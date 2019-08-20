«Пасть свою прополощи, будешь отрабатывать»: сибирячку атаковали коллекторы из-за долга её отца

Сибирячка Наталья В. столкнулась с угрозами коллекторов из-за долгов своего 55-летнего отца. Мужчина занял в микрокредитной компании 10 тысяч рублей, но не смог отдать деньги в срок. Расплатиться по долгам отца коллекторы потребовали от его дочери, прислав грубое и недвусмысленное СМС-сообщение с объяснением, к чему женщине нужно готовиться. Корреспондент НГС выслушал историю Натальи, пообщался с авторами грубого СМС, а также выяснил, что надо делать попавшим в аналогичную ситуацию.

В конце июля молодой женщине Наталье В. стали названивать коллекторы, которые разыскивали её отца-должника. 55-летний мужчина 10 июля 2019 года взял в офисе микрокредитной компании «Деньги сразу» кредит в 10 тысяч рублей, но не смог отдать его в срок.



«Ему (отцу. — Прим. ред.) надо было съездить на Алтай, там у его любимой женщины день рождения был, а [денег] не хватало. Деньги выдали без проблем, потому что он уже брал там в прошлом году и отдал без просрочек. И как раз в том году мне звонили и просили подтвердить по нему информацию: что это мой отец, где он работает… Я подтвердила тогда всё, а в этот раз они мне даже не звонили и не спрашивали», — сообщила корреспонденту НГС Наталья В.

Как рассказала женщина, её отец взял 10 тысяч рублей под 2,5% в день. Правда, по бумагам было оформлено 11,5 тысячи рублей — полторы тысячи засчитывали в счёт каких-то юридических и прочих услуг. Отдать мужчина должен был через пару недель чуть более 13 тысяч рублей, но ему это сделать не удалось: на работе выдали меньше денег, чем он рассчитывал, а взять новый кредит в другом месте не получилось.

«А звонить-то начали мне. Якобы я каким-то образом являюсь его поручителем. <…> Звонили мне, звонили другим родственникам. Вначале нормально говорили. <…> Спросили, знаю ли я, что у моего отца задолженность. Попросили передать ему, что он сегодня до 18:00 должен отдать [деньги]. <…> Или, сказали, вы будете отдавать», — вспомнила свой первый разговор с коллекторами женщина. Тот разговор она завершила просьбой не звонить на её телефон.



Однако звонки продолжались: самые поздние раздавались в районе 23:00. Сумма долга выросла уже до 19 тысяч рублей. А потом Наталья получила СМС с угрозой.



Грубое СМС с угрозой, которое получила молодая женщина



Фото: Илья Калинин

Корреспондент НГС позвонил по номеру, с которого пришло грубое СМС, и выяснил, что отправили его коллекторы. Женщина, ответившая на звонок, говорила с лёгким акцентом и представилась Татьяной Семёновной.

«Это коллекторское агентство. <…> Мы так и называемся: «Коллекторское агентство по взысканию просроченной задолженности»», — заявила коллектор Татьяна Семёновна на том конце телефонного провода.

Объяснять стилистику столь грубого СМС собеседница не стала. «Ну, здорово. Раз пришло, значит так надо», — уверенно заметила женщина-коллектор и закончила разговор. В государственном реестре юридических лиц, работающих по возврату просроченной задолженности, коллекторское аентство с названием, которое по телефону сообщили корреспонденту НГС, не числится. В интернете у организации «Деньги сразу» есть только сайт с федеральным номером, по которому отвечают диспетчеры, обученные выдавать стандартную информацию. По данным «Контур.Фокус», бренд «Деньги сразу» числится за ООО «Микрокредитная Компания Скорость Финанс» («МКК СКОРФИН») из Ростова-на-Дону. Конечными владельцами «МКК СКОРФИН» являются несколько человек, которые встречаются среди учредителей благотворительного фонда «Добро сразу». Благотворительный фонд занимается пропагандой ЗОЖ, семейных ценностей и патриотического воспитания, помогает ветеранам, в том числе и боевых действий, больным детям и беженцам из Донбасса.



Связаться с сотрудниками «МКК СКОРФИН» корреспонденту НГС удалось через их коллег из другой микрокредитной организации. Официальную позицию заёмщика озвучил руководитель юридической службы «МКК СКОРФИН» Максим Косьяненко.

«От наших коллег из другой компании поступила информация, что есть неприятный инцидент, в котором мы сейчас начинаем разбираться. <…> У нас он (инцидент. — Прим. ред.) вызывает ровно такое же возмущение, как и у любого нормального человека. <…> Из того, что нам коллеги передали, мы выяснили, что телефона такого в нашей компании нет, с которого идёт негатив. <…> Мы ещё свяжемся с клиентом, поразбираемся, но действия наши, скорее всего, будут такие же, как и у клиента: мы, скорее всего, будем обращаться в полицию. Нам такие инциденты, связанные с нашим именем, совершенно не интересны. Нам вообще не хотелось бы, чтобы какая-то негативная информация была о нашей компании», — заметил Максим Косьяненко. Генеральный директор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин, изучив историю Натальи В., объяснил, что делать человеку, если он попал в подобную ситуацию.



«Деятельность и коллекторов, и микрофинансовых организаций курирует сейчас Центральный банк, поэтому жаловаться нужно в одно и то же место. В любом случае если она (Наталья. — Прим. ред.) этот кредит не брала, если она не поручалась за этот кредит, то никакие действия в отношении её по взысканию этого долга производиться не должны. И все эти звонки к ней неправомерны.

Реальному должнику коллекторы имеют право писать, звонить, но есть ограничения по количеству раз, есть ограничения по времени, когда это можно делать.

Тут же, несмотря на то что она родственник [должника], действия по отношению к ней неправомерны. Поэтому всё это надо фиксировать и подавать жалобы», — сообщил Сергей Карпекин.

По мнению юриста, в подобных случаях человеку, на которого оказывается такое психологическое давление, надо писать несколько заявлений: одно — в новосибирское отделение Центробанка, которое занимается контролем за коллекторами и микрокредитными организациями, второе — по поводу угроз — в полицию, а третье — в Роскомнадзор за неправомерное использование персональных данных лица, не имевшего никакого отношения к данной сделке. Если же нарушения будут подтверждены этими органами, то потом можно подать иск в гражданский суд и потребовать компенсации морального вреда.

