Группа разбора: кто виноват в очень глупом ДТП

Kalina едет медленно, машина позади тоже не спешит: как можно было столкнуться?
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Если бы за аварии выдавали премии Дарвина, эта попала бы в число номинантов. Автор видео спокойно едет за Lada Kalina, приближаясь к регулируемому перекрёстку. Kalina сбавляет скорость и делает едва заметное движение вправо, после чего, включив поворотник, круто выворачивает влево. Чьей вины больше?
Автор записи, судя по всему, решил, что «Калина» повернёт направо, но его вывод был преждевременным, потому что формально «Калина» не совершила никаких действий, чтобы повернуть: не было поворотника или явного ухода к правому краю дороги — лишь небольшое движение.
Маневр автора, в свою очередь, выглядит попыткой обгона. По видео сложно сказать, оказался ли он на встречной полосе, но если так, то это грубое нарушение — на регулируемых перекрёстках обгон запрещён. Кстати, если бы светофор не работал, обгон был бы запрещён всё равно, потому что герои приближались к перекрёстку по второстепенной дороге.
Вина автора видео, неверно «прочитавшего» намерения Kalina, видна. Но и водитель «Лады» сделал всё, чтобы сбить водителя позади с толку. И если микродвижение вправо с точки зрения ПДД осудить сложно — по сути, оно не запрещено, — то позднее включение поворотника является нарушением пункта 8.2 Правил дорожного движения. Правда, чётких критериев в ПДД не прописано, но поведение Kalina явно сбивает с толку. Возможно, водитель искал нужный адрес, поэтому ехал в неуверенной манере, и автору видео, безусловно, стоило выждать несколько секунд и дать «калиноводу» совершить маневр.
Это видео хорошо иллюстрирует манеру некоторых водителей действовать исходя из привычек, а не актуальной обстановки. Особенно сильно это проявляется при езде по знакомым маршрутам, где водитель изо дня в день сталкивается с одними и теми же сценариями и предвидит их.
Кто больше виноват в этом ДТП?
Кстати, попытка обогнуть замедлившийся автомобиль на перекрёстке — очень опасная привычка, даже если маневр не запрещён напрямую. Это хорошо видно в ролике ниже.
В проекте «Группа разбора» мы анализируем противоречивые аварийные ситуации, а проект «ПДД для бывалых» разъяснит пункты правил, из-за которых чаще всего водители попадают в аварии или лишаются прав.