Плюнул и уехал: как водители «Яндекс.Такси» отказываются ехать и списывают деньги, бросая клиентов

Отдельные водители, подключенные к системе «Яндекс.Такси», придумывают все новые и новые способы, как обмануть систему и клиентов. Они отказываются ехать в дальние поездки, просят отменять заказы, а иногда и вовсе не приезжают к пассажиру — приложение при этом показывает, что машина начала выполнять заказ. НГС разобрался в проблеме и подготовил правильный алгоритм действий для клиентов в подобных ситуациях. Сервис «Яндекс.Такси», безусловно, совершил революцию на рынке индивидуальных перевозок в Новосибирске и сейчас совместно с Uber (работают на единой платформе) является крупнейшим игроком, задаёт векторы развития. Практически все автомобили и поездки переведены в юридическую плоскость, расчеты стали прозрачными. Но голь на выдумки хитра — всегда будут люди, которые попытаются обмануть систему.

В редакцию НГС обратились читатели, которые пожаловались на водителей, подключенных к сервису. Юрий Пименов, например, не смог уехать с проспекта Димитрова на улицу Большевистскую, поскольку водитель не захотел везти пассажира слишком далеко. «Это было ночью. Водители только по приезду могут посмотреть, куда ехать, и поэтому вот такой диалог. Приходит сразу: "А вы куда едете?". Я: "Ну что значит, куда еду?". — "Давайте, отказывайтесь". Он еще минуты две-три подождал и снялся с заказа», — рассказывает Юрий.

Переписка в приложении с отказом водителя Фото: читатель НГС

Новосибирец Алексей Москвин заказывал такси с проспекта Дзержинского в Заельцовский район, на улицу Шевцовой. Он столкнулся с тем, что таксист сделал вид, будто забрал пассажира, соответственно деньги списались. «Машина приезжает, но к заказчику не подъезжает. Через несколько минут в системе появляется информация, что клиент сел в авто и еще через минуту или две вышел. С карты списывают 120–130 рублей, заказ вроде как выполнен. А ты стоишь на улице и смотришь, как улетели деньги. При жалобе в техподдержку они возвращают деньги. Проблема стала массовой: люди, которые не знают, как поступать, теряют деньги.

Там у водителей есть бонус за выполнение 35 заявок. И ряд водителей начали этим пользоваться: приезжают, но не подъезжают. Нажимает на кнопочку, что пассажир в машине, через 100 метров сбрасывает заказ. Человек так за 2–3 часа наколачивает свои 35 поездок», — объясняет Алексей.

Переписка в приложении с отказом водителя Фото: читатели НГС

Аналогичные обращения пассажиров появились в августе 2019 года и на сервисе отзывов Flamp. «Вызываешь такси, после чего таксист якобы приехал! И потом нажимает на кнопку завершения заказа! И у меня списывается 170 рублей!» — пишет 12 августа пользователь Robert Scherbakov. «На улице ливень, вызываю такси, водитель отмечается, что приехал, выхожу, а его нет. Звоню, он говорит, что ему неудобно ко мне ехать, и отменяет поездку. При этом цена поездки 607 рублей, ехать 20 минут. Опять ливень, стоимость такси опять 600 с лишним рублей, пытаюсь вызвать машину, водители сначала берут заказ, я их жду, а потом они сами без объяснения отменяют заказы, получилось уехать с 5-й попытки», — рассказывает 5 августа пользователь 2972.

Есть от пассажиров и положительные отзывы, например хвалят приложение и скорость подачи. «Неприятных случаев не происходило, поэтому пользуюсь без проблем и приключений, замечательный по удобству сервис», — пишет пользователь Ксения. «Приезжают вовремя, довозят в целости и сохранности. Буду дальше пользоваться сервисом, так как считаю, что идеального такси в нашей стране не существует», — делится впечатлениями пользователь Екатерина. В «Яндекс.Такси» отмечают, что всегда разбираются по каждой жалобе клиентов и возвращают деньги. В приложении можно быстро написать в техподдержку и получить ответ. Например, рассказать, что таксист не хочет далеко ехать (в пригород, на дачу) и требует отменить заказ. «Мы считаем такое поведение недопустимым и принимаем строгие меры в отношении таких таксистов, поэтому подобные случаи единичны. По правилам сервиса, водитель сам должен отменить поездку, но если он так не делает — отмените и напишите в службу поддержки. Деньги обязательно вернут», — объясняют в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Вырежи и сохрани! План действий в случае проблем с водителем Фото: НГС

В ситуациях, когда таксист совершает фиктивную посадку пассажира и сбрасывает заказ, обещают тоже оперативно возвращать деньги. «О массовых случаях нам неизвестно, но если такая ситуация возникла, мы рекомендуем обратиться в службу поддержки и рассказать о случившемся. Мы обязательно вернём деньги за поездку, которая не состоялась. Если вдруг водитель злоупотребляет отмененными заказами, мы можем ограничить ему доступ к сервису. Но, повторимся, до этого доходит редко. Мы принимаем обращения по телефону, по электронной почте, отзывы из приложения», — отмечают в «Яндекс.Такси».

А вы сталкивались с отказом водителя «Яндекс.Такси» ехать или с фиктивной посадкой?