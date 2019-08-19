«Где дороги?»: на метро «Гагаринская» рассыпалась лестница — ломайте ноги, пассажиры

В новом, 40-м выпуске проекта «Где дороги?»: масштабные разрушения большой лестницы на «Гагаринской», коварный дорожный знак возле Законодательного собрания и некачественный ремонт на площади Калинина и проспекте Дзержинского.

«Лестница на «Гагаринской» в удручающем состоянии. С каждым днём разваливается всё сильнее. По ней ежедневно ходят сотни людей от остановки электрички до метро...

...Пока кто-нибудь не переломается — ее не починят?» — ставит острый вопрос читательница Татьяна.

«На фото представляю пересечение дорог улицы Шевченко, за Законодательным собранием. Дерево закрывает дорожный знак, что главная дорога поворачивает направо. Похоже, что нет никому дела до этого, хотя видел, что проезжала машина губернатора на территорию Заксобрания по этой дороге. Рядом прямо здания федерального значения. Ждём серьезную аварию», — пишет Алексей.

«На улице Обской, в минуте ходьбы от набережной, — тротуар из пыли. Не из асфальта или плитки, а из песчано-цементной смеси, которая летом пылит, в межсезонье превращается в кашу. Этот тротуар единственный на улице, и всё это имеет место много лет. Сейчас идет ремонт проезжей части, меняют магистральные трубы, будут класть новый асфальт. Вопрос-предложение: может, заодно и тротуар асфальтовый сделать для пешеходов?» — пишет нам читатель Марат.

На фото результат очистки улицы Софийской от пыли — пыль стоит столбом. Читатели заметили, как уборочный трактор наводит порядок на этой улице .

«Нужна помощь. Без публикаций на НГС в городе, похоже, ничего не меняется. На площади Калинина возле выхода из метро есть небольшая лестница для пешеходов. Она была в полуразрушенном состоянии. И вот недавно её починили. Лучше бы не трогали, конечно. Одна из плиточек там просто лежит, ничем не закрепленная. Если на нее наступить, велик риск упасть, так как находится она с краю», — жалуется Инга.

«Запрос в администрацию Дзержинского района по факту расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт сквера и тротуара вдоль него по адресу проспект Дзержинского, 19. Ремонт производился к 125-летию Новосибирска, но спустя год (пошел второй) тротуар не заасфальтирован. Это затрудняет проход по нему весной в период таяния снега, осенью и летом в период дождя. Граждане вынуждены ходить по новому газону, принося ущерб, или проезжей части», — рассказывает Анастасия.

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