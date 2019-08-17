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Фоторепортаж

Превратились в тыкву: красотки из соцсетей показали, как выглядят на самом деле (женщины коварны)

Кадры из серии ожидание/реальность, которые доказывают, что даже у королев красоты бывают плохие дни

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Светлана не переживает, что может неидеально получиться на фото

Фото: Светлана Акулич

Смотришь на фото — всё настолько идеально, что невольно задаешься вопросом, неужели эти барышни и в жизни всегда с прямой спиной, идеальным мейком, прической, и с ними ну никак не может произойти что-то нелепое? Камера, мотор, фото — и как по команде: раз — идеальная позировка, два — томный взгляд, три — накладываем фильтры... вуаля, шедевр готов. Корреспондент SHE.НГС спросила у сибирячек, чьи фото в социальных сетях похожи на красивое кино, как на самом деле обстоят дела — правят ли они свои фото, делают ли грудь больше, попу меньше, и как сами расценивают тонны фотошопа на фотографиях в сравнении с настоящими живыми фотографиями. 

Алина, 20 лет, студентка НГМУ

Алина чувствует себя прекрасно в любом образе

Алина чувствует себя прекрасно в любом образе

«На самом деле, я вообще на этот счёт не заморачиваюсь, стараюсь сразу вставать для фото так, как мне будет нравиться. Я абсолютно не комплексую, как выгляжу, и что на мне надето, всегда фотографируюсь такой, какая есть. Ретушь — по необходимости, если есть какой-нибудь недочёт в плане лица (например, прыщик). Я и с пучком, и в очень красивом платье буду чувствовать себя прекрасно.

Иногда она ретуширует фото, если есть явный недостаток

Иногда она ретуширует фото, если есть явный недостаток

Бывало, что меня не узнавали на улице. Незнакомые люди говорят, что в жизни я выгляжу милее и меньше, чем на некоторых фотографиях. Мне и самой порой кажется, что я на всех фотографиях получаюсь по-разному. Я не знаю, исчезнет ли мода на фотошоп или нет, ведь огромное количество людей, в частности девушек, очень стесняются себя, своего тела. Вряд ли они смогут совсем отказаться от правок, к сожалению». 

Бывает, что вживую ее не узнают — на фото Алина другая

Бывает, что вживую ее не узнают — на фото Алина другая

Анна, 34 года, специалист по связям с общественностью

Анна неоднократно выигрывала конкурсы красоты — «Миссис краса Новосибирска — 2019», «Миссис Улыбка — 2019», «Миссис яркость Новосибирск Интернешнл — 2018»

Анна неоднократно выигрывала конкурсы красоты — «Миссис краса Новосибирска — 2019», «Миссис Улыбка — 2019», «Миссис яркость Новосибирск Интернешнл — 2018»

«Это всё не про меня, фото для соцсетей я не фотошоплю. Люблю живые фотографии, но не вся естественная красота женщины красива. Поэтому немного добавляем света, насыщенности и четкости. Конечно, важно, что же подумают люди, увидев тебя на фото, но тут главное — не перегнуть палку: например, боевой раскрас в семь утра, локоны на пляже, шпильки на детской площадке в песочнице. 

Анна больше любит живые фото

Анна больше любит живые фото

Я такая, какая есть: для важных событий — ярко-красивая, для повседневной жизни — естественно-настоящая, улыбаюсь, щурюсь, пучок на голове. Никогда у меня не было такого, чтоб в жизни меня не узнали. А фотографии с фотошопом никуда и никогда не уйдут, они просто постепенно станут аккуратно обработанными, более натуральными».

Она считает, что привычка приукрашать себя на фото никуда не денется, просто ретушь станет более натуральной

Она считает, что привычка приукрашать себя на фото никуда не денется, просто ретушь станет более натуральной

Светлана, 27 лет, тренер

Светлана знает, как правильно встать, чтобы на фото получиться хорошо

Светлана знает, как правильно встать, чтобы на фото получиться хорошо

«Хорошим блогером с правильным контентом и красивыми фотографиями назвать меня нельзя. Я не пользуюсь ретушью или хоть какими-нибудь приложениями для обработки. Моя максимальная обработка — это стандартные фильтры в Instagram. Но я, как и любая девушка, знаю, как правильно встать, чтобы лучше получиться на фото. Безусловно, когда за дело берутся профессионалы, и я стою перед камерой — тут уже совсем другое дело.

Чаще Светлану можно встретить без косметики и с пучком на голове&nbsp;

Чаще Светлану можно встретить без косметики и с пучком на голове 

Что обо мне подумают — не имеет значения. Никогда не понимала, как можно одеться при полном параде и пойти выносить мусор. Часто по причине отсутствия времени я выбегаю на работу с мокрым пучком на голове и без косметики. Ожидание и реальность, вроде, всегда совпадали, или, может, мне никто не говорил. В связи с тем, что веяние запада всё больше и больше, то скорее всего бодипозитив, натуральность и в частности лайф начнут доминировать, но и фотошоп полностью не канет в Лету».

О себе Светлана говорит, что она не тот блогер, который может похвастаться красивыми фото с идеальной обработкой

О себе Светлана говорит, что она не тот блогер, который может похвастаться красивыми фото с идеальной обработкой

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Угу.
    17 авг 2019 в 15:39

    Эта статья о техническом прогрессе и о новых возможностях фотошопа?Взяли смазливых девчушек, вполне стройных и ухоженных,а вы возьмите первую встречную с улицы и посмотрим что выйдет.

    Fedor
    17 авг 2019 в 15:34

    Блоггер, менеджер, тренер, некий специалист по неким связям с какой то общественностью ... опять куча бездельников.

    17 авг 2019 в 15:31

    Ужасные фото. Мы, православные, в шоке и очень возмущены. Удалите всю эту мерзость немедленно.