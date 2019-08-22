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«Ещё утром росла в огороде»: новосибирцы распродают свои помидоры и огурцы на Avito

Обзор НГС: почем свежие овощи в интернете — продавцы даже готовы засолить для вас огурчики

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Новосибирцы стали всё чаще продавать излишки с огорода через сайты объявлений

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Конец августа — всегда сезон самых вкусных овощей: на дачах зреют огромные тыквы, растут свежие огурцы, а на ветках краснеют ранетки — на продукты из супермаркета даже смотреть нет желания. Если своего огорода нет, но очень хочется овощей с грядки и сочных помидоров, чтоб были прям как у бабушки, то купить их недорого можно у соседей или найти дачника на сайтах объявлений. Благо они, кажется, прочно освоили интернет и переместились туда с маленьких рынков. Корреспондент НГС изучила, что сейчас продают на сайтах объявлений новосибирцы прямиком с огорода — некоторые даже готовы засолить огурцы своим покупателям.

На сайтах объявлений многие дачники даже готовы привезти овощи покупателю лично

На сайтах объявлений многие дачники даже готовы привезти овощи покупателю лично

«Куда деть столько кабачков в конце лета?» — кажется, один из самых распространённых вопросов дачников. Одни раздают по родственникам, вторые дарят коллегам, а некоторые выставляют их на продажу. Сейчас на Avito есть несколько десятков предложений о продаже кабачков — один из продавцов готов отдать кабачки всего по 10 рублей за килограмм, но средняя цена в сейчас 20–30 рублей. Все непременно пишут, что вырастили их сами.

«Кабачки со своего огорода. Цена по 35 руб/кг. От 10 кг — цена 30 руб/кг. Забирать Станиславский ж/м», — пишет один из продавцов в объявлении. Кстати, недавно НГС поговорил с новосибирцами на улицах, что же делать с кабачками — они жалуются, что родственники их провозят КамАЗами.

Всего по 10 рублей за килограмм предлагают купить тыкву. Правда, за ней придётся ехать в область, зато продавец настаивает, что продукт рос в отличном месте: «Тыква выращена в экологически чистом месте (село Карпысак). Самовывоз из Карпысака».

Домашние помидоры&nbsp;— один из самых популярных сейчас товаров

Домашние помидоры — один из самых популярных сейчас товаров


Больше всего объявлений о продаже помидоров — только в Новосибирске 65 штук без учёта области. Продавцы нахваливают их изо всех сил.

«Домашние томаты, поспевшие на корню. Без удобрений и химикатов. Крупные и для засолки. Очень вкусные сорта: мазарини, золотая рыбка, дубрава, петруша-огородник, черный бизон и другие. Набор для засолки — в подарок! Возможна доставка по левому берегу», — предлагает Татьяна с площади Карла Маркса.

«Продам домашние помидоры. Выращены на даче за городом. Вкусные, сладкие, ровные, гладкие. Есть розовые мясистые «сердца», пузата хата и другие сорта. Крупные, на еду, лечо, салаты, сок. Есть крепкие сорта помельче на засолку. Выращивали для себя.100 рублей за килограмм. Забирать в районе площади Станиславского, по Степной», — ещё одно предложение от продавца с левого берега. 

Килограмм помидоров у частных, не оптовых продавцов стоит от 40 рублей, а за некоторые сорта дачники просят даже 150 рублей.

Новосибирцы продают свежие огурцы, а также предлагают закатать их в банки на зиму

Новосибирцы продают свежие огурцы, а также предлагают закатать их в банки на зиму

Свежие огурцы с грядки дачники продают по 40–50 рублей за килограмм, в некоторых объявлениях даже сразу предлагают покупателям засолить их на зиму за отдельную плату.

В конце августа появились первые объявления о продаже молодого картофеля, где продавцы обещают, что накопают картошки специально для покупателей.

«Деревенская вкусная картошка, живая, ещё утром росла в огороде. Продаю ведро по 250 рублей. Заказывайте, правда вкусная. Передам на метро "Маркса"», — обещает в объявлении Наталья.

Ягоды, мёд и орехи также продают в чатах соседей

Ягоды, мёд и орехи также продают в чатах соседей


В сезон приготовления заготовок на зиму особенно пользуются спросом ягоды для варенья. Ягоды с собственных участков многие продают от 3 или 5 — по 150 рублей за литр можно найти крыжовник, красную смородину или облепиху. Из лакомств можно найти кедровые орешки — шишки продают по 30 рублей за штуку, а один литр стоит от 250 рублей.

Также продают сушёные листья вишни для чая — 50 грамм можно купить за 120 рублей.

«Листья вишни собраны на личном участке, кустарники химией не обрабатываем. Листья являются природным источником витаминов и минералов, регулярное употребление напитка укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость ко многим заболеваниям. Они обладают мощным противовоспалительным действием, отвар назначают при вирусных инфекциях и простудных заболеваниях», — пишет продавец на Avito.

Излишками с огорода также делятся и продают их в группах микрорайонов в социальных сетях. Например, в группе «КСМ и Берёзовое» предлагают пятилитровое ведро крыжовника с дачи всего за 500 рублей, а 12-литровое ведро, полное помидоров, продают за 1000 рублей. На «ОбьГЭСе» рекомендуют осенью собирать бесплатно облепиху вдоль берега Обского моря. Кстати, если хочется сэкономить, недавно НГС публиковал карту грибных и ягодных мест недалеко от Новосибирска — отсюда точно не уйдёшь с пустыми корзинами.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    22 авг 2019 в 18:13

    Что-то все овощи продаются на Станиславского,до Хилокского недалеко.