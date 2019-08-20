Вот это голубки: 4 завораживающие свадьбы, которые заставят вас задуматься о вечном и пустить слезу

Произошел раскол — одни невесты хотят летать в облаках и воздушных замках, а другие активно протестуют против пышности и мишуры. Но как ни крути, свадьба — день, который любая девушка хочет запомнить и делает это по-своему, и какая разница, если в этот момент влюбленные просто счастливы. Тенденции каждый год меняются, и корреспондент SHE.НГС сделала традиционную подборку свадеб, которые не похожи на все те, какие вы когда-либо видели и на которых присутствовали. Не верите? Посмотрите сами, чтобы убедиться.
Наталья, 24 года, юрисконсульт в IT-компании
Алексей, 34 года, руководитель проектов в IT-компании
Рассказывает Наталья: «Мы сразу хотели, чтобы на нашей свадьбе было что-то необычное, завораживающее и очень красивое. И тогда наш организатор предложила нам регистрацию на воздушном шаре. Признаюсь честно, в первые секунды ноги оцепенели от страха, но мы согласились и ни разу не пожалели. Таких эмоций вы не испытаете нигде: чувство легкости, полета и волшебства — всё как в сказке. Когда вы парите над макушками деревьев, то забываете обо всем, просто наслаждаетесь моментом. Это совершенно безопасно и совершенно не страшно (мы, на минуточку, оба боимся высоты).
Мы разделили дни выездной регистрации и банкета, чтобы на самом праздновании показать фото и видео этой красоты — гости были в восторге, никто не знал, это был сюрприз. Многие даже всерьез думали, что мы в день банкета успели полетать на шаре.
Свадьба нам обошлась в
На фотосессии перед началом регистрации во время ребячества у жениха по шву разошлись штаны, на дорогом качественном костюме. Мы решили, что это от счастья, и не стали обращать внимания на этот маленький конфуз и просто продолжили церемонию».
Эмилия, 23 года, помощник фотографа
Степан, 32 года, музыкант в христианской церкви
Рассказывает Эмилия: «Мы люди верующие, не пьем, у нас была безалкогольная свадьба. Максимум градуса — квас. Особых фишек у нас не было, мы сделали акцент на фотосессии — долго ехали к заброшенному самолету в соседнее ПГТ. Позже выяснилось, что у территории есть хозяева, и нас еле как впустили, но попросили всем фотографам передать, чтобы переставали ездить туда фотографироваться.
Свадебный бюджет составил около
Конечно, когда самостоятельно организуешь что-то, всё вдруг неожиданно может пойти не по плану, например танец молодых — все движения забыли почти, но было всё равно мило. Букет невесты прилетел моей подруге прямо по лицу, а еще на нашей свадьбе сделали предложение девушке, а она отказала, вот так вот. Муж мне пел песню, а я ему читала стихи, это было трогательно и красиво, мы друг друга поняли».
Анна, 24 года
Александр, 27 лет
своя усадьба на Алтае
Рассказывает Анна: «Почему такая идея? Её не было особо. Если мы по-честному расскажем, что думаем про свадьбы (особенно в их классическом виде), боюсь, что обидим своих друзей, родственников и ещё полстраны, у которых она была или будет. Искренне не понимаю и не принимаю огромных затрат на свадьбу (кредит на свадьбу — это вообще что-то). Мы всегда говорили, что если и будет у нас свадьба, то только на свои заработанные деньги, на своей машине и от большого искреннего желания, а не потому, что так надо или принято.
Позже мы поняли, что с учётом нынешних цен и современных потребностей на свадьбу нужно не меньше полумиллиона рублей, а эту сумму мы лучше потратим на более рентабельное и рациональное дело, например на путешествие, бизнес или строительство дома мечты. Я считаю, не важно, сколько мы потратили, сколько нам подарили, сколько сэкономили, знаю людей, у которых была пышная свадьба и развод через год, и тех, которые без свадьбы живут вместе уже больше 50 лет.
Побывав несколько раз в качестве гостя на классных, красивых и веселых свадьбах, я окончательно поняла, что не хочу свадьбу. Не люблю пафос в любом его проявлении — крутая машина, взятая в аренду, душещипательное заготовленное поздравление от родственника или сверкающее платье.
Однако в любом случае это событие, и провести его как день сурка не хотелось, отказаться от классных фото на память тоже не смогли. И видимо, моё девочковое нутро все же пробилось сквозь противоречивую натуру — и вылилось это всё в чёрное платье и четкое понимание, что свадьбу будем делать столько раз, сколько захотим. А хотим каждый год и всегда в разном стиле, с гостями и без, громко и скромно, в разных местах, но всегда одинаково по большой любви, долой стереотипы и традиции. Хотя я уже ничего не исключаю, и лет через "дцать", может, я буду в белом пышном блестящем платье ожидать, пока меня выкупает уже немолодой муж, но это уже совсем другая история».
Елена, 30 лет, занимается рекламой на фрилансе
Алексей, 34 года, специалист по развитию территории
Рассказывает Елена: «Мы вместе два года, познакомились 10 лет назад на работе. Как раз два года назад я уволилась; когда выносила свои вещи, мы столкнулись в лифте — так начались наши отношения, через неделю мы уже начали жить вместе.
Пышное торжество мы не хотели оба, в нашем представлении свадьба — это личное, праздник для двоих. Почему Алтай — нас многое связывает с этим местом, мы часто туда ездили отдыхать, Чемал был нашей крайней точкой, до Марса не добирались ни разу. Впервые мы попали туда на нашу церемонию. А ещё год назад я подняла свою родословную до царских времен и выяснила, что по маминой линии мои предки уходят глубоко на Алтай, ближе к горе Белуха.
У меня никогда не было желания устраивать церемонию в городе, какими бы красивыми ни были локации для торжества. В моем представлении это должно было произойти где-нибудь в Европе, три человека — мы и регистратор. Но это проблематично, много нюансов. Вариант церемонии на Марсе на Алтае в шаманском стиле нам предложила организатор — мы никогда там не были, нам понравилось, и мы согласились. Стиль бохо максимально приближал нас к месту.
За день до нашей регистрации был очень сильный ливень. Алтайцы рассказали нам про источник, который если переполняется водой, происходит выплеск. Если пойдет желтая вода, нужно покидать место, если красная — нужно подниматься выше. Как раз за сутки был разлив, и на следующий день тоже была вероятность дождя, алтайцы нас предупредили, что не стоит туда ехать, лучше переждать в номерах.
Но мы безбашенные, у нас была задача, мы хотели ее реализовать — арендовали машину, оставили свои номера, чтобы нас в случае чего успели вывезти оттуда, попросили покровителей Алтая нам помочь — и пошли куда-то высоко в горы, с аркой. Было тяжело, холодно, я была в кедах, в белом платье, все уже начали переживать, что я не дойду и откажусь от этой идеи, хотя я даже не запыхалась и не устала. Мы самые первые, кто сделал регистрацию на Марсовых полях, — это нам сказали сами алтайцы, они переживали за нас, отговаривали из-за погоды. Но это невероятные эмоции, перевалы, горы, очень экстремально.
По сумме у нас вышло
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала ведущую и организатора свадебных событий Елену Гурину.