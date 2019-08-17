Самые странные и смешные новости России за неделю. Выпуск четвёртый

Истории произошли на самом деле, но мы поймём это намного позже
Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов
Отчаянию этих людей впору сочинять панегирик. Они делают разметку на грунтовке и используют несвятой лик Квентина Тарантино, чтобы продать «трёшку» в «панельке». Смотрите, как ещё добавили жару лету безумные и отважные русские.
Добряк-рецидивист из Омска и уголовный кодекс
Всё лето провёл в сладком и томительном ожидании приговора житель Омска, который в конце мая устроил аттракцион невиданной щедрости у городского парка развлечений. Идея 36-летнего мецената была проста до безумия. Чтобы воплотить её, понадобилось каких-то пять тысяч рублей «Банка приколов».
Купюру мужчина нашёл на улице, когда покупал алкоголь в ларьке, рядом оказался тот самый парк. На три тысячи он взял билеты на аттракционы и раздал их случайным прохожим, а на сдачу хотел отметить удачную сделку. Да только кассир вовремя заметила подмену и вызвала полицейских, которые задержали кутёжника. И, если бы мошенничество с билетами было единственным проступком омича, он мог бы отделаться общественными работами. Но всплыли другие преступления, например, грабёж. Какое наказание получил мужчина за свои преступления, знают в NGS55.RU.
Благоустройство по-красноярски: разметка на грунтовке
Укладывать асфальт в снегопад, перекладывать уложенную месяц назад плитку, мыть дороги в дождь — отечественное благоустройство, на страже которого стоят непоколебимые рабочие, не знает границ. Заручившись заветом «Вижу цель — не вижу препятствий», красноярские трудяги приехали в Кодинск, чтобы нанести разметку на дорогу. И их ни капли не смутило, что она грунтовая.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» добрался до Красноярска
В ответ на вопросы водителей, в чём секрет подхода, говорили, что это специальная система, «чтобы потом уже улицу красить». Запомните этих первопроходцев. Возможно, скоро они станут трендсеттерами в мировом благоустройстве.
Тарантино подработал риелтором в Челябинске
Никак не можете продать свою недвижимость? Вот вам лайфхак от челябинского мастера фотошопа. Он решил воспользоваться недавним визитом Квентина Тарантино в Россию и пригласил его в гости. Ну как пригласил... Взял фотографии режиссёра, которые уже стали мемами, сделал с ними коллажи в выставленной на продажу «трёшке» и разместил их на странице в Facebook. Вот известный киношник в задумчивости стоит в ванной, вот он позирует на фоне старого дивана, осматривает кухню и другие помещения.
Судя по выражениМ лица на фото, режиссёру квартира понравилась. Пиар-ход с привлечением звезды пока не помог в продаже, зато собрал тысячи «лайков». Хотя многие диванные дизайнеры уже вынесли вердикт качеству фоторабот, а комнатные юристы вангуют продавцу иски от Квентина Тониевича.
Спасите наши баранки! Оцените «съедобный» пермский памятник
Висячая статуя Фрейда в Праге, писающий мальчик в Брюсселе, подводный парк скульптур в Карибском море — теперь и Пермский край может подкинуть выдающееся изваяние в копилку мировой архитектуры. Здесь создали памятник баранке! Во-первых, это хлебобулочное изделие кормит целый район и стало брендом, а во-вторых, под руку подвернулся Хлебный Спас, особенный праздник для окрестностей.
В качестве затравки в социальные сети выложили тыльную сторону арт-объекта, и местные жители успели оценить его «по достоинству». У кого-то от этого вида даже «спину свело». Мы не сомневаемся, что для Пермского края бублик — предмет особенной гордости, но скульпторы решили придать ещё больше размаха и значимости. Похожая в лучшем случае на кистевой эспандер баранка располагается на мешках с зерном, больше напоминающих части тела. Но давайте называть вещи своими именами. Пишите в комментариях, что вы видите в этой скульптуре?
Омский Халк из груды металлолома
Что происходит, когда у тебя есть 400 кг металла и куча свободного времени, а руки растут из правильного места, да ещё и коррелируют с головой? В Омске, например, такой набор легко превращается в гигантские изваяния. Местные кузнецы уже прославились огромными драконами, мангалом-терминатором и героями Ханса Гигера, а теперь добрались до супергеройской тематики, выковав четырёхметрового Халка. К слову, рост настоящего персонажа всего 229 сантиметров, так что здесь создатели, конечно, дали маху.
Такие творения мастера делают не просто ради удовольствия: надеются продать. Наверняка найдутся те, кто посчитает, что гипертрофированный Халк идеально украсит садовый участок, займёт достойное место в гостиной или даже преобразит центральную площадь какого-нибудь города. В Перми пригодились бы такие таланты.
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