Стеклянный замок Савельева: сибиряк сделал дом из бутылок, которые собирал 20 лет

Двадцать лет назад Геннадий Савельев накопил 500 стеклянных бутылок и начал строить из них забор в память об умершем брате. Потом это превратилось в хобби — больше 12 тысяч бутылок теперь замурованы в стенах его дома и хозяйственных пристроек. Из бутылок и цемента он даже сделал уличный туалет. Кроме бутылок в коллекции Савельева сотни автомобильных колпаков, которые висят на другой части забора. Сегодня стеклянная крепость — изюминка посёлка Колывань под Новосибирском. К дому Савельевых часто подходят, чтобы сфотографироваться, а местная детвора пробует материал на прочность. Корреспонденты съездили в Колывань и посмотрели на стеклянную усадьбу. Подробности — в репортаже НГС.



Дом остался семье в наследство от родного брата Геннадия Савельева Фото: Александр Ощепков / НГС

Домик Геннадия и Людмилы Савельевых в Колывани немного похож на теремок из русской народной сказки или пряничный домик. Стеклянные витражи переливаются под яркими лучами колыванского солнца так, что хочется заглянуть во двор. За забором чудес не меньше. Бутылки в виде коней, скрипок, женских фигур и крестов — всему нашлось применение. Рассматривать стеклянную коллекцию можно часами, тем более её автор и сам не прочь рассказать историю появления этого чуда.



Всё началось с того, что скопилось около 500 бутылок, которые было некуда девать Фото: Александр Ощепков / НГС

«Да спонтанно как-то это всё получилось, — пожимает плечами хозяин сказочного дома Геннадий Савельев. — Мы с братиком немного поддавали в то время, а бутылки в кучу складывали, вот и скопились. Потом брат умер, нет его уже 20 лет».



Забор умелец решил сделать похожим на кремлёвскую стену Фото: Александр Ощепков / НГС

Геннадий Петрович говорит, что идея построить стеклянный забор родилась в том числе потому, что захотелось что-то сделать в память о брате. «Да и нужно было куда-то эти бутылки деть. Сдавать не хотел — я тогда в городе жил, работал, не нужно было. А тут забор у нас старенький стоял. Думаю: "Вот как там живут люди за кремлёвской стеной?". Ну и решил сделал пролёты такие же. И пошло, пошло, стоит почти 20 лет уже».

В прозрачные бутылки набивают новогодний дождик, чтобы они переливались на солнце Фото: Александр Ощепков / НГС

После забора он перешёл на стены дома и хозяйственных пристроек. Даже парник на участке украшен бутылками и вазами — выглядит как шатёр из восточных сказок, если не обращать внимания на растущие в нём помидоры. Его, кстати, так и назвали — шатёр хана Савелия. «Около 12,5 тысячи бутылок, — подсчитал Геннадий Петрович. — Сначала "чебурашки" брал простые, а дальше всякие разные пошли. Крест есть даже наверху».

Главное, говорит Геннадий Петрович, сделать раствор покрепче. Забор стоит уже почти 20 лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Бутылки уложены не просто так, а узорами. Серединка цветка синяя — из-под вина «Молоко любимой женщины», а лепестки белые. Не просто белые, а сверкающие. Блеск а-ля Swarovski получился с помощью дождика и золотинок, которые утрамбовали в прозрачную тару.



В стенах замурованы бутылки самых разных форм — от рога до Эйфелевой башни Фото: Александр Ощепков / НГС

Тяжёлая артиллерия — бутылки из-под крепкого алкоголя, они прижилась на стенах дома и сарайчиков, один из которых называли «Офис-бар Петровича».

На декор ушло примерно 12,5 тысячи бутылок Фото: Александр Ощепков / НГС

Не просто назвали, но и повесили вывеску, хотя пройти мимо и так сложно. «Вот здесь сидим иногда, когда грустно становится, — смеётся Геннадий Петрович. — Уголок психологической разгрузки».

Кладовку называют офис-баром Петровича, парник — шатром хана Савелия Фото: Александр Ощепков / НГС

Кроме бутылок в «баре» настоящий ретросклад, в котором пылятся дисковые телефоны, старые будильники, портреты вождей. С потолка свисает сушёная рыба, которую, как хитро заметил «бармен», можно отщипывать.



Эту комнатку Геннадий Петрович назвал «уголком психологической разгрузки» Фото: Александр Ощепков / НГС

«Вот коньяк в этих бутылках — конь, автоматы — самый обыкновенный армянский. Я думал, там что-то такое, но ничего особенного на самом деле, — поделился впечатлениями Геннадий Петрович. — Самая уникальная бутылка у меня — это коньяк "Чингисхан", в ресторане покупал. И в виде Эйфелевой башни, там водка была, не скажу, что прям хорошая».



Бутылки приносят соседи, часть за несколько лет собрал на берегу реки после празднований Дня молодёжи Фото: Александр Ощепков / НГС

Бутылка на участке Савельевых как талисман. Посреди участка стоит трёхметровая бутылка из бутылок — уличный туалет. «Да туалет обычный, рабочий. Как говорится, дань отдаём. Месяца за два-три построил, ничего там сложного, — машет руками Савельев. — Да какие там узоры на бумаге я рисую? Так, в голове всё». Геннадий Петрович рассказал, что часть бутылок он действительно открыл сам, остальные насобирал по деревне или получил от соседей.

Уличный туалет в виде бутылки Фото: Александр Ощепков / НГС

«У нас День молодежи всё время проходил на берегу, — рассказал об элементах декора автор коллекции. — Вот утром, когда ещё темно, я хожу с фонариком, собираю, по пять-шесть мешков уносил оттуда. Остальные-то алкаши-пьяницы собирали для того, чтобы сдать: тогда принимали ещё. Ну а я не буду же объяснять им, что мне для творчества. Говорю: "Да тоже похмелиться надо". И спокойно несу домой. Конкуренция была, конечно».



Кроме бутылок внутри туалета стоят флаконы из под парфюма. На фото в центре — скульптура задумчивого Ленина Фото: Александр Ощепков / НГС

Скрытая от глаз прохожих часть дома выглядит иначе — там Геннадий Петрович показал другое направление своего творчества. На стенах дома и на заборе в огороде не бутылки, а автомобильные колпаки.

«Да колпаки-то проще простого найти, — объясняет он. — Бывает, сяду на велосипед, поеду на рыбалку в Оёш. Смотрю — летит [машина]. Хоп! Колпак отвалился. Ну, что, он возвращаться, что ли, будет? Может, и возвратился бы, но где искать? А я-то вижу, куда упал. Ну и парни знакомые приносят коцаные всякие колпаки. Их 360 штук у меня скопилось».



С другой стороны дома стены декорированы автомобильными колпаками Фото: Александр Ощепков / НГС

Супруга Людмила — тоже человек творческий. Она покупает куклы, шьёт им парики из козьей шерсти и обувь. «Сейчас у меня 9 кукол. Обувь, наряды им вяжу, парички делаю. Вот покрасила, начала трессы делать из козьей шёрстки. Увлекаюсь около года, в группу "ВКонтакте" вступила, там много чего», — смеётся Людмила.

Людмила Савельева шьёт обувь для кукол и делает им парики Фото: Александр Ощепков / НГС

К увлечению своего мужа она относится сдержанно, но с улыбкой. «Главное, что ему нравится», — говорит она. У супругов две дочери — одна живёт в новосибирском Академгородке, другая переехала в США, в Аризону. Несколько раз Людмила ездила за океан на два-три месяца посидеть с внуками.



Цвет даёт акриловая краска, которую Геннадий Петрович добавляет в раствор Фото: Александр Ощепков / НГС

Геннадий Петрович говорит, что хотел ещё сделать детский городок из бутылок — с башенками, винтовыми лестницами, но вряд ли уже осуществит задумку. Но творчество пока не бросает, тем более ещё есть место для декора, а главное — силы для того, чтобы интересно жить, творить и не терять чувство юмора.

Бутылочный декор держится уже больше 20 лет, правда, несколько бутылок в заборе разбила местная детвора Фото: Александр Ощепков / НГС

«Ага, Люда рассказывает, что зимой у нас холодно, а сама уезжает в Америку, там зимой 36 градусов. Я думаю, может, её там оставят, но нет, возвращается, — хохочет Геннадий Савельев. — А вы там расскажите, что сегодня последний день, когда здесь можно бесплатно сфотографироваться».

Савельевы уже привыкли, что возле их дома часто останавливаются машины, чтобы сфотографироваться Фото: Александр Ощепков / НГС

Жажда творчества и смекалка — это сочетание рождает самые немыслимые идеи, которые воплощают в жизнь новосибирцы. Так, несколько лет назад пенсионер построил забор из пластиковых бутылок, которые скопились у него на даче недалеко от Кольцово.