Почти Барби: сибиряк меняется до неузнаваемости ради лайков в соцсетях (всё началось из-за прыщей)

В апреле ему исполнилось 18 лет
Фото: Руслан, герой публикации
Руслан называет себя бьюти-блогером. Он снимает видео в формате лайф, где красит сам себя, и делится с подписчиками советами и мыслями о косметике и уходе за кожей. Лёгкий макияж на лице у подростка появился сначала из-за проблем с кожей, а спустя два года перерос в серьезное увлечение визажем. Корреспондент SHE поговорила с Русланом — он рассказал, откуда появилась любовь к теням, пудрам и помадам и как яркий образ отражается на его жизни.
Как и у многих подростков, у Руслана были банальные проблемы с кожей — из-за нехватки витаминов на лице появлялись прыщи. Чтобы скрыть несовершенства, Руслан решил воспользоваться консилером: «Купил первый попавшийся от Maybelline — дешевый, наносил на всё лицо как попало. Я еще не разбирался в косметике».
Тогда он впервые поехал в Москву, поступать в колледж — Первый Московский Образовательный Комплекс, по направлению «Стилистика и искусство визажа».
Постепенно к консилеру прибавился карандаш для бровей, потом тушь, тональный крем и тени. «Макияж стал для меня отдушиной, а не просто увлечением. Когда я начинаю краситься, меня нет, я будто выпадаю куда-то», — Руслан говорит, что может полдня провести за этим занятием.
При этом красить кого-то он не любит, может сделать макияж по настроению кому-то из друзей или знакомых. Красить себя ему нравится гораздо больше.
Из-за косметики ухудшилось состояние кожи — изначально парень не занимался лечением серьёзно, просто пользовался уходовой косметикой для лица, думал, что со временем всё пройдет, но позже ему все-таки потребовалась помощь специалиста.
«Когда я начинал заниматься макияжем на себе, не понимал, как и чем правильно смыть косметику, мог лечь спать и не снять тональный крем. Это привело к серьезным последствиям», — сейчас Руслан наблюдается у дерматолога, лечит лицо и периодически пропивает комплекс витаминов.
Научившись грамотно делать макияж, Руслан увидел себя с другой стороны и захотел еще изменений — увеличил губы. Говорит, что хочет переделать себе нос, сделать подбородок более острым, а челюсть более четкой, выделить скулы и поставить ботокс в лоб. Но сначала ему нужно до конца вылечить кожу лица.
Недавно молодой человек решил сменить прическу на более «мужскую» — до этого носил длинные волосы.
Руслан говорит, что мама его поддерживает и любит повторять, что не нужно обращать внимание на тех, кто что-то говорит, и идти только вперед. Но, по словам парня, с негативом на улице он сталкивается довольно часто и всегда носит с собой перцовый баллончик.