«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — а ну, раздвинулись, встану на два места

Lexus на парковке
Фото: читатель НГС
В новом, 141-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: зачем нужны премиальные автомобили — Lexus встал не по разметке, Mercedes оккупировал переход на «МЕГЕ», а BMW застукали на газоне.
Открывает выпуск очередной Lexus, король новосибирских дорог. Lexus — это скорость, это комфорт, это индивидуальность: все стоят вдоль линий разметки, а я — поперек.
«С людей спрашивают, а сами паркуются как хотят. Несправедливо», — жалуются наши читатели.
КАМАЗ без водителя. «Фееричная парковка на Урицкого возле управления РЖД», — сообщает Ксения.
«Дегенерат у "МЕГИ"», — возмущается читатель Максим.
«Водителя в салоне нет. Обыкновенный автохам. Это притом что свободные парковочные места в районе "Матрешкиного двора" всегда в изобилии», — рассказывают местные жители.
«"Мерседес" стоит в центре города на тротуаре. Особенный!» — отмечает Светлана.
«Припарковался вот красавец у дома Гоголя, 42 — аккурат под знаком, да на встречной полосе. Знай наших!» — информирует Надежда.
«Припарковался в ожидании клиента. Пройти между машинами можно только бочком. На замечание водитель начал дерзить. Проспект Димитрова», — пишет читатель Игорь.
«Вот вам автохам на газоне по улице Полевая, 10 в микрорайоне Щ. Видимо, не хватило места на асфальте, ночует на газоне под березкой», — переживают жители.
На тротуаре на Учительской.
«Товарищу на БМВ незачем утруждать себя поиском парковочных карманов, когда есть место на газоне», — сообщает Артем.
«Парковка на детской площадке, Первомайский район, улица Марии Ульяновой, 8», — ведет наблюдение Максим.
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