«Куда ты рулишь?»: праворулька сносит мотоциклиста на Красном проспекте — мог ли он обрулить (видео)

В новом выпуске проекта «Куда ты рулишь?» — ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло на площади Ленина. Перед мотоциклом внезапно выскочила «Тойота» с правым рулём, выезжавшая со второстепенной дороги, и юридически вина её водителя не вызывает сомнений. Но мог ли всё же мотоциклист увернуться, избежать столкновения? Подробнее — в материале НГС. 15 августа, 19:58, площадь Ленина, выезд на площадь по улице Депутатской от здания мэрии Новосибирска. Белая «Тойота» резко выезжает и встаёт сразу в третью полосу — видимо, в планы водителя входило быстрое перестроение налево, чтобы уйти на улицу Ленина. Мотоцикл Honda догоняет легковушку, происходит столкновение. Судя по кадрам видеозаписи, мотоциклист до последнего не меняет траекторию движения, но непонятно, с какой скоростью он едет и как тормозит. Смотрите видео, левый верхний угол экрана.

Видео с камер «Электронного города»

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель 1992 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался по улице Депутатской со стороны улицы Каменской с правым поворотом на Красный проспект. В пути следования совершил столкновение с мотоциклом Honda CBR, который двигался по Красному проспекту в прямом направлении. «Здесь очевидна вина водителя автомобиля. Водитель мотоцикла двигался прямо, не изменяя направление движения. Произошло столкновение с автомобилем, который в нарушение пункта 8.6 выехал на полосу движения со второстепенной дороги. Мало того что не убедился в безопасности совершения маневра — при повороте направо транспортное средство по возможности должно двигаться ближе к правому краю проезжей части», — объясняет эксперт, председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко.

Справка: Пункт 13.9 ПДД. «На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения».

Пункт 8.6 ПДД. «Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части».

Мог ли мотоциклист избежать аварии? Читатели НГС в комментариях задались вопросом, почему он не пытался обрулить «Тойоту» слева. Кроме того, прозвучали мнения, что умеренная скорость мотоцикла помогла бы избежать ДТП. На представленном видео оценить скорость Honda затруднительно, но видно, что мотоцикл едет чуть быстрее машин позади него. Новосибирские водители знают, что быстро мчащийся мотоцикл заметить трудно: причина и в скорости, и в его малых размерах. Самые тяжелые ДТП происходят при перестроениях и разворотах автомобилей — водители просто не видят мотоциклистов в зеркала заднего вида. Тут автомобилистам стоит посоветовать максимально снижать скорость перед маневром и перепроверять обстановку 2–3 раза.

Мог ли мотоциклист избежать ДТП?