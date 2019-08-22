Ну и село! 10 фото центра Новосибирска, где он очень похож на деревню

На Красном проспекте под снятым асфальтом обнаружили кусок дореволюционной каменной мостовой. Он был покрыт асфальтом и пережил более 100 лет интенсивной застройки, которая полностью изменила город. Однако куски старого Новосибирска можно в изобилии обнаружить и без проведения дорожных работ. Обозреватель НГС нашел в пяти минутах ходьбы от площади Ленина виды, по которым никак не скажешь, что они сняты в самом центре динамично растущего мегаполиса. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

Новосибирск — город контрастов. Сейчас это уже не так заметно, но ещё в начале 80-х годов прошлого века на месте «Болгарского дома» (Орджоникидзе, 23) стояли одноэтажные деревянные строения. А двухэтажный барак с туалетом на улице (там, где сейчас бизнес-центр «Новоград») на Красном проспекте, 55 был снесен и вовсе в начале 2000-х. Сейчас застройщики активно вытесняют бывший частный сектор на Семьи Шамшиных. Но кое-какие осколки прошлого так плотно засели в городской ткани, что, кажется, останутся навсегда.



Дом во дворе на Орджоникидзе, 5 Фото: Стас Соколов

Самый настоящий заповедник расположен в «золотом параллелепипеде» (квартал внутри улиц Советской, Ленина, Урицкого и Вокзальной магистрали). Попав сюда случайно, трудно поверить, что находишься в самом центре большого города, до того здесь все тихо и запущено. Если не обращать внимания на выросшие по бокам дома, то кажется, что здесь ничего не изменилось за последние лет 70–80.



Дворик одноэтажного здания на Орджоникидзе, 11 (здесь находится одна из структур городской администрации) Фото: Стас Соколов

Нашлось место даже для одноэтажного домика с собственным двориком. Представляете, в двух шагах шумят оживленные магистрали, бурлит ночная жизнь, а вы можете выйти во двор в трусах и пожарить шашлыки. Роскошно!



Памятник деревянного зодчества на Красноярской, 5 Фото: Стас Соколов

На проспекте Димитрова зарастает кустами и травой ещё один памятник архитектуры местного значения. Скоро его уже совсем не будет видно из-за растительности. Кажется, что дело происходит в каком-то забытом богом райцентре, откуда люди разъехались в большие города. Но нет, большой город — вот он, рядом, за железной оградой.

Здание, построенное в начале XX века, сохранилось, потому что здесь в ссылке жил видный советский функционер Михаил Калинин. Сейчас оно входит в структуру краеведческого музея Фото: Стас Соколов

Приехавший в Новосибирск турист, вышедший перекусить в ресторан внизу, может быть несколько удивлен, когда увидит с летней террасы деревянный домик. Это, конечно, музей. Но согласитесь — приехав в мегаполис, вы вряд ли ожидаете встретить в центре такую избушку. А ведь это типичное строение для Новосибирска 100-летней давности.

Кирпичный двухэтажный дом на Чаплыгина, 45 сегодня населяют самые разные организации Фото: Стас Соколов

В Новосибирске сохранилось немало старых домов, но почти все они разбросаны по городской карте и нигде не создают ансамбля. Этот выезд на улицу Чаплыгина — редкий пример того, как, скользнув взглядом по старой кирпичной стене, упираешься в такой же маленький кирпичный домик на другой стороне улицы. Кажется, сейчас мимо тебя проедет со скрипом телега.

В старых мастерских на Щетинкина, 33А сейчас расположена СТО Фото: Стас Соколов

За зданием консерватории (которое само частично было построено ещё до революции) притаился большой кирпичный сарай, от которого так и веет тихим городком, где время остановилось.



Деревянный дом на Семьи Шамшиных, 22 Фото: Стас Соколов

На улице Семьи Шамшиных нас ждёт настоящий провал во времени. Этот одноэтажный домик с закрытыми ставнями, конечно, рано или поздно падёт под напором девелоперов (страшно подумать, сколько денег можно заработать, если построить на его месте что-нибудь компактное, 20–25-этажное). Но пока сюда можно водить экскурсии. Потому что в отличие от строений, переданных музею, этот дом выглядит именно так, как он выглядел и 20, и 40 лет назад.

Улица Депутатская поражает контрастами. С одной стороны на ней расположен один из корпусов мэрии, с другой (дом 92) — вот это Фото: Стас Соколов

Здание на Максима Горького, 51 успело в последнее время поработать и элитным ночным клубом, и молодёжным баром, а сейчас здесь расположена компания, занимающаяся доставкой еды Фото: Стас Соколов

В Новосибирске нет старого города, но есть старые дома. Было бы здорово хоть часть их бережно перенести в новое место, где они оказались бы не затерянными в более крупной советской и современной застройке, а стояли бы вместе, показывая, каким наш город был ещё совсем, по историческим меркам, недавно.