Вонь на всю Богдашку: целый район задыхается по ночам от едкой гари. Источник до сих пор не найден

Жители Калининского района регулярно жалуются на неприятный запах — по ночам к домам подступает удушливая гарь. Они жаловались то депутатам, то в администрацию района, то вызывали МЧС — новосибирцы и чиновники подозревают, что по ночам кто-то обжигает провода на Богдашке, но вычислить нарушителя пока не удалось. Подробности запутанной истории и попытка найти источник вони — в репортаже НГС. Всё лето жители Калининского района постоянно жаловались на удушающий запах гари, который появляется исключительно по ночам, — запах они обсуждали в группах района в соцсетях, в домовых чатах, писали письма депутатам. В начале августа один из жильцов дома Богдана Хмельницкого, 76/1 рассказал НГС, что их дом задыхается уже неделю.

Такой же запах чувствуют и на других улицах. Оксана К. живёт в доме на Макаренко, 19, в Калининском районе она всю жизнь — запахи от предприятий и промзоны там были всегда, но этим летом стало совсем невыносимо. По её словам, у неё сильная аллергия на хлор и химические запахи в районе она чувствует сразу же. В ночь с 16 на 17 августа Оксана К. проснулась рано утром от сильного удушья.

«Из моего окна на 8-м этаже просматривается вся территория Богдана Хмельницкого. Вечером начинается чёрный густой дым, он усиливается. Сперва я даже думала, что там пожар. Вчера укладывала ребёнка, часов в 10 вечера вышла на балкон, там густющий дым. Это вряд ли ТЭЦ топит так по-чёрному, от ТЭЦ видно, как такие облачка идут, а тут явно другое. Дым поднимается практически каждый вечер, днём — иногда и очень слабенький. Всегда в одном и том же месте. Раз не тушат, то я подумала, что это производство. Под утро запах хлора, а когда только жгут, очень похоже на запах жидкости для розжига», — описывает Оксана, что происходит ночью в районе.

Огромная промзона находится внутри Калининского района Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Участники группы «Наш Калининский район» во «ВКонтакте» пишут в комментариях, что запах то ли жжёной резины, то ли мазута периодически возникает также на улицах Авиастроителей, 25 лет Октября, Олеко Дундича, Рассветной, Народной, Объединения и Дунаевского. Жители жаловались депутату округа № 11 Ирине Константиновой — в письмах они утверждают, что ситуация ухудшается при северном и северо-восточном ветре. В приёмной депутата подтвердили, что за это лето число жалоб на неприятные запахи резко увеличилось — в течение двух лет жалобы поступали только с Народной, 52 и от жителей улицы Новая Заря, но с июня к ним присоединились и другие дома. Константинова обращалась в Роспотребнадзор, но ведомство не обнаружило превышения опасных веществ в воздухе Калининского района. «Мы в течение нескольких лет переписываемся с организациями, куда мы только не писали. В последний раз мы получили письмо из Роспотребнадзора, где якобы выезжали на место, замеряли, никакого повышенного содержания химических веществ нет, а само понятие "запах" вообще отсутствует. Уровень загрязнения не превышает ПДК», — ответили в приемной депутата округа № 11 Ирины Константиновой. Также в приёмной уточнили, что сейчас депутат готовит письмо в МЧС.

В промзоне работают несколько десятков предприятий. Своими силами жители не могут вычислить, кто же портит им воздух Фото: Ольга Бурлакова / НГС



Инициативную группу недовольных жителей вокруг себя собирает советник генерального директора ОАО «Электрон» Игорь Рытиков. Летом 2019 года региональная партия «Родина» выдвинула Рытикова в качестве кандидата в депутаты городского совета — дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Горожанам предложат выбрать депутата от округа № 12 в Калининском районе города, который ранее представлял Дмитрий Прибаловец.

Депутат Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля, в городе его зачастую называли защитником Богдашки, и, судя по заявлениям на сайте «Родины» и активному общению с жителями района, Игорь Рытиков решил продолжить идеи Прибаловца. По словам Игоря Рытикова, на запах жалуются сотрудники и ветераны предприятия — многие из них живут в Калининском районе. «К сожалению, чиновники и службы очень формально реагируют на эту проблему. Поэтому инициативу выезда и замеров воздуха пришлось взять на себя мне, хотя у меня и нет для этого особых полномочий. Сейчас добиваемся согласованной реакции Роспотребнадзора, МЧС, полиции. Надеюсь, после замеров проб воздуха и подтверждения факта выбросов дело пойдет быстрее и предприятие–источник будет либо закрыто, либо его обяжут по-другому организовать производство. Вообще же вся ситуация снова показывает, что экологическое законодательство и нормы у нас просто некому контролировать, хотя о них и много говорят», — ответил Игорь Рытиков корреспонденту НГС.



Ветер разносит запах жжёной резины с промзоны на жилые дома Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жители Калининского пытались самостоятельно найти источник запаха — они ходили по промышленной зоне на улицах Писемского, Авиастроителей, Кайтымовской и другим. На этом участке работают десятки предприятий, некоторые их них вполне могут подойти по описанию — там делают гидроизоляционные материалы и материалы для дорожного строительства. Однако предоставить доказательств, кто именно виновник запаха, пока никто не может.



От ближайшего жилого дома до предполагаемого места, где жгут кабель, всего 160 метров, по данным 2ГИС Фото: Ольга Бурлакова / НГС



Однако администрация Калининского района утверждает, что нашла предположительное место и свидетелей странного ночного производства.

«В ходе обследования промышленной зоны (ближайшие здания по адресам: улица Богдана Хмельницкого, 82 к9, улица Богдана Хмельницкого, 82 к8) обнаружены следы костров, предположительно следы обжигания электрических проводов. По словам охранника территории прилегающей производственной зоны, лица без определённого места жительства регулярно обжигают электрический кабель», — ответили в пресс-центре мэрии. Также в мэрии добавили, что администрация района вместе с отделом полиции № 4 «Калининский» наметила «ряд мероприятий по предотвращению противоправных действий». В пресс-службе ГУ МВД не смогли оперативно уточнить, какие именно меры будут приняты.

