«Ещё утром росла в огороде»: новосибирцы распродают свои помидоры и огурцы на Avito

Новосибирцы стали всё чаще продавать излишки с огорода через сайты объявлений
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Конец августа — всегда сезон самых вкусных овощей: на дачах зреют огромные тыквы, растут свежие огурцы, а на ветках краснеют ранетки — на продукты из супермаркета даже смотреть нет желания. Если своего огорода нет, но очень хочется овощей с грядки и сочных помидоров, чтоб были прям как у бабушки, то купить их недорого можно у соседей или найти дачника на сайтах объявлений. Благо они, кажется, прочно освоили интернет и переместились туда с маленьких рынков. Корреспондент НГС изучила, что сейчас продают на сайтах объявлений новосибирцы прямиком с огорода — некоторые даже готовы засолить огурцы своим покупателям.
«Куда деть столько кабачков в конце лета?» — кажется, один из самых распространённых вопросов дачников. Одни раздают по родственникам, вторые дарят коллегам, а некоторые выставляют их на продажу. Сейчас на Avito есть несколько десятков предложений о продаже кабачков — один из продавцов готов отдать кабачки всего по 10 рублей за килограмм, но средняя цена в сейчас 20–30 рублей. Все непременно пишут, что вырастили их сами.
«Кабачки со своего огорода. Цена по 35 руб/кг. От 10 кг — цена 30 руб/кг. Забирать Станиславский ж/м», — пишет один из продавцов в объявлении. Кстати, недавно НГС поговорил с новосибирцами на улицах, что же делать с кабачками — они жалуются, что родственники их провозят КамАЗами.
Всего по 10 рублей за килограмм предлагают купить тыкву. Правда, за ней придётся ехать в область, зато продавец настаивает, что продукт рос в отличном месте: «Тыква выращена в экологически чистом месте (село Карпысак). Самовывоз из Карпысака».
Больше всего объявлений о продаже помидоров — только в Новосибирске 65 штук без учёта области. Продавцы нахваливают их изо всех сил.
«Домашние томаты, поспевшие на корню. Без удобрений и химикатов. Крупные и для засолки. Очень вкусные сорта: мазарини, золотая рыбка, дубрава, петруша-огородник, черный бизон и другие. Набор для засолки — в подарок! Возможна доставка по левому берегу», — предлагает Татьяна с площади Карла Маркса.
«Продам домашние помидоры. Выращены на даче за городом. Вкусные, сладкие, ровные, гладкие. Есть розовые мясистые «сердца», пузата хата и другие сорта. Крупные, на еду, лечо, салаты, сок. Есть крепкие сорта помельче на засолку. Выращивали для себя.100 рублей за килограмм. Забирать в районе площади Станиславского, по Степной», — ещё одно предложение от продавца с левого берега.
Килограмм помидоров у частных, не оптовых продавцов стоит от 40 рублей, а за некоторые сорта дачники просят даже 150 рублей.
Свежие огурцы с грядки дачники продают по 40–50 рублей за килограмм, в некоторых объявлениях даже сразу предлагают покупателям засолить их на зиму за отдельную плату.
В конце августа появились первые объявления о продаже молодого картофеля, где продавцы обещают, что накопают картошки специально для покупателей.
«Деревенская вкусная картошка, живая, ещё утром росла в огороде. Продаю ведро по 250 рублей. Заказывайте, правда вкусная. Передам на метро "Маркса"», — обещает в объявлении Наталья.
В сезон приготовления заготовок на зиму особенно пользуются спросом ягоды для варенья. Ягоды с собственных участков многие продают от 3 или 5 — по 150 рублей за литр можно найти крыжовник, красную смородину или облепиху. Из лакомств можно найти кедровые орешки — шишки продают по 30 рублей за штуку, а один литр стоит от 250 рублей.
Также продают сушёные листья вишни для чая — 50 грамм можно купить за 120 рублей.
«Листья вишни собраны на личном участке, кустарники химией не обрабатываем. Листья являются природным источником витаминов и минералов, регулярное употребление напитка укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость ко многим заболеваниям. Они обладают мощным противовоспалительным действием, отвар назначают при вирусных инфекциях и простудных заболеваниях», — пишет продавец на Avito.
Излишками с огорода также делятся и продают их в группах микрорайонов в социальных сетях. Например, в группе «КСМ и Берёзовое» предлагают пятилитровое ведро крыжовника с дачи всего за 500 рублей, а 12-литровое ведро, полное помидоров, продают за 1000 рублей. На «ОбьГЭСе» рекомендуют осенью собирать бесплатно облепиху вдоль берега Обского моря. Кстати, если хочется сэкономить, недавно НГС публиковал карту грибных и ягодных мест недалеко от Новосибирска — отсюда точно не уйдёшь с пустыми корзинами.