Круче, чем в кино: 7 историй о посадках самолетов, едва ли не ставших авиакатастрофами

Это утро подарило стране новых героев. Экипаж борта Airbus A-321, летевшего из Москвы в Крым, умудрился посадить самолет в кукурузном поле и спасти жизни 226 человек. Пока специалисты разбираются, кого наградить, а кого наказать за случившееся, вспоминаем еще семь невероятных посадок, которые обошлись без жертв и стали легендами авиации.

Посадка на Неву

Ту-124 мог долететь до аэропорта, но отказали двигатели Фото: Сергей Вершлер / forum.aroundspb.ru

Самая известная в России аварийная посадка самолета случилась 21 августа 1963 года. Тогда новый пассажирский лайнер «Аэрофлота» Ту-124 совершал рейс Таллин — Москва, но вскоре после взлета оказалось, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Посадка в аэропорту Таллина была невозможна из-за тумана, диспетчеры приняли решение посадить самолет на ближайшем аэродроме в Ленинграде. И пока там готовились принять аварийный борт, экипаж кружил над городом, вырабатывая топливо, чтобы уменьшить вероятность и силу возможного пожара при посадке.

На восьмом круге, в 21 км от аэропорта, остановился левый двигатель, а вслед за ним и правый. Экипажу ничего не оставалось, как приводниться в акватории Невы. Пилоты посадили самолет между мостом Александра Невского и железнодорожным мостом, а проходивший в тот момент мимо паровой буксир оттянул борт к правому берегу реки. Всех 45 пассажиров эвакуировали и отправили в Москву. Самолет затонул, машину списали, восстановили и отправили в Кирсановскую авиашколу Тамбовской области, где она до 1979 года служила курсантам тренажером.

9 тысяч метров в пике



До работы в China Airlines КВС и второй пилот служили в ВВС Китайской Республики, но никто из них не летал на истребителях и они не имели опыта высшего пилотажа Фото: Torsten Maiwald / airliners.net

19 февраля 1985 года авиалайнер Boeing 747SP-09 авиакомпании China Airlines летел из Тайбэя в Лос-Анджелес, когда при подлете к пункту назначения неожиданно отключился один из двигателей, а вместе с ним и автопилот. Самолет внезапно перешел в крен и начал пикировать. Командиру удалось вывести борт из пикирования только после того, как тот потерял 9 тыс. метров высоты. Затем он запросил экстренную посадку и благополучно посадил самолет в аэропорту Сан-Франциско. Все находившиеся на борту самолета 274 человека (251 пассажир и 23 члена экипажа) выжили, 24 получили травмы

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте США показало, что наиболее вероятной причиной ЧП стала невнимательность командира экипажа к показаниям приборов, так как он отвлекся на устранение возникшей в полете неисправности двигателя. Дополнительной причиной следователи назвали излишнюю уверенность командира в правильности работы автопилота.

Самолет против облака пепла

Встреча самолета с вулканом закончилась со счетом 1:0 в пользу машины, но ее все равно списали Фото: Bleick, Heather

15 декабря 1989 года Boeing 747–406 авиакомпании KLM выполнял рейс по маршруту Амстердам — Токио и собирался сделать промежуточную посадку в международном аэропорту Анкориджа, но при снижении пролетел сквозь плотное облако вулканического пепла вулкана Редаут. Как результат — у самолета отказали все двигатели, он остался на резервном питании и начал падать. Только потеряв 4 тыс. метров высоты командиру удалось запустить двигатели и посадить самолет. Посадка прошла благополучно, из 245 человек, находившихся на борту, никто не пострадал.

Причиненный лайнеру ущерб составил $80 млн, но несмотря на это его восстановили, и самолет пролетал еще почти 30 лет. Списали его только в марте 2018 года.



Самое длинное планирование



КВС и второй пилот сумели спланировать на реактивном самолете с неработающими двигателями на расстояние в 120 километров, чего до них не делал никто Фото: Konstantin von Wedelstaedt / airliners.net

24 августа 2001 года авиалайнер Airbus A330–243 авиакомпании Air Transat выполнял рейс по маршруту Торонто — Лиссабон, но через пять с половиной часов, когда борт находился над Атлантическим океаном, оказалось, что у самолета закончилось топливо и отключились оба двигателя. Экипаж умудрился посадить самолет на взлетно-посадочной полосе авиабазы на Азорских островах. Это стало самым длинным в истории авиации планированием с неработающими двигателями: командир и второй пилот сумели спланировать на реактивном самолете на расстояние в 120 километров, чего до них не делал никто. На борту находилось 293 пассажира и 13 членов экипажа, никто из них не погиб, 18 человек получили ранения.

Расследование причин аварии показало, что одним из факторов происшествия стала ошибка пилотов, особенно командира, который с недоверием относился к предупреждениям бортового компьютера, считая их поначалу ложными. В то же время комиссия признала высокий профессионализм и безошибочные действия пилотов после того, как ситуация стала им ясной. В 2002 году им вручили премию за летное мастерство «За самое длинное в истории планирование».



Чудо на Гудзоне



Посадка лайнера на Гудзон стала самой известной в мире — про нее даже сняли кино с Томом Хэнксом Фото: Bebeto Matthews / AP / TASS

15 января 2009 года авиалайнер Airbus А320–214 авиакомпании US Airaways выполнял плановый рейс по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл, но всего через полторы минуты после взлета, набрав высоту 975 метров, столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали оба двигателя. Командир развернул самолет над городом и благополучно посадил его на воду реки Гудзон. Все находившиеся на борту 155 человек выжили, 83 получили травмы разной степени тяжести. По количеству людей на борту рейс занимает первое место в истории приводнений, обошедшихся без жертв. После посадки самолет остался на поверхности воды, пассажиры через аварийные выходы вышли на обе плоскости крыла. Через несколько минут их спасли паромами и катерами, которые подошли к месту с ближайшей переправы.

Пассажиры получили по пять тысяч долларов компенсации за потерянный багаж. Те, кто доказал более крупный размер потери, получили дополнительную компенсацию. Позднее находившиеся на борту в момент аварии дополнительно получили по 10 тысяч долларов за отказ от дальнейших претензий к авиакомпании. Позже история посадки легла в основу фильма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли.

Самолет без электричества и заброшенная полоса в тайге



Два пассажира после аварийной посадки самолета решили продолжить путешествие по железной дороге Фото: Дмитрий Пичугин / airliners.net

7 сентября 2010 года в самолете Ту-154 маршрута Удачный — Москва полностью пропало электропитание во время полета, из-за чего отключились все бортовые навигационные системы и электропривод топливных насосов. Машина элементарно не могла добраться даже до более-менее пригодного запасного аэродрома, не говоря уже об аэропорте назначения. Экипажу пришлось экстренно садиться в бывшем аэропорту Ижма в Республике Коми на давно выведенную из эксплуатации и непригодную для самолетов этого типа взлетную полосу без светосигнального и другого необходимого оборудования. По признанию пилотов, они случайно обнаружили эту площадку, когда искали подходящую территорию на берегах или участок реки без изгибов, где можно было бы относительно безопасно приводниться. Большая часть бортового навигационного оборудования не работала, экипажу приходилось контролировать положение самолета по визуальным ориентирам. Пилоты не могли управлять закрылками и предкрылками, из-за чего посадочная скорость была значительно выше нормы.

Удачной посадка во многом стала потому, что взлетно-посадочную полосу в удовлетворительном состоянии поддерживал начальник вертолетной площадки, который на протяжении 12 лет добровольно, добросовестно и чуть ли не каждый день следил, чтобы на полосе не было мусора, посторонних объектов и не рос кустарник. Благодаря этому никто из 81 человека, находящегося на борту, не пострадал. Посадка в лесу

Самолету в этом происшествии досталось больше всех Фото: Алексей Малыгин / 29.RU