

Кнопки нужно удерживать до 1 секунды

Нажимаем кнопку «Старт» и… ничего не происходит. А всё потому, что это «Ситроен» и кнопку нужно удерживать долго, около секунды. И так многие кнопки — включения массажа, включения спорт-режима. Слишком долго для современного человека. 

1,6-литровый 150-сильный турбомотор

1,6-литровый 150-сильный турбомотор

Ну вот и завели 1,6-литровый 150-сильный турбомотор. Он обещает нам разгонять переднеприводной кроссовер с 8-ступенчатым гидроавтоматом Aisin за 9,1 секунды до сотни. Расход бензина в городе заявлен на уровне 10,5 литра — не суперэкономично по современным меркам. Зато правда.

Progressive Hydraulic Cushions — в подвеске гидравлические демпферы

Progressive Hydraulic Cushions — в подвеске гидравлические демпферы

Так что же там с плавностью хода и чудо-подвеской? За помпезным названием Progressive Hydraulic Cushions прячутся гидравлические демпферы, которые используются в качестве отбойников, и расслабленная настройка пружин и амортизаторов. На больших волнах жидкостные демпферы гасят удары, что позволяет развивать высокую скорость и обходиться без жестких пробоев.

C5 Aircross на бездорожье

C5 Aircross на бездорожье

И правда, на отвратительном рельефе с провалами, волнами и канавами C5 Aircross с какой-то необычайной легкостью «дубасит» вперед. Да, он раскачивается, но пробоев не ловит и, кстати, землю не задевает. Смотрите видео: для этой дороги это абсолютно комфортная скорость кроссовера.

Видео: Дмитрий Косенко

Полный привод в машине не предусмотрен, но есть шайба выбора внедорожных режимов: снег, грязь. Электроника имитирует переднюю межколесную блокировку, но сильно на это рассчитывать не надо.

На асфальте подвеска отфильтровывает мелочь

На асфальте подвеска отфильтровывает мелочь

На асфальте расслабленная подвеска логично отфильтровывает всякую мелочь, но не сказать что прям полностью — мелкие колебания кузова все равно присутствуют.

Крупные острые ямы машина не любит

Крупные острые ямы машина не любит

И вот ты такой, покатавшись на грунтовке, мчишься по асфальту с большими дырами — а тут раз, и жёсткий удар. Это колесо на мягком амортизаторе стремительно провалилось в яму, и гидродемпфер тут уже не спас — так что расслабляться не стоит.

Значительные крены

Значительные крены

С такой подвеской C5 Aircross проявляет и валкость, и сильно кренится, и клюет носом при торможении. Это плата за плавный ход, но в большинстве городских ситуаций машина всё-таки остается вменяемой и управляемой.

Легкий руль слегка тяжелеет

Легкий руль слегка тяжелеет

Легкий руль с набором скорости вроде приобретает какую-то тяжесть, да и реактивного действия здесь хватает для полного и деликатного возврата баранки.

Старт с места дается кроссоверу с трудом&nbsp;

Старт с места дается кроссоверу с трудом 

Модный турбомотор с громоздким японским автоматом подружить удалось, может быть, не полностью, но в целом разгоняться и «активничать» можно. Да, не сразу — старт с места дается кроссоверу с трудом. Да, с пинками автомата, особенно при замедлениях. Да, с постоянными попытками этого автомата переключиться на повышенную передачу (даже в «Спорте»). Но можно.

C5 Aircross хорош шумоизоляцией

C5 Aircross хорош шумоизоляцией

А ещё C5 Aircross хорош шумоизоляцией. Здесь даже двойные стекла, как у премиума. Слегка слышны покрышки, но от ветра, встречных машин и прочих шумов салон защищен прилично. Опять же подвеска работает тихо.

Стоимость от от <nobr class="_">1 875 000</nobr> рублей

Стоимость от от 1 875 000 рублей

Стоит французское чудо техники от 1 875 000 рублей. Топовые версии с 2-литровым 178-сильным мотором обойдутся в 2,1–2,3 млн рублей. Это дороже, чем схожие корейские кроссоверы, но если брать «японцев» и «европейцев» — то цена по рынку.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    11223344
    23 авг 2019 в 08:13

    Судя по тону, НГСу не заплатили за репортаж. Как у Шнура: "и вроде бы все есть........., но вот что-то вот все не то и непонятно что.....".

    Сергей Семёнович
    23 авг 2019 в 08:13

    Не продать вам слона, не продать... В сибири передний привод на паркете... Не Айс, снег полгода.
    И ликвидность на вторичке практически как у китайцев, дисконт огромный.

    23 авг 2019 в 08:05

    Да да, ну конечно же как уаз. Ох уже эти рекламные сравнения.