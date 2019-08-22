Причешу ей шерстку гладко: милый репортаж с фермы, где воспитывают пони (они как большие котики)

Заводчики сравнивают пони с кошками: им нравится, когда их гладят и почёсывают

Под Новосибирском есть хозяйство, где уже много лет разводят гривастую мечту миллионов детей — шетлендских пони. Местные лошадки учатся здесь манерам, а потом разъезжаются по всей стране, от Сибири до Москвы, радовать детей в парках и тренировать маленьких наездников в конноспортивных школах. Корреспонденты НГС побывали на пони-ферме: лошади здесь ведут себя как большие кошки, показывают трюки и учат деревенских детей ответственности. Разведением шетлендских пони владелица племенного хозяйства «Ника» Татьяна Берсенева занимается уже около 30 лет, а лошадьми вообще — с 4 лет.



Разведением шетлендских пони Татьяна занимается уже около 30 лет Фото: Александр Ощепков / НГС

— Я всегда любила лошадей, хотела иметь своих собственных. Но при советской власти нельзя было иметь в собственности лошадь, если ты не в колхозе. И я жила в городе, занималась на ипподроме, мечтала о спорте. Потом училась в сельскохозяйственном институте, — рассказывает Татьяна.

У Татьяны — два высших профильных образования: по первому она зооинженер, а второе, педагогическое, получила уже позже, в Московской ветеринарной академии. Во время перестройки она переехала в Раздольное, руководила конноспортивной школой и работала тренером, а когда советской власти не стало — купила первых рысаков, орловцев.



Берсенева начинала с рысаков, но сегодня он в табуне всего один: отец этого орловца был рекордистом ипподрома в Барнауле Фото: Александр Ощепков / НГС

Но рысаки, признаёт заводчица, — это накладно. Пони появились после очередной поездки за лошадьми в конноспортивный комплекс в Мелеузе. Сегодня шетлендские пони — это самая доступная порода в России: в советское время их завозили в страну огромными партиями в зоопарки и просто в парки катать детей, в конноспортивные школы.

— Это здорово для детей: они, когда маленькие, ездят на пони, потом становятся старше, пересаживаются на больших лошадей. Как в Англии, — объясняет Татьяна Берсенева.



Алёна ездит верхом с раннего детства Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас в конюшне около десятка пони, клепперы (помеси пони и рысаков) и рысак орловской породы. В стойле летним днём остаётся только «отец семейства» — белоснежный племенной жеребец Шпион: в табуне есть его сыновья, так что вместе им пастись опасно для жеребят.

Со Шпионом занимается дочь Татьяны Алёна. Алёна — ветеринарный фельдшер, а в перспективе тоже зооинженер. Когда в семье появился Шпион, Алёна была ещё девочкой, поэтому обучали их вместе. «Поэтому мы вдвоём дурачки», — смеётся она.



Шпион в «Нике» — «отец семейства» Фото: Александр Ощепков / НГС

Жеребец девушку слушается беспрекословно: по команде встаёт в свечку, идёт на поводу, хотя ему очевидно хочется сбежать на поле к остальным. На одной из выставок Шпион занял 4-е место — всё из-за «еле живых» хендлеров (специально обученных людей, которые показывают лошадей жюри. — Прим. ред.), сокрушается Татьяна.

В «Нике» пони в первую очередь учат контактировать с людьми, быть послушными, не кусаться и не лягаться. В табуне для лошадей это норма общения, человек же по иерархии должен быть выше всего табуна.



Пони здесь обучаются так тщательно, что готовы следовать любым командам человека и легко идут за ним, даже если им не хочется Фото: Александр Ощепков / НГС

— В табуне их обучили уважать старших, мы этим пользуемся, потому что в табуне мы — старшие. Мы их кормим, мы их можем почесать: летом же гнус, который их кусает, а мы приходим и чешем — они так не могут, для них это, конечно, награда. Мы почти боги для них, — говорит Татьяна Берсенева. — Когда пони обратила на вас внимание, вы можете делать всё, что хотите. Можете за ножку потрогать, за ушко, — она будет стоять не шевелясь, потому что её так обучили. Когда они детей видят, они просто замирают.



На вопрос, в чём заключается дрессировка, Алёна со смехом отвечает: «Я просто маячу у неё перед глазами и бешу её» Фото: Александр Ощепков / НГС

Даже взрослую пони Алёна легко укладывает, переворачивает на спину и тискает, как котёнка: «Видите, она верхнюю губу оттопырила? Это значит: она кайфует», — говорит девушка. Это крайняя степень доверия: в природе лошадь никогда добровольно не окажется в таком опасном для неё положении.



В уходе за лошадками владельцам табуна помогают местные дети Фото: Александр Ощепков / НГС

С лошадками хозяйству активно помогают деревенские дети, а их взамен учат ездить верхом. Пока мы разговариваем, соседка Берсеневых Дарья тщательно чистит одну из кобыл, и через какое-то время у пони из хвоста и гривы пропадают все репьи и появляется «длинная чёлка из нежного шёлка» — как в песенке из мультфильма.



Фактически Дарья — автор шелковистой чёлки пони Фото: Александр Ощепков / НГС

Из хозяйства «Ника» пони разъезжаются не только по Новосибирску (их лошади есть практически в каждом парке, не скрывает гордости Татьяна), но и по всей России, в первую очередь в прокат. На вопрос, насколько хорошо животным в прокате, Алёна замечает, что прокат прокату рознь: есть «покатушки», а есть именно прокат.



На верёвке молодые лошадки проводят по 6–7 часов — так они привыкают к узде и к послушанию Фото: Александр Ощепков / НГС

— В основном для лошади это благо: лошадь должна работать, без движения она болеет, — объясняет владелица табуна. — Тем более пони очень подвижные, в отличие от тяжеловозов, они любят ходить. В конюшне их кормят овсом — это значит: надо бегать больше. А человек их кормит вволю, а делать-то ничего не даёт. Прокат — это то что надо. Плюс лошадь — общительное животное.



Обученные в хозяйстве пони настолько послушны, что Алёна может ехать верхом в магазин задом наперёд, уткнувшись в телефон, говорит Татьяна Фото: Александр Ощепков / НГС

Ничего они не имеют и против цирка: Татьяна рассказала, что в цирке работала её подруга, и она хорошо знакома с цирковой «кухней». Троих пони из её табуна приобрёл московский цирк — через полгода они уже сидели, лежали, танцевали на барабане и играли в волейбол.

— Дрессировщик до этого тренировал хищников, решил поменять профиль. Я в таком восхищении и шоке была: «Вот это вы талант!» Он говорит: «Какой талант — они всё умели, их только надо было к тиграм приучить и к цирку».



Сегодня в небольшом табуне несколько жеребят: брони на них нет, но и надолго они в хозяйстве обычно не задерживаются Фото: Александр Ощепков / НГС

Для души пони покупают редко, признают в «Нике». Хотя родители, которые решили купить пони в подарок ребёнку, время от времени приезжают, продавать им лошадей Татьяна не очень любит — 90% таких пони потом возвращаются.



Голубоглазому стригунку Смешарику год. По словам Татьяны, таких лошадей раньше звали белозорами. Ничего особенного в этом нет — это всего лишь означает, что в его роду было близкородственное скрещивание Фото: Александр Ощепков / НГС

— У нас был случай: девочке в подарок купили 6-месячного жеребёночка. Она просто с воплями кинулась к нему на шею, а он напугался до полусмерти. Он такой радости не испытал, а ребёнок этого не понимает, для него это живая игрушка. Это жестоко, но детям этого не объяснить; родителям, кстати, тоже. Оно ведь живое, у него есть чувства. Церковь отрицает наличие души, но я вам так скажу: церковь ошибается.



Пони хотя и дешевле, например, рысаков, но требуют гораздо больше человеческого внимания и труда Фото: Александр Ощепков / НГС

Другое дело, добавляет женщина, те, кто покупают пони ребёнку для тренировок по верховой езде, но таких покупателей сегодня очень мало.

При этом удовольствие это не из дешёвых: начальная цена на пони — 40 тысяч рублей, а содержание может доходить до сотен тысяч рублей в год Фото: Александр Ощепков / НГС

Брони на пони нет, но высокие, выкормленные на сибирском клевере и люцерне пони отлично подходят для спорта, поэтому надолго в хозяйстве не остаются.



Низкорослые от природы шетлендские пони на сибирских травах вырастают непривычно высокими — их охотно берут в спорт Фото: Александр Ощепков / НГС

Само по себе хозяйство сейчас небольшое и потому неприбыльное, признаёт Татьяна. Если бы не навоз, который владельцы «Ники» продают как удобрение (по словам Берсеневой, из-за того, что у лошадей с человеком практически нет общих болезней, конский навоз куда безопаснее коровьего), концы с концами сводить, наверное, совсем не удавалось бы — они существуют «на грани выживания, как и любое сельское хозяйство».



Пару раз лошадей из хозяйства уводили: из конюшни и с поля. Но это было давно, говорит Татьяна, больше такого не повторялось. В Раздольном хозяйство и табун знают уже очень хорошо.



В крови более высоких, чем пони, клепперов, четверть крови — от рысаков. Татьяна говорит, что они очень популярны, много таких лошадок хозяйство продало на Алтай Фото: Александр Ощепков / НГС