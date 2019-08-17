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Аварии на Чуйском тракте, смерть известной журналистки и история комбата в Сирии — главное за неделю

Самые важные новости и события города, которые нельзя пропускать

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НГС собрал самые важные события уходящей недели 

Фото: Алёна Яковлева, vk.com / control_chr54, Виталий Константинов

Прошедшая неделя в Новосибирске была очень напряжённой — на одном только Чуйском тракте произошло сразу три крупные аварии, из-за которых даже была перекрыта автодорога между Новосибирском и Барнаулом. Также родители новосибирского военного, который погиб в Сирии, добились прибавки к пенсии, а город простился с известной журналисткой, которая два года боролась с онкологическим заболеванием. Все главные события и истории Новосибирска с 12 по 16 августа — в итоговом обзоре НГС.


Трасса Р-256&nbsp;

Трасса Р-256 

На следующий день недалеко от Черепаново вновь произошла авария — на трассе перевернулся автомобиль Toyota Camry. Позже в ГИБДД сообщили, что грузовой автомобиль Freightliner ехал из Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с Toyota Camry, который двигался попутно. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi.

В четверг на трассе Р-256 вновь произошла авария, которая заблокировала движение по Чуйскому тракту в Искитимском районе. По словам очевидцев, на дороге перевернулась фура и зацепила проезжающие мимо автомобили.

На месте гибели командира штурмового батальона Евгения Константинова под Пальмирой установлен обелиск

На месте гибели командира штурмового батальона Евгения Константинова под Пальмирой установлен обелиск

Прощание с Еленой Макеенко прошло в четверг, 15 августа

Прощание с Еленой Макеенко прошло в четверг, 15 августа

Ежегодно тысячи новосибирцев узнают о своих трудноизлечимых болезнях. По просьбе НГС психолог Юлия Карагодина рассказала, как пережить новость о страшном диагнозе, почему важно не скрывать болезнь от близких, а также дала советы, как реагировать, если ваш родственник или друг признался, что болен.

  • Обманутые дольщики ЖК «Рихард» не могут достроить свои дома на улице Зорге — их им не отдают из-за санитарно-защитной зоны, в которой в 2017 году оказалась стройка. Застройщика признали банкротом, и каждый месяц простоя долги дольщиков ЖК «Рихард» за землю растут на 2 миллиона, — в запутанной истории разбиралась журналист НГС.

Видео: Ольга Чипенко

  • НГС запустил проект «Что непонятного?» — мы попросили читателей отправить нам волнующие их вопросы, которые касаются квитанций, цифр в них, да и вообще сферы ЖКХ. Мы получили несколько десятков вопросов от жителей Новосибирска. Чаще всего нас спрашивали про странные строчки в платёжках, двойные начисления и комиссии при оплате. НГС выбрал 10 самых частых вопросов и узнал ответы на них у экспертов.

Видео: Ольга Бурлакова / НГС

Кроме ограды дачник построил себе небольшой домик из входных дверей и сделал пруд для рыб из тракторной шины. Корреспонденты побывали в гостях у умельца. 

Те, кто не успел сфотографироваться с цветущими деревьями и кустарниками, могут сделать этой сейчас

Те, кто не успел сфотографироваться с цветущими деревьями и кустарниками, могут сделать этой сейчас

  • После появления на набережной нового колеса обозрения НГС вспомнил знаменитые аттракционы Новосибирска, которые исчезли в последние годы, —  больше нет парка «Вираж» на Горской, весной демонтировали колесо обозрения в Центральном парке. Конечно, вместо них часто появляются новые и современные, но самые детские воспоминания всё равно навсегда связаны с теми парками и цепочными каруселями. Корреспондент НГС решила вспомнить, какими были развлечения в новосибирских парках десятилетия назад: 40 лет назад на набережную привозили аттракционы из Чехословакии, в 1980-х годах новосибирцы впервые прокатились на американских горках, а за редкой жвачкой люди выстраивались в огромные очереди.
В 1980-х на аттракционах не было свободных мест

В 1980-х на аттракционах не было свободных мест

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    112
    17 авг 2019 в 09:02

    Нгс, вы кроме происшествий что-нибудь освещаете? Экономика, политика, бизнес, культура - рубрики такие вроде есть, а материала нет. Или народ в отпусках, за всех отдувается охранник Вова?

    Она
    17 авг 2019 в 08:32

    Каждый день люди гибнут на дорогах и умирают от онкологии, а суды завалены исками о назначении пенсии. Все мы об этом знаем. Очень субъективно выбраны главные события. Новости больше напоминают междусобойчик двух давно не видевшихся приятельниц. Есть же и культурно массовые мероприятия, и в академе - передовой край неаук, мэрия не сидит без дела- наверняка кого то обидели. Поднимитесь со стульев, съездите, возьмите интервью, проведите журналистское расследование. Дайте новостей действительно о жизни города.

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 08:27

    Про старые парки обзор - лучшее.