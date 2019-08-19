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Ты не пройдешь! 13 вопросов из начальной школы, которые поставят вас в тупик

Ответы на эти вопросы знают школьники, но взрослым они даются тяжелее, мы проверяли

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Редкий взрослый справится со всеми вопросами. Вы из их числа?

Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Думаете, почему дети иногда так не хотят в школу? Да потому, что там мучают знаниями, которые потом все равно забываются. А вы много помните из школьной программы, или пора занимать место за партой, чтобы не опозориться перед ребенком?

Какой цвет на флагах государства обозначает смелость и мужество?

    Какая река — самая длинная на Земле?

      Какой по счету от Солнца является Земля?

        Чему равно отношение пути к времени?

          Как называется прямая, ограниченная точками?

            Сколько звуков в слове «конь»?

              Каким животным было Серебряное копытце?

                Какой предмет хранила говорящая голова из поэмы «Руслан и Людмила»?

                  Выберите верное утверждение из перечисленных.

                    Какой из этих цветов больше всего любят комары?

                      «Кто родился в воскресенье — будет просто загляденье». В какой детской книжке вы могли это прочитать?

                        Если смешать краску красного и синего цвета, получится…

                          У древних греков — Афина, а у древних римлян — …

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                              Гость
                              19 авг 2019 в 09:10

                              а зачем тогда в школу идти

                              19 авг 2019 в 09:08

                              В тупик поставил только первый вопрос про цвета на флаге. Остальные элементарные.