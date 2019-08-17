Превратились в тыкву: красотки из соцсетей показали, как выглядят на самом деле (женщины коварны)

Смотришь на фото — всё настолько идеально, что невольно задаешься вопросом, неужели эти барышни и в жизни всегда с прямой спиной, идеальным мейком, прической, и с ними ну никак не может произойти что-то нелепое? Камера, мотор, фото — и как по команде: раз — идеальная позировка, два — томный взгляд, три — накладываем фильтры... вуаля, шедевр готов. Корреспондент SHE.НГС спросила у сибирячек, чьи фото в социальных сетях похожи на красивое кино, как на самом деле обстоят дела — правят ли они свои фото, делают ли грудь больше, попу меньше, и как сами расценивают тонны фотошопа на фотографиях в сравнении с настоящими живыми фотографиями.



Алина, 20 лет, студентка НГМУ



Алина чувствует себя прекрасно в любом образе Фото: Алина Богомолова

«На самом деле, я вообще на этот счёт не заморачиваюсь, стараюсь сразу вставать для фото так, как мне будет нравиться. Я абсолютно не комплексую, как выгляжу, и что на мне надето, всегда фотографируюсь такой, какая есть. Ретушь — по необходимости, если есть какой-нибудь недочёт в плане лица (например, прыщик). Я и с пучком, и в очень красивом платье буду чувствовать себя прекрасно.



Иногда она ретуширует фото, если есть явный недостаток Фото: Алина Богомолова

Бывало, что меня не узнавали на улице. Незнакомые люди говорят, что в жизни я выгляжу милее и меньше, чем на некоторых фотографиях. Мне и самой порой кажется, что я на всех фотографиях получаюсь по-разному. Я не знаю, исчезнет ли мода на фотошоп или нет, ведь огромное количество людей, в частности девушек, очень стесняются себя, своего тела. Вряд ли они смогут совсем отказаться от правок, к сожалению».



Бывает, что вживую ее не узнают — на фото Алина другая Фото: Алина Богомолова

Анна, 34 года, специалист по связям с общественностью

Анна неоднократно выигрывала конкурсы красоты — «Миссис краса Новосибирска — 2019», «Миссис Улыбка — 2019», «Миссис яркость Новосибирск Интернешнл — 2018» Фото: Анна Хрусталева

«Это всё не про меня, фото для соцсетей я не фотошоплю. Люблю живые фотографии, но не вся естественная красота женщины красива. Поэтому немного добавляем света, насыщенности и четкости. Конечно, важно, что же подумают люди, увидев тебя на фото, но тут главное — не перегнуть палку: например, боевой раскрас в семь утра, локоны на пляже, шпильки на детской площадке в песочнице.

Анна больше любит живые фото Фото: Анна Хрусталева

Я такая, какая есть: для важных событий — ярко-красивая, для повседневной жизни — естественно-настоящая, улыбаюсь, щурюсь, пучок на голове. Никогда у меня не было такого, чтоб в жизни меня не узнали. А фотографии с фотошопом никуда и никогда не уйдут, они просто постепенно станут аккуратно обработанными, более натуральными».

Она считает, что привычка приукрашать себя на фото никуда не денется, просто ретушь станет более натуральной Фото: Анна Хрусталева

Светлана, 27 лет, тренер



Светлана знает, как правильно встать, чтобы на фото получиться хорошо Фото: Светлана Акулич

«Хорошим блогером с правильным контентом и красивыми фотографиями назвать меня нельзя. Я не пользуюсь ретушью или хоть какими-нибудь приложениями для обработки. Моя максимальная обработка — это стандартные фильтры в Instagram. Но я, как и любая девушка, знаю, как правильно встать, чтобы лучше получиться на фото. Безусловно, когда за дело берутся профессионалы, и я стою перед камерой — тут уже совсем другое дело.



Чаще Светлану можно встретить без косметики и с пучком на голове Фото: Светлана Акулич

Что обо мне подумают — не имеет значения. Никогда не понимала, как можно одеться при полном параде и пойти выносить мусор. Часто по причине отсутствия времени я выбегаю на работу с мокрым пучком на голове и без косметики. Ожидание и реальность, вроде, всегда совпадали, или, может, мне никто не говорил. В связи с тем, что веяние запада всё больше и больше, то скорее всего бодипозитив, натуральность и в частности лайф начнут доминировать, но и фотошоп полностью не канет в Лету».

