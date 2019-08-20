Вот это голубки: 4 завораживающие свадьбы, которые заставят вас задуматься о вечном и пустить слезу

Произошел раскол — одни невесты хотят летать в облаках и воздушных замках, а другие активно протестуют против пышности и мишуры. Но как ни крути, свадьба — день, который любая девушка хочет запомнить и делает это по-своему, и какая разница, если в этот момент влюбленные просто счастливы. Тенденции каждый год меняются, и корреспондент SHE.НГС сделала традиционную подборку свадеб, которые не похожи на все те, какие вы когда-либо видели и на которых присутствовали. Не верите? Посмотрите сами, чтобы убедиться.



Наталья, 24 года, юрисконсульт в IT-компании

Алексей, 34 года, руководитель проектов в IT-компании



Наталья и Алексей вместе почти три года, они познакомились на работе Фото: Татьяна Глушкова

Рассказывает Наталья: «Мы сразу хотели, чтобы на нашей свадьбе было что-то необычное, завораживающее и очень красивое. И тогда наш организатор предложила нам регистрацию на воздушном шаре. Признаюсь честно, в первые секунды ноги оцепенели от страха, но мы согласились и ни разу не пожалели. Таких эмоций вы не испытаете нигде: чувство легкости, полета и волшебства — всё как в сказке. Когда вы парите над макушками деревьев, то забываете обо всем, просто наслаждаетесь моментом. Это совершенно безопасно и совершенно не страшно (мы, на минуточку, оба боимся высоты).



Когда они услышали идею про воздушный шар — испугались: оба боятся высоты Фото: Татьяна Глушкова

Мы разделили дни выездной регистрации и банкета, чтобы на самом праздновании показать фото и видео этой красоты — гости были в восторге, никто не знал, это был сюрприз. Многие даже всерьез думали, что мы в день банкета успели полетать на шаре.



Молодожены разделили дни регистрации и банкета, чтобы показать гостям красивые кадры с регистрации Фото: Татьяна Глушкова

Свадьба нам обошлась в 550 000 рублей, мы праздновали в коттедже на берегу Оби. Самое дорогое, наверное, — еда и алкоголь. Сэкономили на видеографе — изначально не заморачивались на этот счет, фото для нас ценнее. А так в целом траты ожидаемые.



Во время полета пилот (воздухоплаватель) рассказывал Наталье и Алексею историю появления воздушного шара Фото: Татьяна Глушкова

На фотосессии перед началом регистрации во время ребячества у жениха по шву разошлись штаны, на дорогом качественном костюме. Мы решили, что это от счастья, и не стали обращать внимания на этот маленький конфуз и просто продолжили церемонию». Эмилия, 23 года, помощник фотографа

Степан, 32 года, музыкант в христианской церкви



Эмилия и Степан вместе 8 месяцев — зимой в морозы девушка зашла погреться в церковь, где познакомилась со своим будущим мужем Фото: Олеся Белая

Рассказывает Эмилия: «Мы люди верующие, не пьем, у нас была безалкогольная свадьба. Максимум градуса — квас. Особых фишек у нас не было, мы сделали акцент на фотосессии — долго ехали к заброшенному самолету в соседнее ПГТ. Позже выяснилось, что у территории есть хозяева, и нас еле как впустили, но попросили всем фотографам передать, чтобы переставали ездить туда фотографироваться.



Оказалось, что заброшенный самолет стоит на частной территории. Молодоженам с трудом удалось уговорить хозяина разрешить сделать несколько кадров Фото: Олеся Белая

Свадебный бюджет составил около 70 000 рублей. Мы делали свадьбу для себя, гостей было мало. Думали больше о свадебном путешествии, поэтому все по-простому — украшала сама, арку делала сама и даже торт пекла сама — не хуже заказного получился.



Эмилия сама делала декор к свадьбе и сама испекла торт Фото: Олеся Белая

Конечно, когда самостоятельно организуешь что-то, всё вдруг неожиданно может пойти не по плану, например танец молодых — все движения забыли почти, но было всё равно мило. Букет невесты прилетел моей подруге прямо по лицу, а еще на нашей свадьбе сделали предложение девушке, а она отказала, вот так вот. Муж мне пел песню, а я ему читала стихи, это было трогательно и красиво, мы друг друга поняли».



Анна, 24 года

Александр, 27 лет

своя усадьба на Алтае



Анна и Александр вместе уже почти 10 лет Фото: Камилла Алиева

Рассказывает Анна: «Почему такая идея? Её не было особо. Если мы по-честному расскажем, что думаем про свадьбы (особенно в их классическом виде), боюсь, что обидим своих друзей, родственников и ещё полстраны, у которых она была или будет. Искренне не понимаю и не принимаю огромных затрат на свадьбу (кредит на свадьбу — это вообще что-то). Мы всегда говорили, что если и будет у нас свадьба, то только на свои заработанные деньги, на своей машине и от большого искреннего желания, а не потому, что так надо или принято.



Молодые люди никогда не хотели пышную свадьбу Фото: Камилла Алиева

Позже мы поняли, что с учётом нынешних цен и современных потребностей на свадьбу нужно не меньше полумиллиона рублей, а эту сумму мы лучше потратим на более рентабельное и рациональное дело, например на путешествие, бизнес или строительство дома мечты. Я считаю, не важно, сколько мы потратили, сколько нам подарили, сколько сэкономили, знаю людей, у которых была пышная свадьба и развод через год, и тех, которые без свадьбы живут вместе уже больше 50 лет.



Они решили, что будут делать церемонию и жениться заново каждый год Фото: Камилла Алиева

Побывав несколько раз в качестве гостя на классных, красивых и веселых свадьбах, я окончательно поняла, что не хочу свадьбу. Не люблю пафос в любом его проявлении — крутая машина, взятая в аренду, душещипательное заготовленное поздравление от родственника или сверкающее платье.

Анна не любит белые платья и блеск, поэтому выбрала черное Фото: Камилла Алиева

Однако в любом случае это событие, и провести его как день сурка не хотелось, отказаться от классных фото на память тоже не смогли. И видимо, моё девочковое нутро все же пробилось сквозь противоречивую натуру — и вылилось это всё в чёрное платье и четкое понимание, что свадьбу будем делать столько раз, сколько захотим. А хотим каждый год и всегда в разном стиле, с гостями и без, громко и скромно, в разных местах, но всегда одинаково по большой любви, долой стереотипы и традиции. Хотя я уже ничего не исключаю, и лет через "дцать", может, я буду в белом пышном блестящем платье ожидать, пока меня выкупает уже немолодой муж, но это уже совсем другая история».

Елена, 30 лет, занимается рекламой на фрилансе

Алексей, 34 года, специалист по развитию территории

Елена и Алексей вместе два года, а знакомы 10 лет Фото: Татьяна Глушкова

Рассказывает Елена: «Мы вместе два года, познакомились 10 лет назад на работе. Как раз два года назад я уволилась; когда выносила свои вещи, мы столкнулись в лифте — так начались наши отношения, через неделю мы уже начали жить вместе.

Пара изначально не хотела проводить церемонию в городе Фото: Татьяна Глушкова

Пышное торжество мы не хотели оба, в нашем представлении свадьба — это личное, праздник для двоих. Почему Алтай — нас многое связывает с этим местом, мы часто туда ездили отдыхать, Чемал был нашей крайней точкой, до Марса не добирались ни разу. Впервые мы попали туда на нашу церемонию. А ещё год назад я подняла свою родословную до царских времен и выяснила, что по маминой линии мои предки уходят глубоко на Алтай, ближе к горе Белуха.

Впервые на Марсе они оказались в день своей регистрации Фото: Татьяна Глушкова

У меня никогда не было желания устраивать церемонию в городе, какими бы красивыми ни были локации для торжества. В моем представлении это должно было произойти где-нибудь в Европе, три человека — мы и регистратор. Но это проблематично, много нюансов. Вариант церемонии на Марсе на Алтае в шаманском стиле нам предложила организатор — мы никогда там не были, нам понравилось, и мы согласились. Стиль бохо максимально приближал нас к месту.



В день церемонии была плохая погода и алтайцы уговаривали их подождать, но Елена и Александр все равно пошли в горы Фото: Татьяна Глушкова

За день до нашей регистрации был очень сильный ливень. Алтайцы рассказали нам про источник, который если переполняется водой, происходит выплеск. Если пойдет желтая вода, нужно покидать место, если красная — нужно подниматься выше. Как раз за сутки был разлив, и на следующий день тоже была вероятность дождя, алтайцы нас предупредили, что не стоит туда ехать, лучше переждать в номерах.

Пара попросила покровителей Алтая помочь им Фото: Татьяна Глушкова

Но мы безбашенные, у нас была задача, мы хотели ее реализовать — арендовали машину, оставили свои номера, чтобы нас в случае чего успели вывезти оттуда, попросили покровителей Алтая нам помочь — и пошли куда-то высоко в горы, с аркой. Было тяжело, холодно, я была в кедах, в белом платье, все уже начали переживать, что я не дойду и откажусь от этой идеи, хотя я даже не запыхалась и не устала. Мы самые первые, кто сделал регистрацию на Марсовых полях, — это нам сказали сами алтайцы, они переживали за нас, отговаривали из-за погоды. Но это невероятные эмоции, перевалы, горы, очень экстремально.

Они первые, кто провел свадебную церемонию на Марсовых полях Фото: Татьяна Глушкова