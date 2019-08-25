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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — а ну, раздвинулись, встану на два места

Lexus паркуется против шерсти, а очередной BMW вытаптывает газон

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Lexus на парковке

Фото: читатель НГС

В новом, 141-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: зачем нужны премиальные автомобили — Lexus встал не по разметке, Mercedes оккупировал переход на «МЕГЕ», а BMW застукали на газоне. 

Открывает выпуск очередной Lexus, король новосибирских дорог. Lexus — это скорость, это комфорт, это индивидуальность: все стоят вдоль линий разметки, а я — поперек. 

Эвакуатор на газоне

Эвакуатор на газоне

«С людей спрашивают, а сами паркуются как хотят. Несправедливо», — жалуются наши читатели.

КАМАЗ мешает пешеходам

КАМАЗ мешает пешеходам

КАМАЗ без водителя. «Фееричная парковка на Урицкого возле управления РЖД», — сообщает Ксения. 

Внедорожник на переходе

Внедорожник на переходе

«Дегенерат у "МЕГИ"», — возмущается читатель Максим.

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

«Водителя в салоне нет. Обыкновенный автохам. Это притом что свободные парковочные места в районе "Матрешкиного двора" всегда в изобилии», — рассказывают местные жители. 

«Мерседес»&nbsp;в центре города

«Мерседес» в центре города

«"Мерседес" стоит в центре города на тротуаре. Особенный!» — отмечает Светлана. 

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

«Припарковался вот красавец у дома Гоголя, 42 — аккурат под знаком, да на встречной полосе. Знай наших!» — информирует Надежда. 

Помешал пешеходам

Помешал пешеходам

«Припарковался в ожидании клиента. Пройти между машинами можно только бочком. На замечание водитель начал дерзить. Проспект Димитрова», — пишет читатель Игорь. 

Парковка на газоне

Парковка на газоне

«Вот вам автохам на газоне по улице Полевая, 10 в микрорайоне Щ. Видимо, не хватило места на асфальте, ночует на газоне под березкой», — переживают жители. 

Встал на тротуаре

Встал на тротуаре

На тротуаре на Учительской.

BMW на траве

BMW на траве

«Товарищу на БМВ незачем утруждать себя поиском парковочных карманов, когда есть место на газоне», — сообщает Артем. 

Стоянка на детской площадке

Стоянка на детской площадке

«Парковка на детской площадке, Первомайский район, улица Марии Ульяновой, 8», — ведет наблюдение Максим. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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