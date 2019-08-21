Почти Барби: сибиряк меняется до неузнаваемости ради лайков в соцсетях (всё началось из-за прыщей)

Руслан называет себя бьюти-блогером. Он снимает видео в формате лайф, где красит сам себя, и делится с подписчиками советами и мыслями о косметике и уходе за кожей. Лёгкий макияж на лице у подростка появился сначала из-за проблем с кожей, а спустя два года перерос в серьезное увлечение визажем. Корреспондент SHE поговорила с Русланом — он рассказал, откуда появилась любовь к теням, пудрам и помадам и как яркий образ отражается на его жизни.

Как и у многих подростков, у Руслана были банальные проблемы с кожей — из-за нехватки витаминов на лице появлялись прыщи. Чтобы скрыть несовершенства, Руслан решил воспользоваться консилером: «Купил первый попавшийся от Maybelline — дешевый, наносил на всё лицо как попало. Я еще не разбирался в косметике».

Тогда он впервые поехал в Москву, поступать в колледж — Первый Московский Образовательный Комплекс, по направлению «Стилистика и искусство визажа».

Вот так Руслан впервые приехал в столицу. Он говорит, что московские тусовки захватили его, они же стали причиной отчисления из колледжа и возвращения домой Фото: Руслан, герой публикации

Постепенно к консилеру прибавился карандаш для бровей, потом тушь, тональный крем и тени. «Макияж стал для меня отдушиной, а не просто увлечением. Когда я начинаю краситься, меня нет, я будто выпадаю куда-то», — Руслан говорит, что может полдня провести за этим занятием. При этом красить кого-то он не любит, может сделать макияж по настроению кому-то из друзей или знакомых. Красить себя ему нравится гораздо больше. Из-за косметики ухудшилось состояние кожи — изначально парень не занимался лечением серьёзно, просто пользовался уходовой косметикой для лица, думал, что со временем всё пройдет, но позже ему все-таки потребовалась помощь специалиста.

Родные его поддерживают, кроме сестры: «Она категорически против меня», — объясняет сибиряк Фото: Руслан, герой публикации

«Когда я начинал заниматься макияжем на себе, не понимал, как и чем правильно смыть косметику, мог лечь спать и не снять тональный крем. Это привело к серьезным последствиям», — сейчас Руслан наблюдается у дерматолога, лечит лицо и периодически пропивает комплекс витаминов.

Родной город Руслана — Иркутск, но он часто бывает в Новосибирске Фото: Руслан, герой публикации