Море красоток: выбираем королеву пляжа — они волнуют и волнуются, а мы еще больше

В начале лета открылся бассейн в «Сосновом бору» — отдыхающие выстраивались в очередь, чтобы туда попасть. Все лето социальные сети снабжали яркими фото девушек в купальниках — на фоне воды, в воде, томно выходящих из бассейна, с кальяном и без него. Посмотреть правда есть на что. А к концу лета администрация пляжа решила красиво завершить сезон и придумала конкурс — Rumba Queen. Предлагаем вам посмотреть на участниц, которые дошли до суперфинала, и проголосовать за ту, которая, по вашему мнению, достойна надеть корону и получить титул первой «Королевы Пляжа».



Конкурс состоит из трех этапов — заявка, голосование и суперфинал. Заявку подали 84 девушки, подписчики аккаунта активно голосовали: 20 участниц вышли в финал, 11 — в суперфинал («Предполагалось, что будет десять, но две девушки набрали одинаковое количество голосов»). Варвара Антипенко, арт-директор пляжа «Румба», говорит, что всей командой они надеются, что выбор Rumba Queen станет традицией. Корреспондент НГС.Афиша пообщалась с номинантками и попросила поделиться впечатлениями. Рина участвует в таком конкурсе впервые — о том, что выбирают королеву пляжа, Рина узнала от сестры и решила отправить заявку. Участница говорит, что не ожидала, что пройдет: «Утром проснулась, мне пришло сообщение с поздравлением от знакомой, хотя я уже забыла про него».

Рине 23 года, она тренер по художественной гимнастике Фото: Рина Востокова

А Екатерина однажды уже выиграла приз зрительских симпатий в конкурсе «Мисс Обчанка» и ей не впервой такое мероприятие. Екатерина давно следит за новостями бассейна: «Все никак не могла отложить дела и съездить, увидела пост про конкурс, решила: почему нет? Плюс отличный повод, наконец-то, съездить к бассейну хотя бы в конце лета. Рада, что прошла в финал».

Екатерине 18 лет, работает фотографом Фото: Екатерина Лушникова

Для Ирины участие в конкурсе красоты — первый опыт. Она говорит, что решила попробовать себя в чем-то новом. «Первое, что пришло в голову: "Хочу чтобы мной гордились мои родители, муж, сын и друзья". Сейчас думаю, какое творческое задание для конкурса выбрать и что я умею лучше всего».

Ирине 29 лет, она работает начальником сектора обработки запросов в банке Фото: Ирина Скареднова



Эсмире 27 лет, сейчас она не работает — в декрете. Говорит, что любит участвовать в любых конкурсах: «Когда шло голосование, я не волновалась, но когда определили финалистов, тут честно скажу — пробежала волна переживаний. Теперь каждый день только и думаю, чем удивлять жюри на творческом конкурсе».

Эсмира говорит, что всегда настроена на победу Фото: Эсмира Ермилова

Олеся случайно увидела, что проходит конкурс, и ради интереса решила принять участие. «Есть страх, адреналин, желание победить и просто выйти на сцену. Сложно, конечно, за несколько дней придумать номер, ведь я человек не особо творческий, я занимаюсь всю жизнь спортом, но петь и танцевать не умею в идеале, легче всего — это подобрать купальник».

Олесе 29 лет, сейчас она в декрете Фото: Олеся Щепочкина

Наталья — инструктор по фитнесу: силовые классы, мягкий фитнес, танцевальное направление зумба. «Испытываю увлеченность и интерес к происходящему, готовлю задание для конкурса и горю этим. Впечатления очень радостные, особенно приятно, что столько незнакомых людей голосует за меня и поддерживает».

Наталья (35) говорит, что хочет победить и любит здоровую конкуренцию, знает, что достойна победы. Участвовала в виртуальном конкурсе красоты «Мисс Очарование» Фото: Наталья Гаас

Для Валерии это не первый конкурс красоты. Побороться за титул «Королевы Пляжа» ее позвала подруга (вместе они отправили фото) — ей интересно все новое и творческое, сейчас Валерия увлечена подготовкой творческого задания. Девушка говорит, что, будучи спортсменкой, она настроена победить.

Валерия — тренер по художественной гимнастике Фото: Валерия Руденко

Виктория — тренер по плаванию, сейчас в декретном отпуске. «Я ни разу не принимала участие в конкурсах данного формата, решила попробовать свои силы. Испытываю радость за то что прошла в суперфинал. Пока не могу сказать, что сложно. Наверное, домашнее задание, это творческий номер».

Виктория хочет победить, но говорит, что не расстроится, если будет просто участницей



Фото: Виктория Исаева

Анна раньше участвовала только в спортивных соревнованиях, это ее первый конкурс красоты. Анна — хореограф по воздушной акробатике и тренер по растяжке. «Я часто посещаю бассейны, люблю загорать, и мне кажется, что я очень хорошо выгляжу в бикини, поэтому с удовольствием принимаю участие в этом конкурсе».

Анне 31 год, она говорит, что если не быть настроенной на победу, то пропадает стимул участвовать Фото: Анна Решетникова

Ксения спонтанно решила участвовать. Говорит, что с конкурсами красоты знакома давно, но как партнер: «Всегда было интересно испытать все эмоции участниц. Наблюдала за ними и думала, ну какие же они смелые — дефиле, творчество, а как волнуются, как радуются. Я увидела пост и решила испытать себя».

Ксении 34 года, она специалист в ногтевой сфере Фото: Ксения Заморина



Наталья была на пляже несколько раз с детьми, и ей очень понравилось. «Увидела в Instagram информацию про конкурс и отправила фото, даже не думала, что за меня будут голосовать. Никогда раньше не участвовала в подобных конкурсах».

Наталье 39 лет, работает архитектором Фото: Наталья Констанц

Суперфинал состоится 24 августа в 15:00 в три этапа: дефиле в купальниках, интеллектуальный тур и творческое домашнее задание. Сейчас участницы вовсю готовятся. После жюри выберет победительницу, а остальные девушки получат награды в других разных номинациях.