Запрет на убийство бездомных собак попросили отсрочить. Что не так с новым законом?

Закон о гуманном отношении к животным не могли принять восемь лет, а теперь не могут определить, как он будет работать

Со следующего года в России должна заработать статья нового закона об ответственном обращении с животными, в которой прописывается, что уличных зверей больше не будут усыплять. Собак будут стерилизовать, вакцинировать, чипировать. На период карантина животные будут в приютах, а потом их отпустят обратно в город.

На словах это выглядит здорово, но на практике вызывает массу вопросов: до вступления закона в силу осталось несколько месяцев, а как он будет работать, непонятно ни ответственным за реализацию муниципалитетам, ни зоозащитникам. Закон запрещает убийство животных, а новая программа не может начать действовать, пока не появятся приюты. Если не решить этот вопрос сейчас, то сбудутся худшие опасения противников этого закона: собак на улице станет больше, а следовательно — и нападений их на людей.

Кто поймает бродячую собаку? В большинстве российских городов бездомных псов сегодня ловят и усыпляют. Среди исключений — Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где с животными уже давно обращаются по законам будущего: ловят, стерилизуют и прививают от бешенства. Директор нижегородского приюта «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман заявляет, что умерщвление неэффективно. Для популяции одной собаке достаточно приносить двух щенков в год, а они с легкостью рожают по 12. При этом есть и неожиданное правило, которое могут подтвердить зоологи: чем меньше собак в городе — тем больше собак в городе. Для них найдется еда, а значит, если их количество сократится, они станут размножаться активнее.

— В 2014 году, когда мы начинали работать, популяция собак в Нижнем Новгороде была семь тысяч особей. Сейчас — две с половиной тысячи. К отлову у нас в 2020 году планируется всего 800 животных — остальные уже привиты и стерилизованы, — отметил Гройсман.

Одни зоозащитники говорят, что собаки в городе необходимы, чтобы сокращать популяцию крыс, другие — обвиняют их в убийстве кошек и диких животных в пригороде Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Эксперт уверяет: бездомных животных в городе больше не станет. Число уменьшается за счет стерилизации, с одной стороны, с другой — благодаря тому, что из приютов часть собак будут отдавать в добрые руки. Второй аргумент не так убедителен, ведь абы кому зоозащитники животное пристраивать не будут: придется пройти серьезный кастинг, чтобы стать новым хозяином бездомного Бобика или Мурзика. Ответственного отношения требует и закон, так что все честно. Правда, что будет с человеком, который будет относиться к своему питомцу безответственно, пока непонятно — о наказании за это в законе ничего не говорится.



На нижегородскую статистику зоозащитники смотрят по-разному: одни считают ее удачным примером, другие настроены скептически. Маргарита Терехова, руководитель приюта «Забытые животные» из небольшого городка в Карелии и одна из противниц нового закона, с недоверием относится к тому, что за несколько лет из города пропало четыре с половиной тысячи собак. Она и ее коллеги выступали против принятия этой части документа, поскольку полагают, что ничего гуманного в ней нет. — Во-первых, даже зоозащитники, которые поддерживают закон, говорят о том, что собака на улице живет до пяти лет. То есть в три раза меньше, чем обычно. Во-вторых, нужно думать и о других животных. Сколько кошек они загрызли? Диких зверей? — объясняет свою позицию зоозащитница. Вступление закона в силу предложили отложить. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обратились в Госдуму с просьбой перенести срок на 1 января 2022 года. Авторы законопроекта утверждают, что одна из главных причин, по которой невозможно осуществить это немедленно, максимально проста — нет денег на строительство приютов и пунктов стерилизации.



— Если федеральный закон предусматривает такие решения, то он должен предусмотреть статью расходов в федеральном бюджете на обустройство этих пунктов передержки. Иначе за счет чего субъектам обеспечить исполнение? Да, Ленинградская область — не дотационный субъект, но таких 10–11 на всю Российскую Федерацию. А остальным 70 регионам что делать? — считает автор проекта, ленинградский депутат Николай Кузьмин.



Полноценный современный приют дорог, а временные передержки без должного инвентаря закон запрещает Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Стоимость такого приюта для города-милионника эксперты оценивают в среднем в 20 миллионов рублей. Для многих регионов это существенная сумма. Например, ровно столько на отлов бездомных животных в год тратит целая Новосибирская область. А ведь приют понадобится не только в столице региона, но и в городах поменьше.

Другая проблема в том, что никому не понятно, что же именно надо делать. Методические рекомендации для регионов должно было выпустить правительство, но прошло полгода, а они до сих пор не готовы. Начинать строить приют без методичек нецелесообразно — нужно сначала знать требования, которые будет предъявлять к ним законодательство.



Что будет, если Госдума решит отложить вступление закона в силу?

Часть регионов, которые уже начали вести работу в этом направлении, скорее всего, продолжит в том же духе — в нижегородский приют и пункт стерилизации уже сейчас приезжают за опытом из разных городов. Но поголовно страна этим не заинтересовалась, так что где-то животных продолжат убивать. В то, что деньги на приюты появятся в 2022 году, если закон на этот срок все-таки отложат, зоозащитники верят слабо.



Многие муниципалитеты не хотят строить приюты и планируют отпускать на улицы всех животных, а зоозащитники боятся, что это спровоцирует догхантеров Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

— Как будто к 2022 году у нас появится финансирование? Региональные власти ждут подзаконных актов. Да, в Свердловской области сейчас привели региональное законодательство в соответствии с федеральным. Но оно же получилось неконкретное. Все сейчас сидят и не знают, как быть. Если федералы сейчас скажут, что хорошо, давайте примем в 2022 году — ни приютов, ничего не появится. Их не строят, потому что все ссылаются на федерацию, — считает директор фонда «Зоозащита» в Екатеринбурге Анна Вайман.

Она полагает, что найти место для приюта можно в любом городе. Закон, конечно, предполагает выпуск на улицу, но хотя бы часть животных нужно отдавать в добрые руки. Потому что бесконтрольный выпуск приводит к негативу со стороны людей и развитию движения догхантеров.



Опасны ли бездомные собаки для людей?

Маргарита Терехова («Забытые животные») считает, что для людей опасность может сохраняться — ведь даже стерилизованные собаки могут сбиваться в стаи и нападать. Владимир Гройсман из «Зоозащиты-НН» эти доводы опровергает, утверждая, что за время работы в Нижнем Новгороде бездомные собаки стали меньше кусать людей. При этом среди этих случаев нет ни смертельных, ни даже просто серьезных. Добиваются этого тем, что каждое животное перед выпуском тестируют. Делает это специальная комиссия, в состав которой обязательно входит ветеринарный врач и специалист-кинолог.

Агрессивных собак отпускать на улицы нельзя по закону, но где они будут жить, если не построить приюты, — непонятно Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Методика тестирования была разработана ассоциацией «Благополучие животных». Согласно методичке (копия есть в распоряжении редакции), эксперты оценивают реакцию собаки на еду в присутствии чужого человека, пищу, которую предлагает чужой человек, и резкие звуки. По итогам тестирования животному присваивается статус, говорящий о том, насколько оно способно жить рядом с другими животными и людьми. Если результат неочевиден (тест пройден не совсем плохо, но не идеально), то кинологи занимаются «социальным восстановлением» собаки, после чего тестируют ее повторно. Если собаку признают агрессивной — ее могут передать на какие-нибудь объекты для охраны. По словам директора приюта, спрос на таких животных достаточно большой.

Однако если пес не станет охранником, то в приюте он останется навсегда — отпустить на улицу агрессивную собаку нельзя, усыпить, согласно новому закону, — тоже. Раньше мы рассказывали, что делать, если на вашем пути встала бродячая собака. Почитайте советы кинолога в этом материале.