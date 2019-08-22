«Назад не приходи»: сибирячки стали реже уходить в декрет, но 80% компаний всё равно боятся их брать

По наблюдениям эксперта, нередко женщины сами настраивают работодателя против себя во время декрета

Когда корреспондент SHE.НГС начала готовить этот материал, она отметила любопытную особенность давнего противостояния молодых мам и работодателей. Часто женщины собираются получить все бонусы своего интересного положения (и конечно, возмущены небольшим размером выплат), но вот о своей полезности для компании тут же забывают — у них теперь есть более важная роль, а возвращение из декрета еще где-то там, совсем далеко. После трех лет отстранения они очень удивлены, когда на рабочем месте их ждет примерно ничего, а новый коллектив и руководитель кисло смотрят на работника с устаревшим подходом. Редакция SHE попросила карьерного консультанта, психолога, HR Business Partner «БАРС Груп» Анжелику Черепанову (и тоже маму) помочь разобраться, до сих пор ли начальники не любят будущих мам и как изменилось отношение самих женщин к отпуску по уходу за ребенком.

По наблюдениям эксперта, за последние 5 лет декретный возраст сибирячек значительно вырос. Если раньше это были женщины в возрасте 20–25 лет, то теперь в отпуск по уходу за ребенком собираются к 30–35 годам. «В социальных сетях активно пропагандируется образ активной мамы, которая способна с любым количеством детей строить карьеру или открывать свое дело и быть успешной», — рассказывает Анжелика. Такое стремление нередко излишне навязывается: «Транслируются убеждения: "Если ты сидишь в декрете и ничего не делаешь, то ты отстанешь от жизни и будешь неуспешной", "Посмотрите, как я все успеваю с тремя детьми, а почему ты так не можешь?"», — объясняет Анжелика.



Но не у всех есть материальные возможности и поддержка родственников для того, чтобы вести «активную жизнь». Из-за этого развиваются комплексы и внутриличностные проблемы, которые, по мнению эксперта, негативно влияют на карьеру после декрета Фото: pixabay.com

По наблюдениям Черепановой, сибирячки стали реже уходить в декрет и быстрее из него возвращаться, при этом частично продолжают выполнять свои обязанности и в отпуске по уходу за ребенком. По мнению Анжелики, это связано в том числе с увеличением количества разводов: женщины, которые воспитывают детей самостоятельно, просто вынуждены не останавливаться, чтобы кормить семью.

По ту сторону баррикад Эксперт отмечает, что за последние 5 лет есть небольшая положительная тенденция в отношении работодателей к декретным отпускам. Это связано с тем, что некоторые компании дают своим сотрудницам возможность работать удаленно. «Большой проблемой для женщин в декрете является именно отстранение от рабочих процессов, что влияет на удержание навыков в актуальном состоянии», — объясняет Анжелика. По ее наблюдениям, многие женщины, которые уходили в полноценный декрет, отмечают сложности в переговорах, сложности перехода в полноценный трудовой режим, а также проблемы с уверенностью. Длительный перерыв в профессиональной деятельности искажает речь, она становится все более далекой от деловой. Для многих компаний прием на работу замужних женщин в детородном возрасте — это до сих пор пугающая перспектива «Если говорить про процентное соотношение, то я бы поделила негативное и лояльное отношение в пропорцию 80/20», — рассказывает Черепанова. По наблюдениям эксперта, большинство работодателей принципиально не берут даже хороших кандидатов, которые находятся в детородном возрасте и в определенном семейном положении.

Нередко руководитель отдела просматривает соцсети, составляет портрет кандидата и исходя из этого вычисляет, уйдёт человек в ближайшее время в декрет или нет. Даже если этот вопрос уже ранее задавался на собеседовании Фото: pixabay.com

Анжелика подчеркивает, что в Новосибирске много некомпетентных HR-специалистов «Лично я сталкивалась с вопросами: "Какое у вас вероисповедание?", "Какие отношения с мужем?", "Расскажите про ваши отношения в семье с родителями". Ну конечно же, вопрос: "Собираетесь рожать?". Он был задан несколько раз, даже в незавуалированной форме. Иногда некомпетентные HR любят играть на собеседованиях в психоаналитиков, задавая странные личные вопросы, которые, я уверена, им ничего не дадут, так как нет знаний для интерпретации такого рода бесед», — объясняет эксперт. «Назад не приходи» Самая распространенная ситуация конфликта с начальством: к моменту выхода из декретного отпуска место занято другим сотрудником и вашего возвращения никто не ждет, а даже наоборот. «Часто недобросовестные работодатели уже при уходе в декрет говорят женщине: "Назад даже не приходи". Главная проблема многих — незнание законов, а законом женщина защищена», — объясняет эксперт. Например, работодатель обязан сохранить должность за женщиной, пребывающей в декрете, до его окончания. Пока женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, ее должность не подлежит сокращению, а женщина не может быть уволена, ее место не имеет права занять другой сотрудник на постоянной основе. Это закреплено в ст. 256 Трудового кодекса. На время отпуска нанимается работник, с которым заключается срочный трудовой контракт, где пишется: «До момента выхода основного работника». Поэтому, как только женщина написала заявление на выход из декретного отпуска, временный сотрудник должен быть уволен либо переведен на другую свободную должность, если пожелает.

«Столкнувшись с ситуацией, когда работодатель не берет вас на прежнюю должность, пусть даже и объясняя это какими-либо причинами, знайте — он нарушает закон. Вам необходимо обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Работодателя обяжут принять вас на работу согласно трудовому контракту», — советует Анжелика.

Также согласно статье 261 ТК не позволяется разрывать трудовые правоотношения по усмотрению работодателя с беременными, женщинами с детьми младше 3 лет, одинокими матерями и единственной кормилицей трех и более детей Фото: pixabay.com

Женщине, которая является матерью-одиночкой, предоставляется право сохранения своей должности до 14-летия ребенка. Для аннулирования трудового соглашения предусматриваются только веские основания, предполагающие серьезные нарушения внутренних правил организации, а также полная ликвидация компании (ст. 261 ТК РФ). Худой мир лучше доброй войны Но биться на мечах с начальством все-таки не самое правильно решение. Если у вас хорошие отношения в коллективе и руководство вами относительно довольно, можно попытаться решить дело выгодно для обоих сторон.

И сохранить для себя не только место работы и человеческие отношения, но и возможность заработать во время декрета Фото: pixabay.com

«Не теряйте связь с работодателем. Постарайтесь найти варианты удаленной подработки, если должность это предполагает. Предложите самостоятельно реальный функционал, который сможете взять на себя», — советует Анжелика.



По мнению эксперта, часто сами женщины формируют негативный настрой работодателя из-за излишне щепетильного отношения к декрету и к себе в интересном положении. «Встречала такое, что женщины, которые собирались в декрет, уже настраивались на войну с работодателем, заранее начинали транслировать негативные мысли. Сначала обсудите в положительном ключе это событие, узнайте реальное отношение работодателя», — советует эксперт.

Также коллег и начальство может негативно настроить активность молодой мамы в социальных сетях во время декрета. Профили многих женщин после радостного события заполняются бесконечными фотографиями ребенка со всех сторон и во всех проявлениях. Вам это кажется милым, но для других это знак, что вы сошли с ума. И они не могут быть уверены, что это временное явление.