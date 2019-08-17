Аварии на Чуйском тракте, смерть известной журналистки и история комбата в Сирии — главное за неделю

Прошедшая неделя в Новосибирске была очень напряжённой — на одном только Чуйском тракте произошло сразу три крупные аварии, из-за которых даже была перекрыта автодорога между Новосибирском и Барнаулом. Также родители новосибирского военного, который погиб в Сирии, добились прибавки к пенсии, а город простился с известной журналисткой, которая два года боролась с онкологическим заболеванием. Все главные события и истории Новосибирска с 12 по 16 августа — в итоговом обзоре НГС.

На следующий день недалеко от Черепаново вновь произошла авария — на трассе перевернулся автомобиль Toyota Camry. Позже в ГИБДД сообщили, что грузовой автомобиль Freightliner ехал из Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с Toyota Camry, который двигался попутно. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi.

В четверг на трассе Р-256 вновь произошла авария, которая заблокировала движение по Чуйскому тракту в Искитимском районе. По словам очевидцев, на дороге перевернулась фура и зацепила проезжающие мимо автомобили.