«У меня лайки»: 5 животных-блогеров, на которых вы захотите подписаться

Они не знают, как накручивать подписчиков, кому платить, чтобы стать звёздами соцсетей, и как монетизировать свою популярность. Зато они без проблем вызывают умиление пользователей, руки которых так и тянутся поставить лайк и подписаться. Уральский мини-пиг, популярнейший кот Башкирии, такса, покорившая сердца миллионов, и ещё пара зверей, от которых зашкаливает мимиметр.

У вас свинка! Мини-пиг, покоривший Екатеринбург



Мимимиметр этой свинки бьёт все рекорды Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Анастасия из Екатеринбурга рушит все стереотипы о свинопасках. Во-первых, ей не приходится мараться в хлеву, а во-вторых, её свинья вовсе не похожа на тех, что мы привыкли видеть на фермах. Если вы думали, что мода на мини-пигов прошла, то количество подписчиков её Джузеппы говорит об обратном: кажется, любовь к маленьким свинкам будет с нами навсегда.



Свинка Джузеппа из Екатеринбурга стала популярней хозяйки

Изначально Настя не планировала зарабатывать на не самом обычном питомце и больше хотела, чтобы Джузеппу показывали по телевизору, то теперь с удовольствием предоставляет свою маленькую звезду для съёмок и прочего сотрудничества. Так свинья может хотя бы обеспечить себе еду, ведь кормить её надо если не специальным кормом, который приходится заказывать из Европы, то, как минимум, детским питанием или свежими овощами. С особенным аппетитом она ест фрукты и пюре из брокколи.

Сейчас ей год и она продолжает красть сердечки подписчиков и радовать своих хозяев. Посмотрите скорее, какая же она умилительная! Самый знаменитый кот Башкирии



Для хорошего кадра Котяра может даже встать в планку Фото: kotiara_beregovoi / Instagram.com

Он с удовольствием примеряет пиратскую шляпу или очки, чтобы покрасоваться перед объективом, и, как и многие коты, сам выбрал себе хозяев. Точнее, «двуногих рабов», как Котяра Береговой обозначает людей в своём Instagram. Он долго жил на водохранилище под Уфой, а временами втихаря ютился в доме неподалёку — так, что хозяева не подозревали, что в их доме завёлся питомец. По приставной лестнице кот забирался на чердак частного дома, где грелся и спал. Когда люди поймали его с поличным, поняли, что это судьба, и уже не смогли расстаться.

Позже выяснилось, что Котяра мастерски позирует на камеру, и решение пришло само собой: пора заводить зверюге блог. Идея оказалась успешной, и теперь Береговому признаются в любви подписчики не только из ближайших городов и деревень, но и заграничные любители кошатины. А ещё недавно он стал отцом и отметил это дело походом по магазинам и визитом к ветеринару. На всякий случай.

Ростовская такса и «Серебряная кнопка» YouTube



Лепить пельмени с этой милой мордашкой хотели бы тысячи людей со всего мира Фото: Ирина Мещерякова / 161.RU

У таксы Дина расписан каждый день, а по количеству просмотров видеороликов он может составить конкуренцию клипам «Ленинграда». 88 миллионов раз посмотрели его видео, на данный момент у него 342 тысячи подписчиков. На записях Дин предстает в разных образах, выполняет трюки и просто радуется жизни. Как это водится, хозяева собаки не собирались заниматься никакой раскруткой и публиковали ролики в YouTube «на память». Сейчас это уже профессиональные съёмки, а на создание одного видео уходит от пары дней до нескольких месяцев: позволить себе халтуру при таком собачьем статусе непозволительно.



На подготовку этого видео ушло несколько месяцев. Для этого купили права на песню, переписали её на английский и пошили костюмы

При этом самого Дина стараются не перегружать работой, съёмки проводят не дольше двух часов. Больше всего зрителей пёс собирает в США, Бразилии и Мексике. В России его самые преданные фанаты живут в Санкт-Петербурге (Северная столица давно известна своей отчаянной любовью к таксам). С таким обожанием Дин успел получить «Серебряную кнопку» YouTube и продолжает завоёвывать сердца зрителей. Историю собаки-влогера рассказал 161.RU, почитайте!

Из Сибири с любовью: говорящая хаски, покорившая YouTube



Сейчас у канала, на котором хаски Синди рассказывает о себе, уже более 22 тысяч подписчиков Фото: Густаво Зырянов (коллаж)



Она тестирует корма, рассказывает о жизни с кошкой, готовит еду и участвует в челленджах — хаски Синди из Искитима Новосибирской области с удовольствием ведёт свой канал в YouTube на пару с хозяйкой и в ответ получает признание подписчиков.

Во всех видео хаски Синди говорит голосом своей хозяйки. Женщина занимается не только озвучкой, но и всем процессом создания видеороликов

Изначально это было не больше, чем игра, но сейчас видеоролики отнимают всё больше времени. А ещё надо успевать общаться со зрителями: если многие популярные блогеры часто игнорируют вопросы зрителей, то Синди никого не оставляет без внимания. Дети понимают, что собака не может писать, но им так нравится сама идея, что им хочется верить в это, как в Деда Мороза или трезвого папу.



Почитайте историю хаски на НГС. Зина — королева позирования, беспородная кошка из Красноярска



Кошка Зина очень любит позировать Фото: koshka_zina / Instagram.com

Можно купить себе дорогущего породистого питомца, чтобы целенаправленно зарабатывать на нём в блогах, но так ничего и не добиться. А можно взять дворовую кошку за 100 рублей и влюбить в неё тысячи людей. Именно так произошло с Зиной из Красноярска и её хозяйкой. Сейчас за Зининой жизнью следят почти 10 тысяч подписчиков со всего мира, хотя её блогу в Instagram не исполнилось и года.