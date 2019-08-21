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Почти Барби: сибиряк меняется до неузнаваемости ради лайков в соцсетях (всё началось из-за прыщей)

Он увлекся визажем, чтобы скрыть проблемы с кожей, но использует эти навыки, чтобы стать популярным

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В апреле ему исполнилось 18 лет

Фото: Руслан, герой публикации

Руслан называет себя бьюти-блогером. Он снимает видео в формате лайф, где красит сам себя, и делится с подписчиками советами и мыслями о косметике и уходе за кожей. Лёгкий макияж на лице у подростка появился сначала из-за проблем с кожей, а спустя два года перерос в серьезное увлечение визажем. Корреспондент SHE поговорила с Русланом — он рассказал, откуда появилась любовь к теням, пудрам и помадам и как яркий образ отражается на его жизни.

Как и у многих подростков, у Руслана были банальные проблемы с кожей — из-за нехватки витаминов на лице появлялись прыщи. Чтобы скрыть несовершенства, Руслан решил воспользоваться консилером: «Купил первый попавшийся от Maybelline — дешевый, наносил на всё лицо как попало. Я еще не разбирался в косметике».

Тогда он впервые поехал в Москву, поступать в колледж — Первый Московский Образовательный Комплекс, по направлению «Стилистика и искусство визажа». 

Вот так Руслан впервые приехал в столицу. Он говорит, что московские тусовки захватили его, они же стали причиной отчисления из колледжа и возвращения домой

Вот так Руслан впервые приехал в столицу. Он говорит, что московские тусовки захватили его, они же стали причиной отчисления из колледжа и возвращения домой

Постепенно к консилеру прибавился карандаш для бровей, потом тушь, тональный крем и тени. «Макияж стал для меня отдушиной, а не просто увлечением. Когда я начинаю краситься, меня нет, я будто выпадаю куда-то», — Руслан говорит, что может полдня провести за этим занятием. 

При этом красить кого-то он не любит, может сделать макияж по настроению кому-то из друзей или знакомых. Красить себя ему нравится гораздо больше. 

Из-за косметики ухудшилось состояние кожи — изначально парень не занимался лечением серьёзно, просто пользовался уходовой косметикой для лица, думал, что со временем всё пройдет, но позже ему все-таки потребовалась помощь специалиста. 

Родные его поддерживают, кроме сестры: «Она категорически против меня», — объясняет сибиряк

Родные его поддерживают, кроме сестры: «Она категорически против меня», — объясняет сибиряк

«Когда я начинал заниматься макияжем на себе, не понимал, как и чем правильно смыть косметику, мог лечь спать и не снять тональный крем. Это привело к серьезным последствиям», — сейчас Руслан наблюдается у дерматолога, лечит лицо и периодически пропивает комплекс витаминов. 

Родной город Руслана — Иркутск, но он часто бывает в Новосибирске

Родной город Руслана — Иркутск, но он часто бывает в Новосибирске

Научившись грамотно делать макияж, Руслан увидел себя с другой стороны и захотел еще изменений — увеличил губы. Говорит, что хочет переделать себе нос, сделать подбородок более острым, а челюсть более четкой, выделить скулы и поставить ботокс в лоб. Но сначала ему нужно до конца вылечить кожу лица. 

Недавно молодой человек решил сменить прическу на более «мужскую» — до этого носил длинные волосы. 

Руслан говорит, что мама его поддерживает и любит повторять, что не нужно обращать внимание на тех, кто что-то говорит, и идти только вперед. Но, по словам парня, с негативом на улице он сталкивается довольно часто и всегда носит с собой перцовый баллончик.

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макияжблогерствокосметикапрыщиакнепроблемы подростков

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    КОММЕНТАРИИ (107)

    Упоротый Лис
    21 авг 2019 в 00:19

    Иногда, в последнее время, мне кажется, что уровень статей НГС достиг дна.
    Но, спустя пару дней, снизу раздаётся стук,
    и, много лет любимый мною сайт, пробивает новое дно.

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 00:33

    Я в белом платье и фате Иду по церкви к алтарю, А папа в спину мне кричит: Антон б*ядь, не позорь семью!

    Худой
    21 авг 2019 в 00:13

    Щас придут моралисты с седыми яйцами
    и расскажут, что в их-то времена...