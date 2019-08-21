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Фоторепортаж

Море красоток: выбираем королеву пляжа — они волнуют и волнуются, а мы еще больше

11 сибирячек в купальниках соревнуются за титул и корону — проголосуйте за самую-самую

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Конкурс красоты завершится в субботу, а пока участницы готовят творческое домашнее задание

Фото: Анна Решетникова

В начале лета открылся бассейн в «Сосновом бору» — отдыхающие выстраивались в очередь, чтобы туда попасть. Все лето социальные сети снабжали яркими фото девушек в купальниках — на фоне воды, в воде, томно выходящих из бассейна, с кальяном и без него. Посмотреть правда есть на что. А к концу лета администрация пляжа решила красиво завершить сезон и придумала конкурс — Rumba Queen. Предлагаем вам посмотреть на участниц, которые дошли до суперфинала, и проголосовать за ту, которая, по вашему мнению, достойна надеть корону и получить титул первой «Королевы Пляжа». 

Конкурс состоит из трех этапов — заявка, голосование и суперфинал. Заявку подали 84 девушки, подписчики аккаунта активно голосовали: 20 участниц вышли в финал, 11 — в суперфинал («Предполагалось, что будет десять, но две девушки набрали одинаковое количество голосов»). Варвара Антипенко, арт-директор пляжа «Румба», говорит, что всей командой они надеются, что выбор Rumba Queen станет традицией. Корреспондент НГС.Афиша пообщалась с номинантками и попросила поделиться впечатлениями. 

Рина участвует в таком конкурсе впервые — о том, что выбирают королеву пляжа, Рина узнала от сестры и решила отправить заявку. Участница говорит, что не ожидала, что пройдет: «Утром проснулась, мне пришло сообщение с поздравлением от знакомой, хотя я уже забыла про него». 

Рине 23 года, она тренер по художественной гимнастике

Рине 23 года, она тренер по художественной гимнастике

А Екатерина однажды уже выиграла приз зрительских симпатий в конкурсе «Мисс Обчанка» и ей не впервой такое мероприятие. Екатерина давно следит за новостями бассейна: «Все никак не могла отложить дела и съездить, увидела пост про конкурс, решила: почему нет? Плюс отличный повод, наконец-то, съездить к бассейну хотя бы в конце лета. Рада, что прошла в финал».

Екатерине 18 лет, работает фотографом

Екатерине 18 лет, работает фотографом

Для Ирины участие в конкурсе красоты — первый опыт. Она говорит, что решила попробовать себя в чем-то новом. «Первое, что пришло в голову: "Хочу чтобы мной гордились мои родители, муж, сын и друзья". Сейчас думаю, какое творческое задание для конкурса выбрать и что я умею лучше всего».

Ирине 29 лет, она работает начальником сектора обработки запросов в банке

Ирине 29 лет, она работает начальником сектора обработки запросов в банке


Эсмире 27 лет, сейчас она не работает — в декрете. Говорит, что любит участвовать в любых конкурсах: «Когда шло голосование, я не волновалась, но когда определили финалистов, тут честно скажу — пробежала волна переживаний. Теперь каждый день только и думаю, чем удивлять жюри на творческом конкурсе».

Эсмира говорит, что всегда настроена на победу

Эсмира говорит, что всегда настроена на победу

Олеся случайно увидела, что проходит конкурс, и ради интереса решила принять участие. «Есть страх, адреналин, желание победить и просто выйти на сцену. Сложно, конечно, за несколько дней придумать номер, ведь я человек не особо творческий, я занимаюсь всю жизнь спортом, но петь и танцевать не умею в идеале, легче всего — это подобрать купальник».

Олесе 29 лет, сейчас она в декрете

Олесе 29 лет, сейчас она в декрете

Наталья — инструктор по фитнесу: силовые классы, мягкий фитнес, танцевальное направление зумба. «Испытываю увлеченность и интерес к происходящему, готовлю задание для конкурса и горю этим. Впечатления очень радостные, особенно приятно, что столько незнакомых людей голосует за меня и поддерживает».

Наталья (35) говорит, что хочет победить и любит здоровую конкуренцию, знает, что достойна победы. Участвовала в виртуальном конкурсе красоты «Мисс Очарование»

Наталья (35) говорит, что хочет победить и любит здоровую конкуренцию, знает, что достойна победы. Участвовала в виртуальном конкурсе красоты «Мисс Очарование»

Для Валерии это не первый конкурс красоты. Побороться за титул «Королевы Пляжа» ее позвала подруга (вместе они отправили фото) — ей интересно все новое и творческое, сейчас Валерия увлечена подготовкой творческого задания. Девушка говорит, что, будучи спортсменкой, она настроена победить.

Валерия — тренер по художественной гимнастике

Валерия — тренер по художественной гимнастике

Виктория — тренер по плаванию, сейчас в декретном отпуске. «Я ни разу не принимала участие в конкурсах данного формата, решила попробовать свои силы. Испытываю радость за то что прошла в суперфинал. Пока не могу сказать, что сложно. Наверное, домашнее задание, это творческий номер».

Виктория хочет победить, но говорит, что не расстроится, если будет просто участницей<br><br>&nbsp;

Виктория хочет победить, но говорит, что не расстроится, если будет просто участницей

 

Анна раньше участвовала только в спортивных соревнованиях, это ее первый конкурс красоты. Анна — хореограф по воздушной акробатике и тренер по растяжке. «Я часто посещаю бассейны, люблю загорать, и мне кажется, что я очень хорошо выгляжу в бикини, поэтому с удовольствием принимаю участие в этом конкурсе». 

Анне 31 год, она говорит, что если не быть настроенной на победу, то пропадает стимул участвовать

Анне 31 год, она говорит, что если не быть настроенной на победу, то пропадает стимул участвовать

Ксения спонтанно решила участвовать. Говорит, что с конкурсами красоты знакома давно, но как партнер: «Всегда было интересно испытать все эмоции участниц. Наблюдала за ними и думала, ну какие же они смелые — дефиле, творчество, а как волнуются, как радуются. Я увидела пост и решила испытать себя».

Ксении 34 года, она специалист в ногтевой сфере&nbsp;

Ксении 34 года, она специалист в ногтевой сфере 


Наталья была на пляже несколько раз с детьми, и ей очень понравилось. «Увидела в Instagram информацию про конкурс и отправила фото, даже не думала, что за меня будут голосовать. Никогда раньше не участвовала в подобных конкурсах». 

Наталье 39 лет, работает архитектором

Наталье 39 лет, работает архитектором

Суперфинал состоится 24 августа в 15:00 в три этапа: дефиле в купальниках, интеллектуальный тур и творческое домашнее задание. Сейчас участницы вовсю готовятся. После жюри выберет победительницу, а остальные девушки получат награды в других разных номинациях.

Какая из участниц, по вашему мнению, достойна титула «Королева пляжа»? 

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      КОММЕНТАРИИ (22)

      Фото пользователя
      21 авг 2019 в 08:35

      Все бездельницы сидят в декретах от мужей альфачей... И выкладывают фото от безделья... Будущие рспшки... хозяйки котов...

      Фото пользователя
      21 авг 2019 в 08:43

      Из статьи:»Ирина-я хочу чтобы мной гордились,родители,муж,сын «..Я даже не знаю что сказать на это высказывание, настолько все запущено! Неужели гордость за Вас у родных и близких умещается только в конкурс мисс попка, мисс пляжа..И они вами не гордились без участия и допустим вашей победы в этом конкурсе..

      Алексей, женат
      21 авг 2019 в 08:47

      Это ж насколько нынче мужик обмельчал и утратил в массе своей потребность в женщине, симпатичной женщине рядом, что женщины уже вот таким образом ищут себе мужичка?
      Даже если у этих женщин есть бойфренды, или мужья - для этих женщин они пустое место. Если женщина довольна мужчиной - у нее нет потребности раздеваться перед миром.
      Ну а если довольна и всё равно раздевается - это уже паталогмя иного характера. Женщина в перманентном поиске, называется.
      Лично я голосовал за Анну - энергия, темперамент, интеллект исходят из фото, на мой взгляд