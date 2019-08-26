Крошка бунтует: 22 мини-тату, которые только добавят вам женственности (невесомые, но стильные)

Маленькая изящная татуировка — это красиво и нежно. Многие девушки прячут под рукавом или за волосами небольшое сердечко, портрет русалочки Ариэль, птицу счастья или кошку. Сделать тату хочется, а бить черепа или скандинавских богов как-то страшно. А вариантов такой девчачьей милоты в соцсетях — на любой вкус и цвет, и найти мастера, который работает в близком для вас стиле, тоже несложно. Корреспондент НГС.Афиша собрала фото самых милых татуировок, которые стопроцентно добавляют их обладательницам еще больше женственности.



На таком месте ожидаешь увидеть какое угодно тату, но не кактус. Хотя, он так невероятно мил, что хочется сделать такой же.

А эта маленькая божья коровка смотрится как живая.

Лола Стеценко занимается татуировкой уже год и говорит, что ей нравится рисовать в таком стиле. «Я занимаюсь в основном женской татуировкой и считаю, что именно нежные и мягкие тату украшают».

Почему бы не сделать милого котика, который не хочет вас видеть?

Работы тату-мастера Анны просто очаровательны:

И атмосферны:

Кусочек пиццы как элемент Вселенной смотрится довольно необычно.



«Тату на эту и на ту? Я это сделала. Да, миньон, и что такого?» — обращается к своим подписчикам сибирячка по имени Лика.



А Елена украсила руку ласточкой: «Вот это "моё" родное! Хожу любуюсь каждый день».

Герои из мультсериала «Симпсоны» — это уже, считай, классика. Мардж обворожительна как никогда. Хочется добавить ей в пару Гомера на вторую ногу.



А мастер Екатерина Сидоренко из тату-салона «Революция» порадовала свою клиентку ярким и позитивным Пикачу.

И слоником:

Мини и Микки Маус — и пусть весь мир подождет.

Бить тату на рёбрах — это больно. Зато какой результат.



Маленьких птичек девушки обычно бьют на счастье или просто для красоты.





А такой эскиз идеально подойдет для любительниц путешествий.



Мороженое из котиков — это даже немного кровожадно. Но кого это волнует, если они такие уморительные.

Увидеть на этом месте замочную скважину кажется удивительным и немного мистическим.





Алёна называет себя мастером милой татуировки — а ведь правда, крошечные картинки смотрятся невероятно по-девичьи.

Тату-сфинксы сейчас особенно популярны.