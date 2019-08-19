Группа разбора: кто виноват в очень глупом ДТП

Автор записи, судя по всему, решил, что «Калина» повернёт направо, но его вывод был преждевременным, потому что формально «Калина» не совершила никаких действий, чтобы повернуть: не было поворотника или явного ухода к правому краю дороги — лишь небольшое движение.

Если бы за аварии выдавали премии Дарвина, эта попала бы в число номинантов. Автор видео спокойно едет за Lada Kalina, приближаясь к регулируемому перекрёстку. Kalina сбавляет скорость и делает едва заметное движение вправо, после чего, включив поворотник, круто выворачивает влево. Чьей вины больше?

Маневр автора, в свою очередь, выглядит попыткой обгона. По видео сложно сказать, оказался ли он на встречной полосе, но если так, то это грубое нарушение — на регулируемых перекрёстках обгон запрещён. Кстати, если бы светофор не работал, обгон был бы запрещён всё равно, потому что герои приближались к перекрёстку по второстепенной дороге.



Вина автора видео, неверно «прочитавшего» намерения Kalina, видна. Но и водитель «Лады» сделал всё, чтобы сбить водителя позади с толку. И если микродвижение вправо с точки зрения ПДД осудить сложно — по сути, оно не запрещено, — то позднее включение поворотника является нарушением пункта 8.2 Правил дорожного движения. Правда, чётких критериев в ПДД не прописано, но поведение Kalina явно сбивает с толку. Возможно, водитель искал нужный адрес, поэтому ехал в неуверенной манере, и автору видео, безусловно, стоило выждать несколько секунд и дать «калиноводу» совершить маневр.



Это видео хорошо иллюстрирует манеру некоторых водителей действовать исходя из привычек, а не актуальной обстановки. Особенно сильно это проявляется при езде по знакомым маршрутам, где водитель изо дня в день сталкивается с одними и теми же сценариями и предвидит их.