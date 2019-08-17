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«Детка, ты просто комикс!»: лучшие образы с фестиваля аниме (кому-то даже не пришлось наряжаться)

В жизни это серьезные клерки в белых рубашках, но только не сегодня

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Ради фестиваля участники готовы на самые безумные эксперименты с внешностью

Фото: Александр Ощепков / НГС

Если по Новосибирску гуляют зелёные люди, то знайте — вы не сошли с ума, просто в ДКЖ все выходные идёт аниме-фестиваль Siberia Otaku Saiten. Несколько сотен новосибирцев и жителей ближайших городов месяцами готовили сложные костюмы, чтобы на пару минут блеснуть на сцене — ради этого они учатся шить, делать парики и оружие из стройматериалов. Корреспонденты НГС побывали на SOS и поговорили с самыми эффектными участниками, лучшие фото — в репортаже НГС. 

В полдень субботы по улице Челюскинцев прогуливались то воины с мечами и секирами, то огромные коты, то девушки в длинных париках всех цветов радуги — все они шли на фестиваль аниме-культуры Siberia Otaku Saiten, немного завораживая своим необычным видом прохожих. 

Фестиваль продлится два дня&nbsp;— 17 и 18 августа

Фестиваль продлится два дня — 17 и 18 августа

До начала фестиваля гостей не пускали в здание ДКЖ. Чтобы не скучать, одна из компаний устроила за углом посиделки с песнями под гитару: сидя на корточках, музыкант затянул такие знакомые всем строки «Прибыла в Одессу банда из Амура, в банде были урки, шулера...»

Наряжались не только новосибирцы&nbsp;— в ДКЖ приехали участники из Томска и Кемерово

Наряжались не только новосибирцы — в ДКЖ приехали участники из Томска и Кемерово

Сколько бы поколений гитаристов ни сменилось, но «Мурку» знает каждый.

Новички фестиваля не всегда готовят сложные костюмы, но всё же пытаются удивить креативом

Новички фестиваля не всегда готовят сложные костюмы, но всё же пытаются удивить креативом

Опытные же косплееры считают, что это не просто переодевание&nbsp;— работая над образом, они выступают в роли режиссёра, костюмера и актёра

Опытные же косплееры считают, что это не просто переодевание — работая над образом, они выступают в роли режиссёра, костюмера и актёра

Все участники — не профессиональные костюмеры и актёры, но образы и роли они прорабатывают сами.

«Шинель — дяди, афганка — с Avito, ремень и берет — с военторга. Некоторые костюмы сложно делать, это — не очень, здесь не надо было ничего шить. Чтобы участвовать в фестивалях, нужно уметь с париком работать. Если человек подаёт заявку на сцену, то в какой-то мере нужно обладать актёрским мастерством, а не просто выйти подрыгаться и уйти, раньше так срабатывало», — рассказывает участница фестиваля Ольга.

Образы участники берут из популярных комиксов, мультфильмов и игр

Образы участники берут из популярных комиксов, мультфильмов и игр


Костюмы других участников зачастую намного сложнее, они собирают их из всего, что попадётся под руку — из стройматериалов, например, делают оружие.
 
«Материалы тут: шпаклёвка, краска, трубы — всё из строительного магазина. Этот костюм я делала около месяца, а то и двух. Не могу сказать, сколько стоит именно этот костюм, у меня уже были некоторые материалы. В среднем костюмы — от тысячи до бесконечности», — объясняет одна из участниц, Марина. В обычной жизни девушка работает экономистом, а её коллеги регулярно просят показать фотографии новых образов.

Участники рассказывают, что знакомые не всегда понимают их хобби, считают его пустой тратой времени и денег. Однако стоит отдать должное косплеерам&nbsp;— они готовы учиться различной работе ради создания костюма

Участники рассказывают, что знакомые не всегда понимают их хобби, считают его пустой тратой времени и денег. Однако стоит отдать должное косплеерам — они готовы учиться различной работе ради создания костюма

«Поскольку машинки у меня не было, костюм заказала у знакомой. Меньше чем за месяц он был готов. Когда машинка есть под рукой, то сама. Чтобы ходить на фестивали, должен быть хоть какой-то навык делать всё самому. Когда узнают о моём увлечении, говорят «Это же для детей, ты же взрослая», но я считаю, что в 18 мне ещё можно», — объясняет девушка Кира, одетая в эффектный костюм с весьма пикантной надписью на веере. По словам Киры, несмотря на то, что ей только 18 лет, она уже работает в парфюмерном магазине.

Участники завершают костюмы и грим буквально в последние минуты до начала фестиваля

Участники завершают костюмы и грим буквально в последние минуты до начала фестиваля

Из образа участники не выходят ни на секунду. «Мороженко, купи мороженко», — предлагают участники, загримированные под зомби

Костюмы иногда даже носить тяжело. Этому парню приходится следить, чтоб ни с одной из трёх катан не упали ножны

Костюмы иногда даже носить тяжело. Этому парню приходится следить, чтоб ни с одной из трёх катан не упали ножны

Билеты на фестиваль стоят от 600 до 2400 рублей. Правда, они были раскуплены ещё накануне

Билеты на фестиваль стоят от 600 до 2400 рублей. Правда, они были раскуплены ещё накануне

Главное, что есть на каждом аниме-фестивале Новосибирска: здесь все, словно старые друзья, а не впервые друг друга увидели. Никто не отказывает друг другу сфотографироваться или поговорить о костюмах.

За два дня фестиваля организаторы обещают провести несколько конкусов, дефиле и караоке

За два дня фестиваля организаторы обещают провести несколько конкусов, дефиле и караоке

Пока одни гордо расхаживают в костюмах по ДКЖ, другие не против взять урок танцев — нужно повторять движения, которые показывают на видео, да еще и успевать за темпом.

Из-за духоты в ДКЖ многие выходят прогуляться во двор. Здесь можно рассмотреть все интересные костюмы, даже если не успел купить билет на фестиваль

Из-за духоты в ДКЖ многие выходят прогуляться во двор. Здесь можно рассмотреть все интересные костюмы, даже если не успел купить билет на фестиваль

Среди участников много подростков, но не стоит заблуждаться, что это исключительно детская забава — сюда приходят десятки людей старше 20 лет с высшим образованием и серьёзной работой, для которых фестиваль — отдушина после серых офисных будней. Популярность косплей-фестивалей в Новосибирске всё ещё высока — в начале каждого лета несколько тысяч новосибирцев гуляют возле «Глобуса» иногда в поистине фантастических костюмах, которые делают сами. 

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    17 авг 2019 в 18:12

    классно! Так рад за молодежь современную, что для них нормально выражать себя и свои интересы.
    Раньше бы за такое избить могли.

    Пугабе
    17 авг 2019 в 18:32

    Предчувствую визг скрепомракобесной публики.

    декстер нау
    17 авг 2019 в 18:01

    Ряженые с приветом, надеюсь никогда ни с кем из них не встречусь в реальной жизни, а то очень стрёмно будет...