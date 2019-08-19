Будни на мусорных баках: столичные актёры показали горожанам сценки, похожие на правду (они пугают)

Такие спектакли очень популярны в Москве, и зрители платят за участие в них по 1000 рублей. У нас всё прошло в рамках фестиваля — бесплатно
Фото: Густаво Зырянов
Объяснить спектакль-перформанс «Неявные воздействия», открывший фестиваль уличных театров «Три вороны», практически невозможно. Московские актёры ЦТИ «Трансформатор» два часа водили по улицам города около сотни зрителей, разыгрывая то там, то там небольшие представления. Причём эти перформансы настолько переплетались с реальностью, что иногда становилось непонятно: это, например, взаправду полиция приехала всех задерживать или по сценарию? А этот нетрезвый местный обитатель, оказавшийся рядом с актёром, как он себя поведёт: начнёт ли «подыгрывать», не понимая, что это представление, или просто покроет всех матом. Корреспондент НГС.Афиша тоже попытался понять в чём дело.
Около сотни зрителей собрали в назначенное время в назначенном месте, им раздали программки, которые можно было не читать (там так и написано), специальные жетоны, задававшие маршрут представления, и повели в неизвестность. В этом спектакле нет авторского месседжа, предупредили зрителей, и если у кого-то в голове что-то появится, то это плод только его воображения.
Маршрут спектакля «Неявные воздействия» определялся рандомно: ведущие забирали у зрителя жетон и по номеру на нём определяли, куда на очередном перекрёстке следует поворачивать. А цвет жетонов ещё и определял степень «приличности» текста, который в очередном месте исполнял актёр.
Впереди с флагом шёл режиссёр московского Центра театрального искусства «Трансформатор» Всеволод Лисовский, который назвал себя не режиссёром, а комиссаром. Идущий впереди колонны Лисовский напоминал то ли Иисуса Христа в очках, то ли подстриженного лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.
Актёрам исполнять монологи приходилась даже на крышах магазинчиков. Жители домов удивлённо выглядывали из-за шторок, не понимая, что тут происходит. Самые смелые открывали окна и получали от кураторов программы театральные афишки, объясняющие творящееся «безобразие».
Никто, даже сами актёры, не знал, в каких «интерьерах» за очередным поворотом им придётся обыгрывать заготовленный монолог. Вот один из актёров вышел на проезжую часть возле Центрального рынка и начал обращаться с речью к проезжающим автомобилям. В этот момент кураторы фестиваля всерьёз задумались о возможном появлении полиции.
Полиция подъехала чуть позже, когда другой актёр в жилом дворе под окнами начал орать во всё горло и просить выглянуть обиженную им даму сердца по имени Наташа. Наташа, ясное дело, в окне не появлялась, «герой» распалялся всё больше и больше…
В сторонке горе-любовника уже поджидала подъехавшая по вызову жильцов Росгвардия. Обошлось без жертв: кураторы фестиваля объяснили, что происходит, показали необходимые разрешения от властей, росгвардейцы сфотографировали происходящее и удалились.
Актёрские мини-сценки в жилых дворах иногда разбавлялись причудливыми пластическими этюдами. Исполнялись они где-нибудь между парковкой и каким-нибудь промышленным объектом.
Пересказать, о чём были тексты монологов, сложно, да и бессмысленно. Связи между ними не было: вот ты слышишь историю, как незнакомки увели друзей в какое-то странное место, откуда потом пришлось спасаться чуть ли не бегством, а вот начались рассуждения о существовании Бога. Причём в позе лотоса и обязательно где-нибудь над головами слушателей.
Мусорные баки, крыши небольших магазинов, строительная площадка, куча досок во дворе, памятники… Всё это внезапно для зрителей, да и для самих актёров, становилось сиюминутными театральными подмостками.
Какие-то монологи были просты и понятны сразу, какие-то приходилось обдумывать во время движения до следующей точки. Одни тексты смешили зрителей, другие заставляли испытывать совсем другие эмоции.
Два эпизода «Неявных воздействий» во дворах домов кооператива «Кузбассуголь», построенных в 1930-е годы в стиле конструктивизма, привлекли внимание одного местного жителя.
Татуированный жилец в шортах, носках и сандалиях вышел из подъезда и стал матом объяснять собравшимся, что им следует уходить отсюда, так как «здесь дети играют». Снимавшим его зрителям переживающий за спокойствие детей житель показывал жесты из пальцев.
И здесь обошлось без жертв: актёры доиграли короткие сценки, и зрители двинулась в глубь квартала — к следующей точке. Она оказалась сразу возле мусорных баков.
Тут в игру был вовлечён ещё один местный житель. Нетрезвый. Бомж — как он сам себя назвал. Случайный зритель не мог понять, что происходит, но активно вступил в диалог с актёром и даже признал в нём своего — такого же бродягу.
А вот слова из заготовленных реприз и монологов совсем исчезли, осталось только лягушачье кваканье и передвижение до следующего места какими-то прыжками-перебежками.
Эта странная «лягушачья» сценка таким же странным образом и завершилась: пятёрка актёров молча встала перед наблюдающими и медленно попятилась вперёд. Попятилась вперёд за флагоносцем.
Пожалуй самый пронзительный монолог был от лица изнасилованной 18-летней девственницы. Эмоции слушающих усиливались ещё и оттого, что текст произносился каким-то будничным тоном. Словно героиня истории рассказывала о неприятной ссоре со своими школьными товарищами.
Внимания в театральном перформансе «Неявные воздействия» немного досталось и проезжающим по Красному проспекту автомобилистам. Впрочем, в этот раз на дорогу никто не выходил.
А потом колонна вышла на центральную аллею Красного проспекта и Лисовский, марширующий с флагом во главе зрителей, попросил всех не останавливаться, несмотря ни на что.
Следующий отрезок пути до самой площади Ленина был словно попурри из небольших сценок: зрители улавливали лишь фрагменты монологов, которые до них доносились. Воздействия становились всё более неявными.
Актёры сидели на лавочках и обращались к своим соседям — обычным прохожим, лежали прямо посреди пешеходной дорожки, даже залезали на столбы…
Остановились все только на подходе к площади Ленина. Тут актёрская пятёрка устроила перформанс прямо на виду у всех. Произносились какие-то короткие фразы, которые стирались шумом проезжающих машин.
Впрочем, слова тут были, наверное, и не так важны: часто ли в обычной жизни мы улавливаем всё, что произносится вокруг нас?
Весь этот перформанс, как казалось, и ставил своей задачей максимально влиться в окружающую нас реальность. Ну или реальность встроить в своё представление.
Зрители стояли напротив развернувшегося на парковке спектакля и так же, как и проезжающие автомобилисты, пытались разобраться: что же здесь на самом деле происходит?
Финал представления на парковке у площади Ленина: все, как говорится, умерли. От чего — тут каждый домыслил себе сам.
Как и полагается, в конце актёры вышли на импровизированные подмостки для общего поклона. Зрители ответили им бурными аплодисментами.
Небольшой марш-бросок после кульминационной сцены, и толпа зрителей переместилась на одну из боковых аллей возле оперного театра.
Завершилось всё как-то очень тихо, спокойно и буднично. Идущий впереди комиссар Лисовский незаметно передал флаг одному из актёров и исчез. Исчезли потихоньку и сами актёры. Последний произнёс монолог — негромко, словно беседовал со своими старыми друзьями, снял с древка флаг, попрощался и ушёл.
НГС рассказал о фестивале уличных театров «Три вороны» на прошлой неделе, опубликовав подробную афишу всех будущих представлений.