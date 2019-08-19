Будни на мусорных баках: столичные актёры показали горожанам сценки, похожие на правду (они пугают)

Такие спектакли очень популярны в Москве, и зрители платят за участие в них по 1000 рублей. У нас всё прошло в рамках фестиваля — бесплатно

Объяснить спектакль-перформанс «Неявные воздействия», открывший фестиваль уличных театров «Три вороны», практически невозможно. Московские актёры ЦТИ «Трансформатор» два часа водили по улицам города около сотни зрителей, разыгрывая то там, то там небольшие представления. Причём эти перформансы настолько переплетались с реальностью, что иногда становилось непонятно: это, например, взаправду полиция приехала всех задерживать или по сценарию? А этот нетрезвый местный обитатель, оказавшийся рядом с актёром, как он себя поведёт: начнёт ли «подыгрывать», не понимая, что это представление, или просто покроет всех матом. Корреспондент НГС.Афиша тоже попытался понять в чём дело.



Началось представление возле Дворца бракосочетаний Фото: Густаво Зырянов

Около сотни зрителей собрали в назначенное время в назначенном месте, им раздали программки, которые можно было не читать (там так и написано), специальные жетоны, задававшие маршрут представления, и повели в неизвестность. В этом спектакле нет авторского месседжа, предупредили зрителей, и если у кого-то в голове что-то появится, то это плод только его воображения.



Постепенно действие перемещалось на соседние улицы Фото: Густаво Зырянов

Маршрут спектакля «Неявные воздействия» определялся рандомно: ведущие забирали у зрителя жетон и по номеру на нём определяли, куда на очередном перекрёстке следует поворачивать. А цвет жетонов ещё и определял степень «приличности» текста, который в очередном месте исполнял актёр.



Впереди с флагом — режиссёр Всеволод Лисовский (Москва) Фото: Густаво Зырянов

Впереди с флагом шёл режиссёр московского Центра театрального искусства «Трансформатор» Всеволод Лисовский, который назвал себя не режиссёром, а комиссаром. Идущий впереди колонны Лисовский напоминал то ли Иисуса Христа в очках, то ли подстриженного лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.



Иногда актёры забирались на крыши маленьких магазинчиков Фото: Густаво Зырянов

Актёрам исполнять монологи приходилась даже на крышах магазинчиков. Жители домов удивлённо выглядывали из-за шторок, не понимая, что тут происходит. Самые смелые открывали окна и получали от кураторов программы театральные афишки, объясняющие творящееся «безобразие».



Иногда общались с проезжающими машинами Фото: Густаво Зырянов

Никто, даже сами актёры, не знал, в каких «интерьерах» за очередным поворотом им придётся обыгрывать заготовленный монолог. Вот один из актёров вышел на проезжую часть возле Центрального рынка и начал обращаться с речью к проезжающим автомобилям. В этот момент кураторы фестиваля всерьёз задумались о возможном появлении полиции.



После этой сценки актёра встретила Росгвардия Фото: Густаво Зырянов

Полиция подъехала чуть позже, когда другой актёр в жилом дворе под окнами начал орать во всё горло и просить выглянуть обиженную им даму сердца по имени Наташа. Наташа, ясное дело, в окне не появлялась, «герой» распалялся всё больше и больше…



Полицию вызвали местные жители, не понимавшие, что происходит Фото: Густаво Зырянов

В сторонке горе-любовника уже поджидала подъехавшая по вызову жильцов Росгвардия. Обошлось без жертв: кураторы фестиваля объяснили, что происходит, показали необходимые разрешения от властей, росгвардейцы сфотографировали происходящее и удалились.



Танцы на одной из точек театрального маршрута Фото: Густаво Зырянов

Актёрские мини-сценки в жилых дворах иногда разбавлялись причудливыми пластическими этюдами. Исполнялись они где-нибудь между парковкой и каким-нибудь промышленным объектом.



Рассуждения о Боге Фото: Густаво Зырянов

Пересказать, о чём были тексты монологов, сложно, да и бессмысленно. Связи между ними не было: вот ты слышишь историю, как незнакомки увели друзей в какое-то странное место, откуда потом пришлось спасаться чуть ли не бегством, а вот начались рассуждения о существовании Бога. Причём в позе лотоса и обязательно где-нибудь над головами слушателей.



Своеобразными декорациями становились даже памятники Фото: Густаво Зырянов

Мусорные баки, крыши небольших магазинов, строительная площадка, куча досок во дворе, памятники… Всё это внезапно для зрителей, да и для самих актёров, становилось сиюминутными театральными подмостками.



Эта сценка вызвала раздражение у одного из местных жителей Фото: Густаво Зырянов

Какие-то монологи были просты и понятны сразу, какие-то приходилось обдумывать во время движения до следующей точки. Одни тексты смешили зрителей, другие заставляли испытывать совсем другие эмоции.



А этот «хор» на строительных лесах лишь добавил повода для возмущения Фото: Густаво Зырянов

Два эпизода «Неявных воздействий» во дворах домов кооператива «Кузбассуголь», построенных в 1930-е годы в стиле конструктивизма, привлекли внимание одного местного жителя.



А вот и возмущённый житель, он объясняет, что всем надо уходить отсюда Фото: Илья Калинин

Татуированный жилец в шортах, носках и сандалиях вышел из подъезда и стал матом объяснять собравшимся, что им следует уходить отсюда, так как «здесь дети играют». Снимавшим его зрителям переживающий за спокойствие детей житель показывал жесты из пальцев.



Следующая остановка — у мусорных баков Фото: Густаво Зырянов

И здесь обошлось без жертв: актёры доиграли короткие сценки, и зрители двинулась в глубь квартала — к следующей точке. Она оказалась сразу возле мусорных баков.



Здесь с актером вступил в диалог другой местный житель (на фото — слева) Фото: Густаво Зырянов

Тут в игру был вовлечён ещё один местный житель. Нетрезвый. Бомж — как он сам себя назвал. Случайный зритель не мог понять, что происходит, но активно вступил в диалог с актёром и даже признал в нём своего — такого же бродягу.



Странная «лягушачья» сцена Фото: Густаво Зырянов

А вот слова из заготовленных реприз и монологов совсем исчезли, осталось только лягушачье кваканье и передвижение до следующего места какими-то прыжками-перебежками.



И её молчаливое завершение Фото: Густаво Зырянов

Эта странная «лягушачья» сценка таким же странным образом и завершилась: пятёрка актёров молча встала перед наблюдающими и медленно попятилась вперёд. Попятилась вперёд за флагоносцем.



Один из самых пронзительных монологов — об изнасиловании Фото: Густаво Зырянов

Пожалуй самый пронзительный монолог был от лица изнасилованной 18-летней девственницы. Эмоции слушающих усиливались ещё и оттого, что текст произносился каким-то будничным тоном. Словно героиня истории рассказывала о неприятной ссоре со своими школьными товарищами.



Своеобразное обращение в сторону проезжающих автомобилей Фото: Густаво Зырянов

Внимания в театральном перформансе «Неявные воздействия» немного досталось и проезжающим по Красному проспекту автомобилистам. Впрочем, в этот раз на дорогу никто не выходил.



Случайными зрителями оказывались и обычные люди, гуляющие по городу Фото: Густаво Зырянов

А потом колонна вышла на центральную аллею Красного проспекта и Лисовский, марширующий с флагом во главе зрителей, попросил всех не останавливаться, несмотря ни на что.



Иногда актёрам приходилось ложиться на землю... Фото: Густаво Зырянов

Следующий отрезок пути до самой площади Ленина был словно попурри из небольших сценок: зрители улавливали лишь фрагменты монологов, которые до них доносились. Воздействия становились всё более неявными.



...или залезать на столб Фото: Густаво Зырянов

Актёры сидели на лавочках и обращались к своим соседям — обычным прохожим, лежали прямо посреди пешеходной дорожки, даже залезали на столбы…



Кульминационную сцену разыграли на парковке у площади Ленина Фото: Густаво Зырянов

Остановились все только на подходе к площади Ленина. Тут актёрская пятёрка устроила перформанс прямо на виду у всех. Произносились какие-то короткие фразы, которые стирались шумом проезжающих машин.



Зрителями стали не только прохожие, но и проезжающие мимо в автомобилях Фото: Густаво Зырянов

Впрочем, слова тут были, наверное, и не так важны: часто ли в обычной жизни мы улавливаем всё, что произносится вокруг нас?



Всё как в жизни: слов порой не слышно, но это и не важно Фото: Густаво Зырянов

Весь этот перформанс, как казалось, и ставил своей задачей максимально влиться в окружающую нас реальность. Ну или реальность встроить в своё представление.



Зрители наблюдали за происходящим через дорогу Фото: Густаво Зырянов

Зрители стояли напротив развернувшегося на парковке спектакля и так же, как и проезжающие автомобилисты, пытались разобраться: что же здесь на самом деле происходит?



Финал кульминационной сцены на парковке Фото: Густаво Зырянов

Финал представления на парковке у площади Ленина: все, как говорится, умерли. От чего — тут каждый домыслил себе сам.



Общий актёрский поклон Фото: Густаво Зырянов

Как и полагается, в конце актёры вышли на импровизированные подмостки для общего поклона. Зрители ответили им бурными аплодисментами.



На переходе возле архитектурной академии Фото: Густаво Зырянов

Небольшой марш-бросок после кульминационной сцены, и толпа зрителей переместилась на одну из боковых аллей возле оперного театра.



На аллее возле оперного театра Фото: Густаво Зырянов