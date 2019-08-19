Ты не пройдешь! 13 вопросов из начальной школы, которые поставят вас в тупик

Думаете, почему дети иногда так не хотят в школу? Да потому, что там мучают знаниями, которые потом все равно забываются. А вы много помните из школьной программы, или пора занимать место за партой, чтобы не опозориться перед ребенком?
Какой цвет на флагах государства обозначает смелость и мужество?
Какая река — самая длинная на Земле?
Какой по счету от Солнца является Земля?
Чему равно отношение пути к времени?
Как называется прямая, ограниченная точками?
Сколько звуков в слове «конь»?
Каким животным было Серебряное копытце?
Какой предмет хранила говорящая голова из поэмы «Руслан и Людмила»?
Выберите верное утверждение из перечисленных.
Какой из этих цветов больше всего любят комары?
«Кто родился в воскресенье — будет просто загляденье». В какой детской книжке вы могли это прочитать?
Если смешать краску красного и синего цвета, получится…
У древних греков — Афина, а у древних римлян — …