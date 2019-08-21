«"Рено", царя зверей и ёлку не ремонтируем»: топ-5 французских машин, которые не ломаются

Мифы о ненадежности французских автомобилей до сих пор живут в сознании отечественных автолюбителей, несмотря на явные положительные примеры типа Renault Logan. В народе даже сложилась шутливая поговорка о «царе зверей и ёлке» (ассоциации с логотипами французских марок), которые отказываются чинить в сервисах. Что правда, а что нет в этих вымыслах и каких «французов» можно считать относительно надежными — далее в обзоре НГС. В целом представления о ломучести французских авто сложились из-за обилия сложных систем в этих автомобилях, однако далеко не все они такие мудрёные. Эксперты предлагают судить и выбирать машину не по бренду, а по конкретной модели.

«Тут надежность определяется не конкретной маркой, а действительно моделью. Разница в количестве напиханной в неё электроники. Проблемы связаны с тем, что очень много напихано электроники во все места. Где-нибудь маленький проводочек, маленький предохранитель, резистор сгорел — и всё, полмашины отвалилось и не работает. У любого французского производителя есть в модельном ряду эконом-машины, в которых электроники минимум, и они в принципе надежны, и они ездят», — комментирует руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв. Renault Logan



Renault Logan с пробегом 1 миллион километров Фото: auto.ru

Конечно, Logan — главный образец простой, неприхотливой и почти вечной французской машины. Говорят, в одном городе один таксист проехал на «Логане» миллион километров и ничего не чинил. Правда это или нет, но вот реальный «Логан» с пробегом 1 000 000 км, выставленный на продажу. Не каждая машина такое выдержит. Это авто 2008 года выпуска предлагается за 175 000 рублей, состояние — «не требует ремонта». Более десятка машин продается с пробегом от 500 000 км.

Renault Duster



Renault Duster Фото: auto.ru

Этот автомобиль — по сути, кроссоверная вариация «Логана». Простейшая платформа B0, крепкая и неубиваемая подвеска, проверенные атмосферные двигатели, старые добрые коробки (механика или гидроавтомат). Duster не по-французски груб и утилитарен, не слишком экономичен, но в ненадежности его упрекнуть сложно. Эти кроссоверы тоже проезжают по полмиллиона километров, а потом продаются за приличные, кстати, деньги — 500–600 тысяч рублей. Но можно подобрать и более свежий вариант, какого-нибудь «пятилетку» 2014 года. Например, этот «Дастер» с пробегом 37 000 км, с 2-литровым двигателем и автоматом. Стоимость 679 000 рублей. Peugeot 207



Peugeot 207 Фото: auto.ru

«У "Пежо" прекрасные модели были 207-я, 307-я. Хороший клиент к нам приезжает на 207-й и мы видим, что вполне надежная машина, в которой классические проблемы — колодки, масла, фильтра, какие-то элементы подвески», — говорит Данил Соловьёв. Бюджетная модель этой французской марки (вместе с предшественницей, 206-й моделью) отличается компактными размерами, экономичностью, неприхотливостью. Двигатели в основном атмосферные (1,4 и 1,6 литра), коробки механические или гидротрансформаторные. Симпатичного «пыжика» 2008 года с пробегом 148 000 км можно купить за 200 000 рублей.



Peugeot 307

Peugeot 307 выпуска 2003 года с пробегом 430 000 км за 240 000 рублей Фото: auto.ru

Это более крупная модель, и в Новосибирске на вторичном рынке вместе с наследницей, Peugeot 308, она образует самую популярную группу машин Peugeot. В автомобиле также использовались в основном атмосферные двигатели (1,4, 1,6 и 2,0 литра) и классический автомат. Эти «пыжики» доживают до 400 000 км, а потом еще и продаются за хорошие деньги. Citroen Berlingo



Citroen Berlingo с пробегом 570 000 км Фото: auto.ru

Это самый распространенный Citroen на новосибирской вторичке. Berlingo — рабочая лошадка, фургон для перевозки мелких грузов, соответственно надежность для него — одно из главных качеств. Berlingo — удачная модель и выпускается с 1996 года, сейчас во втором поколении. Машина предлагается не только как фургон, но и как минивэн. Berlingo первого поколения с механической КП, выпущенные в середине 2000-х годов, отходили по 600 000 – 770 000 км.

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