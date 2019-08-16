Малолетки рулят: топ-6 двухлетних машин с мизерным пробегом — они гораздо дешевле новых

Чем отличается автомобиль из салона от такого же в 2-летнем возрасте — если отбросить неприязнь к подержанной вещи, то практически ничем. Пробег будет небольшим, гарантия в самом разгаре, даже салон ещё пахнет новым авто. И если тщательно проверить машину перед покупкой и выбрать достойный экземпляр, то можно стать обладателем свежей модели последнего поколения с большим дисконтом в 200–500 тысяч рублей, в зависимости от класса. Подробнее — в обзоре НГС. KIA Rio



KIA Rio Фото: auto.ru

Это самая популярная иномарка в стране, машин очень много — есть из чего выбрать на вторичке. Вот, к примеру, автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 18 тысяч км — считай, почти и не ездил. Комплектация максимальная, Premium, двигатель 1,6-литровый 123-сильный. В машине кожаный салон, сенсорная мультимедиа, обогрев руля, лобового стекла и сидений, бесключевой доступ, парктроник и многое другое. В магазине такая стоит 1 079 900 рублей, а эту отдают за 860 000 рублей, разница 220 тысяч.

Если смотреть комплектации попроще, то Rio с пробегом 32 тысячи км в версии Comfort c 1,4-литровым мотором предлагается за 735 000 рублей. Новый такой — 869 900 рублей. Кстати, у KIA 5-летняя гарантия, так что еще 3 года вы защищены от крупных поломок. Hyundai Creta



Hyundai Creta Фото: auto.ru

Еще один «кореец», самый популярный кроссовер в России. Возьмем Creta 2017 года с пробегом 23 тысячи км в скромной комплектации Active. Машина с 1,6-литровым двигателем, автоматом и передним приводом. Просят за неё 900 000 рублей, в магазине такая стоит 1 060 000 рублей, разница 160 тысяч. На более богатых комплектациях и разрыв в цене будет больше. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: auto.ru

Японские кроссоверы нынче дороги, цены переваливают за 2 млн рублей. Попробуем найти RAV4 с небольшим пробегом 2017 года — к примеру, в комплектации «Престиж», с 2-литровым мотором, вариатором и полным приводом. Машинка проехала 33 тысячи километров. Кожа, круиз, мультимедиа, электроприводы и многое другое, всё в идеале. Просят за авто 1 749 000 рублей. Стоимость такой модели из салона — 2 084 000 рублей, разница более 300 тысяч.

Nissan Qashqai



Nissan Qashqai Фото: auto.ru

Qashqai — кроссовер попроще, и такой можно купить примерно за 1,2 миллиона. К примеру, Qashqai с пробегом 27 тысяч км в комплектации QE — обогрев лобового, круиз, парктроники, литые диски, кожаный руль. Дополнительно идут GSM-сигнализация Pandora и зимняя резина. Двигатель 2-литровый 144-сильный, вариатор, передний привод, цена 1 250 000 рублей. В салоне Nissan такой автомобиль будет стоить 1 650 000 рублей; 400 тысяч — это большие деньги. Škoda Octavia



Škoda Octavia Фото: auto.ru

Škoda Octavia всем хороша — и происхождение европейское, и вместительная, и ликвидная. 2017 год — это уже рестайлинг с четырьмя фарами. Вот экземпляр с пробегом 60 тысяч км, с надежным атмосферником 1,6 литра и классическим автоматом. Максимальная комплектация Style, мультимедиа, климат-контроль, кожаный мультируль, литые диски, парктроник. Стоимость 990 000 рублей, в салоне за такую Octavia вы отдадите 1 457 000 рублей, разница просто гигантская — почти полмиллиона. Renault Duster



Renault Duster Фото: auto.ru

Duster — простой и дешёвый, на машину 2017 года хватит и 800 тысяч рублей. Вот автомобиль с пробегом 52 тысячи км. 2-литровый 143-сильный двигатель, автомат, полный привод, комплектация Privilege: обогрев лобового, камера заднего вида, круиз, парктроник, кожаный руль, навигация. За этот Duster просят 815 000 рублей, а прайсовая цена подобной машины сейчас — 1 062 990 рублей. 250 тысяч разве лишние деньги?