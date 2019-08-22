«Ещё утром росла в огороде»: новосибирцы распродают свои помидоры и огурцы на Avito

Новосибирцы стали всё чаще продавать излишки с огорода через сайты объявлений

Конец августа — всегда сезон самых вкусных овощей: на дачах зреют огромные тыквы, растут свежие огурцы, а на ветках краснеют ранетки — на продукты из супермаркета даже смотреть нет желания. Если своего огорода нет, но очень хочется овощей с грядки и сочных помидоров, чтоб были прям как у бабушки, то купить их недорого можно у соседей или найти дачника на сайтах объявлений. Благо они, кажется, прочно освоили интернет и переместились туда с маленьких рынков. Корреспондент НГС изучила, что сейчас продают на сайтах объявлений новосибирцы прямиком с огорода — некоторые даже готовы засолить огурцы своим покупателям.

На сайтах объявлений многие дачники даже готовы привезти овощи покупателю лично Фото: скриншот Avito.ru

«Куда деть столько кабачков в конце лета?» — кажется, один из самых распространённых вопросов дачников. Одни раздают по родственникам, вторые дарят коллегам, а некоторые выставляют их на продажу. Сейчас на Avito есть несколько десятков предложений о продаже кабачков — один из продавцов готов отдать кабачки всего по 10 рублей за килограмм, но средняя цена в сейчас 20–30 рублей. Все непременно пишут, что вырастили их сами. «Кабачки со своего огорода. Цена по 35 руб/кг. От 10 кг — цена 30 руб/кг. Забирать Станиславский ж/м», — пишет один из продавцов в объявлении. Кстати, недавно НГС поговорил с новосибирцами на улицах, что же делать с кабачками — они жалуются, что родственники их провозят КамАЗами. Всего по 10 рублей за килограмм предлагают купить тыкву. Правда, за ней придётся ехать в область, зато продавец настаивает, что продукт рос в отличном месте: «Тыква выращена в экологически чистом месте (село Карпысак). Самовывоз из Карпысака».

Домашние помидоры — один из самых популярных сейчас товаров Фото: скриншот Avito.ru



Больше всего объявлений о продаже помидоров — только в Новосибирске 65 штук без учёта области. Продавцы нахваливают их изо всех сил.

«Домашние томаты, поспевшие на корню. Без удобрений и химикатов. Крупные и для засолки. Очень вкусные сорта: мазарини, золотая рыбка, дубрава, петруша-огородник, черный бизон и другие. Набор для засолки — в подарок! Возможна доставка по левому берегу», — предлагает Татьяна с площади Карла Маркса.

«Продам домашние помидоры. Выращены на даче за городом. Вкусные, сладкие, ровные, гладкие. Есть розовые мясистые «сердца», пузата хата и другие сорта. Крупные, на еду, лечо, салаты, сок. Есть крепкие сорта помельче на засолку. Выращивали для себя.100 рублей за килограмм. Забирать в районе площади Станиславского, по Степной», — ещё одно предложение от продавца с левого берега.

Килограмм помидоров у частных, не оптовых продавцов стоит от 40 рублей, а за некоторые сорта дачники просят даже 150 рублей.



Новосибирцы продают свежие огурцы, а также предлагают закатать их в банки на зиму Фото: скриншот Avito.ru

Свежие огурцы с грядки дачники продают по 40–50 рублей за килограмм, в некоторых объявлениях даже сразу предлагают покупателям засолить их на зиму за отдельную плату. В конце августа появились первые объявления о продаже молодого картофеля, где продавцы обещают, что накопают картошки специально для покупателей.

«Деревенская вкусная картошка, живая, ещё утром росла в огороде. Продаю ведро по 250 рублей. Заказывайте, правда вкусная. Передам на метро "Маркса"», — обещает в объявлении Наталья.



Ягоды, мёд и орехи также продают в чатах соседей Фото: скриншот Avito.ru