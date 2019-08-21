Жучки и маячки: шпионские гаджеты в России вышли из-под закона

Стать уголовником из-за GPS-трекера на корове или из-за очков с видеокамерой — до недавнего времени это были российские реалии. Теперь появился закон, который объясняет, какими народными средствами для слежки мы можем пользоваться спокойно, а за что всё еще рискуем получить до четырех лет лишения свободы. Выдохнуть могут бизнесмены, привыкшие использовать жучки для охраны и сопровождения грузов, мамы, следящие за детьми с помощью гаджетов, и все, кто сейчас проходит по статье из-за шариковой ручки с микрофоном.



Всё это время меня с радионяней могли принять за шпиона?

Да, ведь уголовную статью за «незаконный оборот специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации», сочинили больше двадцати лет назад, когда только-только появились первые жучки, карманные видеокамеры обычный человек видел только в кино, а о GPS никто даже не задумывался. Долгое время под ст. 138.1 УК РФ попадали все: и пенсионеры, и бизнесмены, и домашние Кулибины.

Из судебных тяжб со «шпионами» можно составить своеобразный абсурдный топ. Например, в 2008 году под следствием оказался заботливый отец Алексей Трубин из Архангельска, который собрал радионяню для сынишки по схеме из журнала «Радио». Мужчина получил полтора года условно. Самара 2010 года знакомит судебную практику с предпринимателем Ольгой Соболевой, которая продавала охранные системы наблюдения и видеокамеры для домофонов. Неожиданно она узнала, что занималась незаконной деятельностью: торговала аппаратурой, которую следователи посчитали спецтехникой. «Общественно опасными» признал суд Чувашии действия пенсионера Николая Смирнова: в ноябре 2012 года он купил очки с камерой и микрофоном в китайском интернет-магазине, чтобы записывать внуков на добрую память. Мужчина признал свою вину, сотрудничал со следствием и в итоге отделался штрафом в 10 тысяч рублей. В 2018 году создателю сервиса доставки еды из Москвы пришла повестка за GPS-трекеры, которые он заказал, чтобы отслеживать перемещения курьеров.



Последним гвоздем в крышке гроба неправильной практики по ст. 138.1 УК РФ стала история курганского фермера. Чтобы следить за отбивающимся от стада теленком, мужчина прикрепил к животному GPS-трекер, заказанный в Китае. ФСБ и прокуратура новаторство не оценили и едва не отправили скотовода по этапу. Но об истории стало известно Владимиру Путину, и через несколько месяцев областной прокурор принес письменные извинения фермеру и прекратил уголовное преследование.

Новый закон вносит поправки в 138-ю статью УК РФ. К шпионским больше не относятся приборы для записи или отслеживания геолокации, которые можно свободно купить. При условии что на них есть маркировка, да и одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гаджет может фиксировать вашу речь, действия и перемещения.

Выдыхайте, с этими гаджетами вас больше не примут за шпиона Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

За это серьезно наказывали?

В России — сотни человек, кто обзавелся шпионским делом из-за банальных маячков и жучков. По данным судебной статистики, если в 2011 году по ст. 138.1 УК РФ были осуждены 49 человек, то в 2016 году — 236, а в 2017 — 257 человек. За прошлый год число меньше — 183 судимости, и всего двое оправданных.

Один из фигурантов таких дел — известный ловец покемонов, блогер Руслан Соколовский: во время обысков у него нашли «шпионскую ручку». Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков рассказывает, что его подзащитный уже заинтересовался последними изменениями закона, ведь поправки, по сути, привели к декриминализации статьи.

— Насколько я знаю, грядет пересмотр решений по таким делам. Генеральная прокуратура планирует проводить ревизию по приговорам, которые вынесены по этой статье. В законе появятся новые обстоятельства, и в зависимости от этого, я думаю, их можно будет пересмотреть. Раньше само хранение таких средств являлось преступлением. Основной критерий — использование для слежки за людьми или для сбора информации. Если вы коту или корове прикрепили, то это не является нарушением, а раньше считалось, — уточнил Бушмаков.

Чаще всего подсудимые отделывались условкой и штрафами, но, кроме репутационных рисков (кому приятно иметь в биографии слово «осужден»?), истории носят и иные последствия.

— Когда отделу «К» надо было выявить побольше преступлений, начинали гонять людей. В основном люди отделывались штрафами, условными наказаниями. Без изменений этот закон элементарно тормозил экономику: предприниматели не могли контролировать свои грузы, потому что это запрещено и можно попасть под статью. Это же неправильно, — рассуждает адвокат Илья Филатов.

Что сейчас будет с теми, кого признали «шпионами»? Осужденные по статье 138.1 могут вернуть себе честное имя, но на большее рассчитывать не стоит. — Лицо, подвергшееся наказанию по данной статье, не будет иметь права на возвращение уплаченного в бюджет штрафа. Никаких возвратов денег никто не должен ждать. Такого не будет. Если штраф назначен и оплачен, то всё. А если не успели оплатить — бегайте, пробуйте пересмотреть договор или привести его в соответствие с новым уголовным законом, — советует Алексей Бушмаков.

Простой совет: не покупайте гаджеты на чёрном рынке и спите спокойно Фото: Иван Сидоренко / 72.RU

Те, кто сейчас задумался о покупке ручки с камерой, GPS-трекера и других подобных устройств, могут не опасаться уголовного преследования. Но при этом нужно соблюсти некоторые условия.



Если вы не хотите стать уголовником из-за покупки:

убедитесь, что она сертифицирована «Ростестом»;



в ней можно опознать записывающее устройство по кнопкам, индикаторам и маркировочным обозначениям;



приобретайте ее в официальном магазине (не важно, интернет-площадка или физическая), а не на черном рынке;



не забывайте, что по закону всё же запрещено использовать оборудование, предназначенное для скрытого сбора и накопления информации, против воли ее обладателей. Сертифицированные телефоны с камерами и диктофонами не будут считаться средствами для негласного сбора информации, но если вы закамуфлируете жучок в цветок, телевизор или зеркало в квартире другого человека, то будьте готовы понести наказание. По словам Алексея Бушмакова, под подозрение попадут неожиданные вещи и устройства, которые нельзя купить свободно на территории РФ. Хотя в условиях нашего рынка, где всё продается и покупается, об этом говорить сложно, но, например, шпионские ручки в свободную и широкую продажу пока не поступили.