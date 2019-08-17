Хищные люля: Стас Соколов тестировал грузинский ресторан с затеями — его «брат» собирает очереди

Рестораторы, кажется, решили компенсировать публике сложности с полетами в Грузию, открывая одно грузинское заведение за другим. Создатели «Хочу Пури» так увлеклись, что сделали в Академгородке расширенную и дополненную версию этой сетевой концепции под названием «Хлеб и Нино». Обозреватель НГС.Афиша поначалу решил, что не имеет смысла ездить в городок ради клона уже известного ресторана, однако восторженные отзывы местной публики заставили его собраться-таки в дорогу.

У ресторана такая большая и столь уютно устроенная веранда, что сам ресторан выглядит приложением к ней, а не наоборот Фото: Стас Соколов / НГС

People's на Терешковой был одним из заведений первой волны, когда рестораторы из Новосибирска начали осваивать заповедный тогда ещё Академгородок. Сегодня здесь уже хватает и кофеен, и бургерных, сюда успела дойти даже волна вьетнамских закусочных — последний писк ресторанной моды. В общем, на этом фоне заслуженный бар выглядел немодным старичком, так что понятно желание владельцев вдохнуть в это помещение новую жизнь.



В предшественнике «Хлеба и Нино» — ресторане «Хочу Пури» в ТРЦ «Аура» — бывает очередь Фото: Стас Соколов / НГС

«Хлеб и Нино» — по сути, это локальная вариация на тему сетевого «Хочу Пури». Сегодня это едва ли не единственный ресторан в городе, где в будни в обед люди готовы стоять в очереди. Почему в Академгородке нельзя было открыть именно его, понятно не очень (то есть объяснения есть, но они звучат не слишком убедительно), однако результат получился даже более интересным. И уж точно более соответствующим месту.

Зал оформлен ярко и без отчетливых этнических мотивов Фото: Стас Соколов / НГС

Внутри ресторан кажется совсем небольшим — три его зала вытянуты в замысловатую галерею. Но летом основное действие, конечно же, перемещается на огромную веранду, которая по вместимости едва ли не больше внутренних помещений. Ресторан обставлен и оформлен ярко — никаких игр в старое потёртое дерево и какие-нибудь глиняные горшки, которые должны изображать грузинскую деревню. Если бы не фотографии и репродукции картин на стенах, то определить этническую принадлежность заведения было бы затруднительно.



Детская комната расположена в небольшом зале на некотором расстоянии от остальных помещений Фото: Стас Соколов / НГС

Из потенциально полезных опций можно отметить просторную детскую комнату, оборудованную в несколько удаленном от основных помещений зале. Так что если вы пришли с детьми, они не будут мешать другим посетителям. А если вы и есть тот самый посетитель, которому мешают дети, то просто выбирайте другие залы.



Оказавшись в «Хлебе и Нино», нужно обязательно попробовать здешние лепешки шоти, а лучше взять парочку с собой Фото: Стас Соколов / НГС

Меню в целом повторяет «Хочу Пури», но к нему есть существенные дополнения. Главное, конечно, здесь шашлыки — их аж 16 видов: и кусочками, и рулетиками, и люля, плюс разное мясо (и рыба). Я брал овощной (260 рублей) и люля-кебаб из баранины (375 рублей), и они выше всех похвал.

Те же овощи не просто насажены на шпажку, а доведены до такой степени мягкости и концентрации вкуса, что самый заядлый мясоед будет не против побыть немного вегетарианцем. Ну то есть когда вкусным оказывается даже дежурный шампиньончик, затерявшийся между цукини, баклажаном и паприкой с помидором, это говорит о многом.



Бараний люля-кебаб (375 рублей) и овощи на гриле по-абхазски (260 рублей) — повод заехать в ресторан специально Фото: Стас Соколов / НГС

Ну а в бараньем люля так точно найдено сочетание специй, сочности и естественного вкуса мяса, что уже чувствуешь себя не столько хищником, сколько жертвой. Потому что содержимое шпажки, кажется, хватает тебя за рецепторы и никуда не отпускает, пока в тарелке хоть что-то есть.

Нашлось в меню «Хлеба» место и фьюжену. Как отдельное, самостоятельное направление манера смешивать разные кухни уже давно не на пике моды. Но для создания необычных блюд, которые бы не выбивались из принятой концепции, подходит идеально.



Хинкали с креветкой в соусе том ям (120 рублей штука) можно воспринимать как большой дим-сам Фото: Стас Соколов / НГС

В ресторане решили поиграть со святым — хинкали, которые здесь делают, в том числе и с креветкой и соусом том-ям (120 рублей штука). Звучит дико, не спорю, но, во-первых, это вкусно, а во-вторых, они просто хорошо сделаны именно как хинкали. Здесь всё: и тонкое, но тугое тесто, и густой бульон внутри. И главное — узнаваемый вкус этого самого том-яма.

Желание объять необъятное, впрочем, временами приводит к сомнительным результатам. В «Хлебе и Нино» собраны едва ли не все возможные варианты хинкали — и не все они одинаково хороши. Например, курица с копченым сыром оказалась почти однородной массой без бульона и без отчетливо ощущающихся во вкусе сыра, курицы, да и копчения тоже. Ещё один пример фьюжена — чакапули с мидиями (560 рублей), эдакая смесь бельгийского с батумским. Идея проста: заменить мясо на моллюсков, но результат, безусловно, интригует. Конечно, не всем это понравится — часто, отправляясь в ресторан национальной кухни, человек ждет всего настоящего и аутентичного. Но Академгородок — место удалённое, круг людей, которые ходят в рестораны, здесь куда уже, так что без экспериментов не обойтись. И если честно, у меня самого от поездки в Грузию самые яркие гастрономические впечатления остались именно от таких вот фантазий на темы народной кухни, а вовсе не от простых хинкали или хачапури.



Если вы любите свёклу, то обязательно закажите салат «Чархали» (235 рублей), где она подана в горчично-медовой заправке Фото: Стас Соколов / НГС