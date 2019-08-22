Это не «баба на самоваре»: 10 образов, в которых не стыдно выйти замуж

Стилисты советуют выбирать такой наряд, который потом можно надеть на прогулку, вечеринку или деловую встречу

Подготовка к свадьбе — тот ещё стресс для невесты. Мало того, что почти каждая делает всё сама — от формирования списка гостей и рассылки приглашений до оформления зала, где будет торжество. Отдельная миссия — выбор свадебного платья, которое должно быть красивым, вписываться в стиль вечеринки и бюджет. В компании стилиста Анастасии Гомзиковой мы подобрали 10 образов, которым обзавидуются подружки невесты и удивятся друзья жениха. Кстати, среди них не только платья, но ещё брюки и комбинезоны. И ни один из нарядов не будет пылиться в шкафу до первого юбилея.

Образ № 1: покороче

Изящное, изысканное, без тяжелых и пышных юбок, а главное удобное — это короткое свадебное платье. Оно подойдет миниатюрным девушкам-«француженкам». А чтобы придать образу торжественности, выбирайте платье с интересными кроем и деталями, советует стилист. Образ № 2: свадебная комбинация

Лаконично и сексуально, но подойдет не всем. Отказаться от комбинации придется обладательницам пышной груди. Тем же, кто сделал выбор в пользу этого наряда, стилист советует дополнить образ жакетом, кейпом (это такое пальто без рукавов, но со специальными прорезями для рук. — Прим. ред.), просто накидкой или фатой — все-таки это свадьба! Очевидный плюс комбинации — она не будет пылиться в шкафу. Удобное и не слишком нарядное, платье подойдет как для выхода на вечеринку, так и для летних прогулок. Образ № 3: открытые плечи

Открытые плечи добавляют образу утончённости. Платье в пол свободного современного кроя из струящейся ткани, а ещё и с бантом на спине подойдет практически всем и не оставит равнодушной ни девушку, которая идет в нем под венец, ни гостей, которые смотрят на нее и восхищаются.

Образ № 4: железная леди

Если внутри вас живет строгая, но стильная женщина, вариант вашего свадебного наряда — брючный костюм светлых оттенков: беж, молочный или шампань. — Для верха подойдут удлинённые прямые и приталенные жакеты, а ещё можно рассмотреть актуальные в этом сезоне кейпы и пончо в сочетании с широкими брюками палаццо или узкими брюками, — советует Анастасия. — Брючный костюм на свадьбу — это лаконично и со вкусом. Кроме того, костюм вы сможете носить потом в жизни, комбинируя жакет и брюки с другими элементами гардероба.

Образ № 5: свадебный комбинезон

А почему нет? В нём вы будете современной невестой. Выбирайте комбинезон свободного кроя, из плотной ткани с минимальным количеством декора. Приветствуются приталенные силуэты. Берегитесь фасонов в облипочку и обильного кружева — они сделают ваш свадебный образ устаревшим. Образ № 6: платье + сапоги

Если же вы хотите получить незаурядный свадебный образ, но при этом сохранить в нем традиционное белое платье, то выбирайте наряд современного свободного кроя, который легко сочетается с интересными аксессуарами. Например, с трендом последних сезонов — сапогами-казаками. Из классической невесты вы превращаетесь в дикую невесту, где «дикость» — это вовсе не шальная вульгарность, а пикантная изюминка.

Образ № 7: кружево, которое ещё в моде

Любите романтику? Сделайте выбор в пользу актуального кружева! Оно придаст нежности и ещё большей романтики вашему образу. Только помните, что платье должно быть свободного кроя, а не в обтяжку, иначе вы рискуете вернуться в нулевые. Образ № 8: платье с запáхом

Фасон платья на запáхе актуален сегодня в том числе и в свадебной моде. Кроме того, это платье отлично корректирует практически любой тип фигуры. Но обратите внимание на длину: чтобы платье выглядело современно, оно должно как минимум закрывать колено. Ещё один плюс в пользу запáха — платье универсально, вы можете носить его и после свадьбы. Образ № 9: мисс элегантность

Если вы все-таки хотите настоящее свадебное платье, обратите внимание на лаконичные фасоны. — Если у вас узкие плечи и визуально вы хотели бы скорректировать этот момент, то широкие приспущенные лямки платья вам в этом помогут, — отмечает Анастасия Гомзикова. Образ № 10: пышность на минималках