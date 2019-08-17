Аварии на Чуйском тракте, смерть известной журналистки и история комбата в Сирии — главное за неделю

НГС собрал самые важные события уходящей недели
Фото: Алёна Яковлева, vk.com / control_chr54, Виталий Константинов
Прошедшая неделя в Новосибирске была очень напряжённой — на одном только Чуйском тракте произошло сразу три крупные аварии, из-за которых даже была перекрыта автодорога между Новосибирском и Барнаулом. Также родители новосибирского военного, который погиб в Сирии, добились прибавки к пенсии, а город простился с известной журналисткой, которая два года боролась с онкологическим заболеванием. Все главные события и истории Новосибирска с 12 по 16 августа — в итоговом обзоре НГС.
- За неделю под Новосибирском произошло сразу три серьёзных ДТП. Сперва в понедельник, 12 августа, столкнулись два встречных автомобиля на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области недалеко от посёлка Посевная. Два человека погибли, ещё пятеро пострадали.
На следующий день недалеко от Черепаново вновь произошла авария — на трассе перевернулся автомобиль Toyota Camry. Позже в ГИБДД сообщили, что грузовой автомобиль Freightliner ехал из Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с Toyota Camry, который двигался попутно. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi.
В четверг на трассе Р-256 вновь произошла авария, которая заблокировала движение по Чуйскому тракту в Искитимском районе. По словам очевидцев, на дороге перевернулась фура и зацепила проезжающие мимо автомобили.
- Жительница Новосибирска Любовь Константинова через суд добилась надбавки к пенсии после смерти своего сына Евгения в Сирии — он погиб под Пальмирой в мае 2017 года, когда пытался спасти от террористов сослуживца. Он был посмертно награжден орденом Мужества. Родители погибшего военного не знали, что им положена прибавка к пенсии, а после им пришлось судиться с военным комиссариатом.
- Новосибирцы простились с известным журналистом и литературным критиком Еленой Макеенко — она умерла после долгой борьбы с агрессивной формой рака. На протяжении последних двух лет Елена проходила лечение в российских, немецких и израильских больницах, а друзья проводили в Новосибирске благотворительные акции, чтобы собрать деньги на оплату лечения.
Ежегодно тысячи новосибирцев узнают о своих трудноизлечимых болезнях. По просьбе НГС психолог Юлия Карагодина рассказала, как пережить новость о страшном диагнозе, почему важно не скрывать болезнь от близких, а также дала советы, как реагировать, если ваш родственник или друг признался, что болен.
- Обманутые дольщики ЖК «Рихард» не могут достроить свои дома на улице Зорге — их им не отдают из-за санитарно-защитной зоны, в которой в 2017 году оказалась стройка. Застройщика признали банкротом, и каждый месяц простоя долги дольщиков ЖК «Рихард» за землю растут на 2 миллиона, — в запутанной истории разбиралась журналист НГС.
- Жительница Новосибирска попала в больницу с серьёзными ожогами головы после химической завивки в популярной и недорогой сети парикмахерских. За услугу сибирячка заплатила 2050 рублей, администрация салона красоты деньги вернула, но договориться о компенсации за лечение с клиенткой там не смогли.
Видео: Ольга Чипенко
- НГС запустил проект «Что непонятного?» — мы попросили читателей отправить нам волнующие их вопросы, которые касаются квитанций, цифр в них, да и вообще сферы ЖКХ. Мы получили несколько десятков вопросов от жителей Новосибирска. Чаще всего нас спрашивали про странные строчки в платёжках, двойные начисления и комиссии при оплате. НГС выбрал 10 самых частых вопросов и узнал ответы на них у экспертов.
- Новосибирец построил забор на даче из пластиковых бутылок из-под минеральной воды «Карачинская» — ради этого он несколько лет копил бутылки и собрал более 2000 штук.
Видео: Ольга Бурлакова / НГС
Кроме ограды дачник построил себе небольшой домик из входных дверей и сделал пруд для рыб из тракторной шины. Корреспонденты побывали в гостях у умельца.
- В Новосибирске второй раз за год зацвели черёмуха и сирень. Такое происходит раз в 7–9 лет; специалисты объяснили, что во всём виновата весенняя погода.
- После появления на набережной нового колеса обозрения НГС вспомнил знаменитые аттракционы Новосибирска, которые исчезли в последние годы, — больше нет парка «Вираж» на Горской, весной демонтировали колесо обозрения в Центральном парке. Конечно, вместо них часто появляются новые и современные, но самые детские воспоминания всё равно навсегда связаны с теми парками и цепочными каруселями. Корреспондент НГС решила вспомнить, какими были развлечения в новосибирских парках десятилетия назад: 40 лет назад на набережную привозили аттракционы из Чехословакии, в 1980-х годах новосибирцы впервые прокатились на американских горках, а за редкой жвачкой люди выстраивались в огромные очереди.