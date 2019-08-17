«Детка, ты просто комикс!»: лучшие образы с фестиваля аниме (кому-то даже не пришлось наряжаться)

Если по Новосибирску гуляют зелёные люди, то знайте — вы не сошли с ума, просто в ДКЖ все выходные идёт аниме-фестиваль Siberia Otaku Saiten. Несколько сотен новосибирцев и жителей ближайших городов месяцами готовили сложные костюмы, чтобы на пару минут блеснуть на сцене — ради этого они учатся шить, делать парики и оружие из стройматериалов. Корреспонденты НГС побывали на SOS и поговорили с самыми эффектными участниками, лучшие фото — в репортаже НГС. В полдень субботы по улице Челюскинцев прогуливались то воины с мечами и секирами, то огромные коты, то девушки в длинных париках всех цветов радуги — все они шли на фестиваль аниме-культуры Siberia Otaku Saiten, немного завораживая своим необычным видом прохожих.

Фестиваль продлится два дня — 17 и 18 августа Фото: Александр Ощепков / НГС

До начала фестиваля гостей не пускали в здание ДКЖ. Чтобы не скучать, одна из компаний устроила за углом посиделки с песнями под гитару: сидя на корточках, музыкант затянул такие знакомые всем строки «Прибыла в Одессу банда из Амура, в банде были урки, шулера...»

Наряжались не только новосибирцы — в ДКЖ приехали участники из Томска и Кемерово Фото: Александр Ощепков / НГС

Сколько бы поколений гитаристов ни сменилось, но «Мурку» знает каждый.

Новички фестиваля не всегда готовят сложные костюмы, но всё же пытаются удивить креативом Фото: Александр Ощепков / НГС

Опытные же косплееры считают, что это не просто переодевание — работая над образом, они выступают в роли режиссёра, костюмера и актёра Фото: Александр Ощепков / НГС

Все участники — не профессиональные костюмеры и актёры, но образы и роли они прорабатывают сами. «Шинель — дяди, афганка — с Avito, ремень и берет — с военторга. Некоторые костюмы сложно делать, это — не очень, здесь не надо было ничего шить. Чтобы участвовать в фестивалях, нужно уметь с париком работать. Если человек подаёт заявку на сцену, то в какой-то мере нужно обладать актёрским мастерством, а не просто выйти подрыгаться и уйти, раньше так срабатывало», — рассказывает участница фестиваля Ольга.



Образы участники берут из популярных комиксов, мультфильмов и игр Фото: Александр Ощепков / НГС



Костюмы других участников зачастую намного сложнее, они собирают их из всего, что попадётся под руку — из стройматериалов, например, делают оружие.



«Материалы тут: шпаклёвка, краска, трубы — всё из строительного магазина. Этот костюм я делала около месяца, а то и двух. Не могу сказать, сколько стоит именно этот костюм, у меня уже были некоторые материалы. В среднем костюмы — от тысячи до бесконечности», — объясняет одна из участниц, Марина. В обычной жизни девушка работает экономистом, а её коллеги регулярно просят показать фотографии новых образов.



Участники рассказывают, что знакомые не всегда понимают их хобби, считают его пустой тратой времени и денег. Однако стоит отдать должное косплеерам — они готовы учиться различной работе ради создания костюма Фото: Александр Ощепков / НГС

«Поскольку машинки у меня не было, костюм заказала у знакомой. Меньше чем за месяц он был готов. Когда машинка есть под рукой, то сама. Чтобы ходить на фестивали, должен быть хоть какой-то навык делать всё самому. Когда узнают о моём увлечении, говорят «Это же для детей, ты же взрослая», но я считаю, что в 18 мне ещё можно», — объясняет девушка Кира, одетая в эффектный костюм с весьма пикантной надписью на веере. По словам Киры, несмотря на то, что ей только 18 лет, она уже работает в парфюмерном магазине.

Участники завершают костюмы и грим буквально в последние минуты до начала фестиваля Фото: Александр Ощепков / НГС

Из образа участники не выходят ни на секунду. «Мороженко, купи мороженко», — предлагают участники, загримированные под зомби

Костюмы иногда даже носить тяжело. Этому парню приходится следить, чтоб ни с одной из трёх катан не упали ножны Фото: Александр Ощепков / НГС

Билеты на фестиваль стоят от 600 до 2400 рублей. Правда, они были раскуплены ещё накануне Фото: Александр Ощепков / НГС

Главное, что есть на каждом аниме-фестивале Новосибирска: здесь все, словно старые друзья, а не впервые друг друга увидели. Никто не отказывает друг другу сфотографироваться или поговорить о костюмах.



За два дня фестиваля организаторы обещают провести несколько конкусов, дефиле и караоке Фото: Александр Ощепков / НГС

Пока одни гордо расхаживают в костюмах по ДКЖ, другие не против взять урок танцев — нужно повторять движения, которые показывают на видео, да еще и успевать за темпом.



Из-за духоты в ДКЖ многие выходят прогуляться во двор. Здесь можно рассмотреть все интересные костюмы, даже если не успел купить билет на фестиваль Фото: Александр Ощепков / НГС