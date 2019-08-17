«Детка, ты просто комикс!»: лучшие образы с фестиваля аниме (кому-то даже не пришлось наряжаться)

Ради фестиваля участники готовы на самые безумные эксперименты с внешностью
Фото: Александр Ощепков / НГС
Если по Новосибирску гуляют зелёные люди, то знайте — вы не сошли с ума, просто в ДКЖ все выходные идёт аниме-фестиваль Siberia Otaku Saiten. Несколько сотен новосибирцев и жителей ближайших городов месяцами готовили сложные костюмы, чтобы на пару минут блеснуть на сцене — ради этого они учатся шить, делать парики и оружие из стройматериалов. Корреспонденты НГС побывали на SOS и поговорили с самыми эффектными участниками, лучшие фото — в репортаже НГС.
В полдень субботы по улице Челюскинцев прогуливались то воины с мечами и секирами, то огромные коты, то девушки в длинных париках всех цветов радуги — все они шли на фестиваль аниме-культуры Siberia Otaku Saiten, немного завораживая своим необычным видом прохожих.
До начала фестиваля гостей не пускали в здание ДКЖ. Чтобы не скучать, одна из компаний устроила за углом посиделки с песнями под гитару: сидя на корточках, музыкант затянул такие знакомые всем строки «Прибыла в Одессу банда из Амура, в банде были урки, шулера...»
Сколько бы поколений гитаристов ни сменилось, но «Мурку» знает каждый.
Все участники — не профессиональные костюмеры и актёры, но образы и роли они прорабатывают сами.
«Шинель — дяди, афганка — с Avito, ремень и берет — с военторга. Некоторые костюмы сложно делать, это — не очень, здесь не надо было ничего шить. Чтобы участвовать в фестивалях, нужно уметь с париком работать. Если человек подаёт заявку на сцену, то в какой-то мере нужно обладать актёрским мастерством, а не просто выйти подрыгаться и уйти, раньше так срабатывало», — рассказывает участница фестиваля Ольга.
Костюмы других участников зачастую намного сложнее, они собирают их из всего, что попадётся под руку — из стройматериалов, например, делают оружие.
«Материалы тут: шпаклёвка, краска, трубы — всё из строительного магазина. Этот костюм я делала около месяца, а то и двух. Не могу сказать, сколько стоит именно этот костюм, у меня уже были некоторые материалы. В среднем костюмы — от тысячи до бесконечности», — объясняет одна из участниц, Марина. В обычной жизни девушка работает экономистом, а её коллеги регулярно просят показать фотографии новых образов.
«Поскольку машинки у меня не было, костюм заказала у знакомой. Меньше чем за месяц он был готов. Когда машинка есть под рукой, то сама. Чтобы ходить на фестивали, должен быть хоть какой-то навык делать всё самому. Когда узнают о моём увлечении, говорят «Это же для детей, ты же взрослая», но я считаю, что в 18 мне ещё можно», — объясняет девушка Кира, одетая в эффектный костюм с весьма пикантной надписью на веере. По словам Киры, несмотря на то, что ей только 18 лет, она уже работает в парфюмерном магазине.
Из образа участники не выходят ни на секунду. «Мороженко, купи мороженко», — предлагают участники, загримированные под зомби
Главное, что есть на каждом аниме-фестивале Новосибирска: здесь все, словно старые друзья, а не впервые друг друга увидели. Никто не отказывает друг другу сфотографироваться или поговорить о костюмах.
Пока одни гордо расхаживают в костюмах по ДКЖ, другие не против взять урок танцев — нужно повторять движения, которые показывают на видео, да еще и успевать за темпом.
Среди участников много подростков, но не стоит заблуждаться, что это исключительно детская забава — сюда приходят десятки людей старше 20 лет с высшим образованием и серьёзной работой, для которых фестиваль — отдушина после серых офисных будней. Популярность косплей-фестивалей в Новосибирске всё ещё высока — в начале каждого лета несколько тысяч новосибирцев гуляют возле «Глобуса» иногда в поистине фантастических костюмах, которые делают сами.