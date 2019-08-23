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Целуй руку, раб: 20 ошибок в офисном этикете, которые втайне бесят ваших коллег («Будьте здоровы»)

Почему нельзя отказываться от печенья, спрашивать «Как дела» и настойчиво требовать соблюдать тишину

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Эти правила кажутся мелочью, но из них складывается ваш образ в коллективе, где вы можете находиться годами

Фото: pixabay.com

В эпоху фриланса и неформального общения в офисе сложно представить, что есть компании, где в лифте принято неотрывно смотреть на мигающие цифры и молчать (хотя некоторым бы пригодился такой скил). Мы лукавим, когда говорим, что ходим на работу только работать; втайне каждый бука мечтает стать человеком, которого любят и уважают в коллективе — стоит только снять «белое пальто». Редакция НГС.АФИШИ попросила специалиста по этикету, разработчика и преподавателя авторского курса «Уроки современного этикета» Елену Климачкову рассказать, какие ошибки в офисном этикете бесят больше всего и выдают в вас невежду.

Приветствие

По словам эксперта, именно вокруг приветствия в деловом этикете всегда много вопросов, а значит, и промахов. Мужчины и женщины в бизнес-среде — партнеры, и поэтому здесь работает система старшинства. Кто старше по должности — тот и главнее. Если встречаются два руководителя, равных по должности, — главнее тот, кто старше.

При приветствии устно всегда первым здоровается младший по статусу, при равном статусе — младший по возрасту. 

А вот протягивать руку для приветствия — это прерогатива старшего по должности. Можно подавать руку при приветствии, а можно нет, — это уже определяет сам руководитель

А вот протягивать руку для приветствия — это прерогатива старшего по должности. Можно подавать руку при приветствии, а можно нет, — это уже определяет сам руководитель

Входящий всегда приветствует уже присутствующих в комнате. Если в помещении при этом происходит собрание (доклад, совещание, планерка), достаточно просто кивнуть головой.

Передай мне степлер

«Услуги у нас в трудовом не прописаны, поэтому если вы хотите попросить о чем-то, что не является обязанностью человека, — речь идет об одолжении. И здесь 2 момента: я могу либо согласиться с одолжением, либо нет. Но отказ в резкой форме нужно применять только в самых крайних случаях», — объясняет Елена.

Эксперт подчеркивает, что если в роли просителя выступаете вы, важно не скатиться до манипуляции. Если вы сопровождаете просьбу красивыми словами и добрыми комплиментами — вы пытаетесь манипулировать человеком и показываете, что не уважаете его достоинство.

Что касается канцелярских принадлежностей: просто не забудьте их потом вернуть. Всех бесит эта мелочь

Что касается канцелярских принадлежностей: просто не забудьте их потом вернуть. Всех бесит эта мелочь

Важный момент также связан с угощениями едой и напитками на работе. Нарушением этикета будет как демонстративный отказ («Я такое не ем»), так и злоупотребление чужой щедростью.

Жесты превосходства

Если вы хотите быть признанным в деловой среде — нужно исключить на работе все жесты, направленные на сексуальность. Поправлять прическу, накручивать волосы, прикасаться к себе — это все делает вас подозрительным элементом в глазах коллег. 

«Обязательно в деловом этикете нужно учитывать детали. Когда мы подаем руку, ладонь должна быть открытая и смотреть не вниз (так мы демонстрируем превосходство) или вверх (этот жест называется просящая рука). Ладонь для приветствия подается ровно», — объясняет эксперт

Помолчите, пожалуйста

Если вы работаете в открытом офисном пространстве, нарочито и громко призывать коллег к соблюдению тишины будет таким же нарушением этикета, как ее не соблюдать

Если вы работаете в открытом офисном пространстве, нарочито и громко призывать коллег к соблюдению тишины будет таким же нарушением этикета, как ее не соблюдать

Важным моментом соблюдения этикета является реакция на чих — не надо кричать на весь офис: «Будь здоров!», если в дальнем углу кто-то чихнул. Человеку и так может быть неловко. А тому, кто чихает, лучше говорить: «Простите».

«Если я делаю коллеге замечание при всех — я проявляю неуважение. Если вам сильно хочется сделать замечание — лучше его сделать тактично и наедине. Но идеально, конечно, воздержаться, особенно если тема не касается работы», — предупреждает Елена. 

Доброго времени и здоровья

Специалист подчеркивает, что деловая переписка должна быть краткой и по существу.

Начинать с «Доброго времени суток» переписку не стоит — эту формулировку нельзя употреблять категорически.

«Лучше всего выбрать "Здравствуйте". Либо "Добрый день", "Добрый вечер", но так я уже могу обращаться к более-менее знакомому человеку. Если это незнакомый человек, то уместнее "Здравствуйте". "Как дела?" — тоже спрашивать не нужно. Это будет нарушением делового этикета», — объясняет эксперт. 

Если вы посылаете письмо группе лиц, то уместно обратиться «Уважаемые коллеги» или просто «Коллеги»

Если вы посылаете письмо группе лиц, то уместно обратиться «Уважаемые коллеги» или просто «Коллеги»

В конце письма лучше воздержаться от формулировки «Заранее спасибо». По мнению Елены, от фразы веет лестью, неуверенностью и непрофессионализмом. Также подобные обороты выдают ваше желание манипулировать действиями собеседника.

«Если в письме я обращаюсь к человеку в единственном числе, местоимение "Вы" я буду писать с большой буквы, подчеркивая уважение. Если это обращение к группе лиц, то "вы" пишем с маленькой буквы», — заключает Елена.

Эксперт подчеркивает, что правила этикета ситуативны и не всегда им стоит следовать четко, чтобы оставаться приятным для общества человеком.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    23 авг 2019 в 08:12

    "если в роли просителя выступаете вы, важно не скатиться до манипуляции. Если вы сопровождаете просьбу красивыми словами и добрыми комплиментами — вы пытаетесь манипулировать человеком и показываете, что не уважаете его достоинство." Бредятина. Я всегда, если прошу тот же степлер (надо сейчас же скрепить, а в моем кончились скобы), обязательно скажу что то хорошее (будь то комплимент или еще что) - поэтому я манипулятор?!

    Арбидол
    23 авг 2019 в 08:08

    Глубоко безразлично. Работать максимально, требовать того же от других, чем вызывать ненависть окружающих. Что может быть веселее.

    23 авг 2019 в 08:10

    АК! ты понял, быстро Целуй руку, раб !