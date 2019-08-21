Взломала свое тело. Сибирячка добровольно стала подопытным кроликом для биохакеров

Евгения Елезова — активная жительница Новосибирска, которая работает допоздна и старается не жаловаться на здоровье. Она решила отдать себя в руки организаторов проекта «Дневник биохакера» — человека, который хочет обмануть время и заставить организм работать в полную силу. Ведущие врачи Новосибирска будут до мельчайших нюансов изучать тело и психологическое состояние Евгении и в конце эксперимента представят его героиню уже с иным самочувствием и, вероятно, мироощущением. Корреспондент НГС узнала у организатора и участницы, как всё-таки правильно понимать термин «биохакинг» и зачем здоровому человеку вмешиваться в работу организма. А Евгения пообещала честно рассказать, навредил или помог ей проект.



Жители России узнали о биохакинге от предпринимателя Сергея Фаге, который опубликовал статью о том, как потратил 200 тысяч долларов на так называемый «взлом» своего организма. Как признавался миллионер изданию Guardian, он консультировался у самых элитных врачей и в итоге, по его собственным ощущениям, обманул систему и стал привлекательнее и здоровее. Если вкратце — Фаге контролирует сон, пьёт биодобавки, голодает и мечтает о вечной жизни, за всё это его нещадно критиковали медики и обыватели, хотя нашлось и немало последователей. О биохакинге заговорил и основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров — он утверждал, что на какое-то время полностью отказался от пищи и плавал в ледяной воде, чтобы улучшить свою работоспособность.

За последний год биохакинг стал модным термином, на котором зарабатывают спекулянты, обещающие людям чуть ли не эликсир молодости. Однако изначальная цель биохакинга — исключительно оздоровление организма, а не одно лишь голодание с биодобавками и анти-эйдж терапией, заверила НГС организатор конференции «Биохакинг» в Новосибирске, директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк.



«Биохакинг — это "взлом" биологической системы организма человека с целью сделать его лучше, повысить своё здоровье, ментальное и физическое. Чтобы сохранить это здоровье, понять свои слабые места и начать этим как-то управлять. Биохакинг всегда связан с трекингом, а трекинг — это измерение. Нужно главное понять — что можно измерять, что можно исправлять, потому что 90% того, что мы можем сделать реально для улучшения самочувствия, психического и физического, — оно связано только с нашим образом жизни, с нашими привычками, которые не так уж легко менять. И только 10% того, что нам нужно, добавлять извне.

Есть так называемые маркеры старения — показатели, которые говорят о том, что наш организм начал ухудшаться.

И мы не говорим про диагностику тяжёлых заболеваний, мы говорим только про улучшение своего состояния, несмотря на возраст. Елена Бобяк, организатор конференции «Биохакинг» в Новосибирске

Мы эти показатели измеряем и вычисляем, как на них можно воздействовать. Биохакинг — не про лечение болезней, это про усовершенствование тела», — объяснила организатор.



Врач, организатор конференции «Биохакинг» Елена Бобяк (на фото справа) будет курировать этапы проекта, в том числе подбирать специалистов для Евгении Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В ноябре ведущие российские врачи, разбирающиеся в биохакинге, соберутся на большую конференцию в Новосибирске.

За три месяца до начала конференции организаторы решили провести эксперимент над живым человеком и попробовать на нём методы биохакинга. Добровольцем стала 46-летняя организатор мероприятий из Новосибирска Евгения Елезова, не испытывающая проблем со здоровьем. До середины ноября она будет вести дневник биохакера и честно рассказывать НГС и врачам, испортилось или улучшилось её самочувствие во время проекта.

Сначала её проконсультирует терапевт частной клиники под кураторством организаторов конференции.

«Доктор, поговорив с Евгенией, осмотрев её, расспросив про её семью, про то, чем она когда-то болела, какой она образ жизни ведёт <…> и составит список обследований. Конечно, это будут и анализы крови <…>, возможно, будет какой-то генетический тест, измерение параметров её дыхания, какие-то физические соотношения мышц, костей, жира… Будут измерения, насколько она хорошо спит», — отметила Елена Бобяк.

После этого уже станет понятно, к каким узким специалистам отправить участницу проекта и с чего начать её оздоровление — за этим мы будем следить онлайн. Сейчас же корреспондент НГС записала начало дневника биохакера, которая с иронией называет себя «подопытным кроликом» врачей.



«Евгения Елезова, 46 лет, я занимаюсь организацией мероприятий. У меня есть клиенты из другого часового пояса, по факту иногда приходится жить по Москве, да и фриланс такая штука, что над тобой вроде никто не стоит, но ты работаешь не с девяти до шести, а потом ты ушёл из офиса, — а можешь обнаружить, что уже десять-одиннадцать вечера, а ты всё ещё работаешь. В общем, график однозначно ненормированный.

Так-то я считаю себя здоровой, я без особых вредных привычек, не курю, ничего такого, бокал вина могу раз в 2 недели [выпить]. К докторам хожу крайне редко, и в основном это стоматолог. Я к медицине никакого отношения не имею и никаких фактически знаний у меня нет, но понимаю, что хорошо бы заняться своим телом, потому что я периодически бегаю полумарафоны. Марафон тоже был, и это был достаточный износ организма.

И 46 — это такой возраст, когда уже хорошо бы подумать о профилактике [болезней]. Евгения Елезова, начинающий биохакер

Потому что чувствуешь разницу: в институте ты ночью гулял, утром поехал сдал экзамен, — и ты это вынес. А сейчас если ты лёг в 2 ночи, то на следующий день тебе уже прямо тяжело!



Я читала и слышала про людей, которые называют себя биохакерами. Есть один известный биохакер — Сергей Фаге, который говорит: "Я хочу жить больше 120 лет, я уже это начал делать, потратил 150 тысяч долларов, и я с собой сделал это и это". И есть другие люди, которые как-то над собой экспериментируют. Есть отрывочные сведения.

У меня есть личностная позиция минимального фармакологического вмешательства в организм — если нет показаний, я таблетки принимать не буду, я все простуды прекрасно без таблеток лечу. Но, наверное, есть такие штуки, которые одной натуропатией, травками не выправишь.

Самое главное? Я хочу снизить количество кофе, давайте найдём полезную замену! Хочу больше успевать, хочу изменить режим сна — пораньше ложиться, высыпаться, улучшить качество сна.



Важно, чтобы не было назначено излишнего. Ровно то, что необходимо, для меня это важно. Евгения Елезова, начинающий биохакер

Я не готова уподобиться человеку, который забросил все остальные сферы жизни и потратил всё своё время — вместо общения с друзьями, своих творческих проектов — на обследования. Не готова стать человеком с бегущей строкой "пациент". Мне нужно, чтобы меня хватало на все мои проекты».



В сентябре Евгения Елезова пообещала поделиться первыми результатами с читателями НГС.

А вы верите в эффективность биохакинга?