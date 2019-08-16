Кимоно, Джон Сноу и блинчики: 10 самых стоящих событий предпоследних летних выходных

Не хочется верить, что август приближается к концу, и это будут предпоследние летние выходные. Отбросим странные мысли в сторону и сосредоточимся на том, что предлагается нам в качестве развлечений. Плед, булочка, приятная компания и кино на траве — принято. Кимоно и косплей, аниме и манга: всё это целых два дня — зрелище явно не будет скучным. На площадке у «МЕГИ» можно приобрести лапти и подарить их заграничному гостю — ярмарка мастеров будет работать три дня. Раскрыть свой творческий потенциал или обзавестись интересной книгой по обмену — это вам в Нарымский сквер (да, он нынче популярен). В кино Кит Харингтон отчаянно доказывает, что он больше не Джон Сноу и кое-что все-таки знает, семь социопатов пытаются справиться со своими расстройствами, а Виктор Цой спасает свою подругу от зависимости.



Классическая пятница — кино на траве. Смотрим «Мы купили зоопарк» — отличный фильм, погода радует. Если вы еще не успели попасть на излюбленное развлечение новосибирцев, есть шанс это сделать. Помимо кино — экопикник, тренировка по йоге и выступление музыкальных групп.

Фото: https://vk.com/letsgonsk

Где: Нарымский сквер

Когда: 16 августа

Во сколько: с 16:00, показ фильма в 21:00

Сколько стоит: вход свободный 18 августа — день болельщика. В честь праздника состоится автографсессия с хоккеистами команды «Сибирь». Запасаемся терпением, берем с собой все необходимые атрибуты, приезжаем пораньше и выстраиваемся в очередь.



Фото: vk.com/hcsibir1962

Где: ЛДС «Сибирь», 2-й этаж, левое крыло

Когда: 18 августа

Во сколько: с 14:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный

Музыкальный фестиваль «Очевидность» пройдет в Нарымском сквере — да, там не только кино на траве показывают. Пока на главной сцене звучит музыка, соседние площадки будут предлагать гостям свои варианты развлечений — записать собственный хит, обменяться крутыми вещами или книгами, поиграть в джэнгл или послушать винил.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Где: Нарымский сквер

Когда: 18 августа

Во сколько: с 14:00 до 22:00

Сколько стоит: вход свободный Siberia Otaku Saiten (SOS) — а если проще, то это 15-й в Сибири фестиваль японской культуры. Приобщаться ко всем тонкостям этого изысканного мира можно целых два дня подряд. Если вы любите аниме, косплей или k-pop, знаете, на какую сторону запахивать кимоно — вам обязательно понравится.

Фото: vk.com/siberiaotakusaiten

Где: ДКЖ

Когда: 17 и 18 августа

Во сколько: 12:00

Сколько стоит: 1300 рублей «Ярмарка мастеров Сибири» на площадке у ТЦ «МЕГА». Будет интересно любителям народной культуры. Предлагается дегустация сыроедческой, вегетарианской и традиционной русской кухни. Мастера покажут народную славянскую одежду. Для гостей ярмарки будут работать мастер-классы — вас научат создавать резные свечи, раскрашивать фигурки из гипса, готовить вкусный квас и кружевные блинчики.



Фото: Екатерина Калиневич

Где: площадка «Вкус лета» у ТЦ «МЕГА»

Когда: с 16 по 18 августа

Во сколько: в течение всего дня

Сколько стоит: вход свободный Кит Харингтон не может всю жизнь оставаться Джоном Сноу. Актёр предстал перед зрителями в новом амплуа в фильме «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Компанию Киту составила Натали Портман.

Так случилось, что все личные подробности из жизни популярной телезвезды выплыли наружу, его карьера и дальнейшая судьба претерпели значительные изменения. То, что можно делать обычным людям — непозволительная роскошь для наших кумиров.

18+

Фото: kinopoisk.ru

«Ангел мой» — довольно драматичная история о женщине, которая потеряла свою дочь при пожаре. Совершенно случайно она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за свою собственную дочь.

16+

Фото: kinopoisk.ru

Кино «7 социопатов» — про нас с вами. Жизнь каждый день сталкивает нас с ними — сосед, коллега по работе, подруга, странный человек на улице, продавец в магазине. И никто не знает, о чем же они думают на самом деле. Может им просто хочется вас убить? Семь историй в жанре черной комедии.

16+



Фото: kinopoisk.ru

Любителям аниме — «Мобильный воин Гандам: Нарратив». История про трех друзей, которые в детстве предсказали катастрофу и спасли от гибели целый город. Их прозвали «Чудесными детьми» и отдали военным учёным для опытов по изучению их суперспособностей. После обстоятельства их разлучили. Спустя 20 лет судьба свела их вновь для противостояния в космической битве.

12+

Фото: kinopoisk.ru

Фильм 1988 года вновь покажут на большом экране. «Игла» — в главных ролях Виктор Цой и Марина Смирнова. Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде. В поисках временного пристанища он вспоминает о девушке, которую когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней — со временем он понимает, что та стала наркоманкой. В стремлении спасти подругу Моро увозит ее на море и параллельно решает расправиться с поставщиками наркотиков.

16+