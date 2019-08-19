Стой на месте, зови на помощь: 10 правил от волонтёров, чтобы не потеряться в лесу

К середине августа под Новосибирском вновь пошли пошли грибы — в пригороде уже выросли маслята, лисички, подосиновики и подберёзовики, а НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами. Однако стоит помнить, что в лесу легко заблудиться. Неделю назад в лесу под Омском потерялся мальчик, которого родители взяли с собой по грибы — история закончилась хорошо, но родителям стоит быть бдительнее. Волонтёр отряда «Лиза Алерт», занимающийся поисками пропавших людей, Ксения Кнорре рассказала нашим коллегам из NGS55.RU, как сделать так, чтобы, уехав в лес с ребёнком, вы привезли его обратно домой.



Всё, что необходимо ребёнку, даже если прогулка в лесу всего на пару часов Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Сборы

Первое, что нужно сделать — правильно подготовиться к походу в лес. И у вас, и у ребёнка должны быть рюкзаки с бутылкой воды, перекусом (бутерброды, шоколадка), свистком и заряженным телефоном. Одежда

Одежда должна быть яркой и хорошо заметной. Не нужно наряжать ребёнка в камуфляж. Так его сложнее будет искать. Обувь должна быть надежной, не пропускающей влагу. Нужно учитывать и погоду. Лучше перестраховаться и положить в рюкзак толстовку или куртку, даже если на улице тепло.

Не упускайте из виду

Ребёнок всегда должен идти перед вами и быть на виду. Не нужно оставлять детей, чтобы они дожидались вас. Их может что-то напугать или отвлечь, или им просто наскучит стоять в одиночестве, и они легко покинут место, которое вы выбрали.



Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Стой на месте и зови на помощь

Объясните ребенку, что если он потерялся, то необходимо стоять на месте и дожидаться помощи. Также стоит рассказать, что если его по имени в лесу зовут чужие люди, то нужно откликнуться. Не стоит бояться самому звать на помощь или свистеть в свисток.



К воде ни ногой

Скажите ребёнку, чтобы он не подходил к водоёмам и болотам. Объясните ему, чем это может быть опасно. Напомните, что у него в рюкзаке лежит вода. Также, если он потеряется, то не должен выпивать всю воду сразу, стоит экономить её. Воду также можно найти на листьях в виде росы.

Не выбирайте ориентир для встречи

Не договаривайтесь с ребенком, чтобы он шёл к какому-то приметному месту, вроде высокого дерева, холма или ЛЭП в случае, если он потеряется. Так он точно заблудится ещё больше, а вам придется проверять все высокие деревья и холмы в лесу.



Желательно, чтобы ребёнка или его вещи было видно с воздуха Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Комфортное, но не скрытное место

Покажите ребёнку в лесу пушистую ёлку. Расскажите, что она может защитить от ветра и дождя. При этом поясните, что если он там спрятался, то должен привлечь внимание тех, кто будет его искать. Например, пусть повесит на ёлку бейсболку или яркий платок. По возможности, ребенка должно быть видно с воздуха.

Не есть то, в чём не уверен

Нельзя есть любые ягоды, грибы или что-то ещё, если нет уверенности, что они съедобны. Расскажите ребёнку, что можно есть, а что нет. А лучше пусть не ест вообще ничего, кроме того, что вы положили ему в рюкзак.

