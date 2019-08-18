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Фоторепортаж

«Такой помидор нигде не купишь, брат»: репортаж с самого дешёвого рынка Новосибирска

НГС прогулялся по продуктовому базару на самой окраине города и нашёл фрукты по 60 рублей за кило

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На самом деле объекта под названием «Хилокский рынок» официально на городской карте не существует. Это торговый центр

Фото: Стас Соколов / НГС

Уличные лотки в Новосибирске завалены томатами, персиками, виноградом и арбузами. Стоят они сейчас дешевле, чем когда-либо, но даже эти цены намного выше тех, которые ждут покупателей знаменитого «Хилка» — оптового рынка, который уже четверть века работает на самой окраине Новосибирска. Обозреватель НГС Стас Соколов прошёлся по его рядам, чтобы посмотреть, чем сегодня это место может порадовать горожан.

— Репортаж про мигрантов будете делать? — недоверчиво спрашивает таксист, видя фотоаппарат у меня в руках. — Раньше у нас киргизов не было почти. Одни русские, немцы, белорусы…

— Где, в Новосибирске?

— Нет, в Бишкеке, в 1980-х. Я сам из Киргизии, давно здесь живу. И теперь вся Киргизия здесь.

Основные торговые ряды здесь формируются выстроенными в ряд фурами&nbsp;

Основные торговые ряды здесь формируются выстроенными в ряд фурами 

Вдоль Хилокской привычно сидят и стоят бригады широкого профиля. Здесь можно нанять работников для стройки или ремонта. Приближение к «порталу в другой мир» видно издалека.

Хилокский занимает внушительную территорию по дороге на Клещихинское кладбище. Над рядами фур и торговых павильонов с краю возвышается купол храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».

Кроме продуктов здесь можно прикупить сопутствующие товары для дома

Кроме продуктов здесь можно прикупить сопутствующие товары для дома

Первое, что встречает посетителя внутри, — ряды, что называется, сопутствующих товаров: казаны, котелки, специи, посуда, веники (в гипермаркетах их давно заменили пластиковые мётлы). По рынку ходят торговки едой, их издалека можно заметить не только по тележкам, но и по огромным козырькам, которые все они носят поверх положенных мусульманскими правилами хиджабов. Вообще-то на рынке и рядом с ним есть несколько точек общепита, но перекусить можно и таким вот образом, не покидая рабочего места.

Большая часть товара перегружается сразу из одной машины в другую&nbsp;

Большая часть товара перегружается сразу из одной машины в другую 

Большая часть торговых рядов — это просто плотно поставленные борт о борт фуры, с которых груз нередко сразу перемещается в другие машины. Новосибирск — это крупный перевалочный центр, и Хилокский рынок отвечает в городе за потоки фруктов и овощей из Средней Азии. Машины, на которых всё это богатство привезено, к слову, имеют по большей части российские номера. Следом идёт Киргизия и уж потом — Узбекистан и Казахстан.

Торговля идёт мелким и средним оптом: ящиками или мешками. Самые главные покупатели здесь те, что сразу загружают грузовичок, а то и целую фуру. Оптовики едут на Хилокский из соседних регионов и с Севера. Здесь же закупают товар те, кто держат в самом Новосибирске уличные палатки.

Килограмм таких помидоров стоит 35 рублей. Но придётся купить как минимум ящик

Килограмм таких помидоров стоит 35 рублей. Но придётся купить как минимум ящик

Цены от мелких городских палаток отличаются процентов на 30–40. Например, прекрасные сладкие томаты (один к одному) можно купить по 300 рублей за ящик.

«Такой помидор больше нигде не купишь, брат», — по-своему интерпретирует мои сомнения продавец.

Томаты хороши, но девять килограммов я вряд ли успею съесть, особенно если учесть, что дома уже лежит горка томатов. Но 300 рублей за ящик! Уже через несколько месяцев за эту цену в магазинах будут предлагать килограмм тепличных «помидорозаменителей» почти без вкуса и запаха.

Ящик хороших персиков здесь стоит сейчас порядка 65 рублей за килограмм&nbsp;

Ящик хороших персиков здесь стоит сейчас порядка 65 рублей за килограмм 

Рядом лежат спелые персики, виноград, нектарины — всё это стоит здесь в районе 60–70 рублей за кило, если вы готовы взять весь ящик (обычно это 8–10 килограммов). В качестве страны, откуда привезены все эти фрукты, торговцы называют почему-то исключительно Узбекистан. Это такой бренд, который вызывает у обычного покупателя больше доверия.

Частные покупатели, которые берут фрукты для себя, на Хилокский тоже заезжают. Один такой отец семейства, который загружал в свой «УАЗ-Патриот» очередной ящик, сказал, что не видит смысла переплачивать, покупая те же самые продукты на улице.

Перцы продаются мешками, зато килограмм обойдётся всего в 40 рублей. Зимой паприка будет стоить как минимум вчетверо дороже

Перцы продаются мешками, зато килограмм обойдётся всего в 40 рублей. Зимой паприка будет стоить как минимум вчетверо дороже

«Семья большая: что-то дети заберут, что-то сами съедим, опять же на зиму компотов и солений понаделать. Мы на даче ничего почти не растим уже. Так, отдыхать ездим. Проще сюда приехать», — пояснил обладатель патриотического авто и отправился за следующей порцией витаминов.

Фрукты и овощи можно купить на рынке и в розницу, но они обойдутся как минимум на 30% дороже

Фрукты и овощи можно купить на рынке и в розницу, но они обойдутся как минимум на 30% дороже

Здесь же, на подходе к рынку и уже на территории, раскинулись розничные лотки для тех, кто не в состоянии потреблять фрукты и овощи ящиками. Цены тут, правда, уже почти городские. Виноград стоит 120–150 рублей за кило (точно такой, но ящиком в 100 метрах продается за 80), за хорошие яблоки просят больше сотни (мелкооптовая цена — 65 рублей). Покупателей немного, так что можно поторговаться. Дыни и арбузы, кстати, продаются в целом правильно (то есть выложены на подмостки и защищены навесом) и стоят сейчас в розницу соответственно 40 и 18 рублей за килограмм.

Сельдерей такого размера в магазинах вы вряд ли найдёте

Сельдерей такого размера в магазинах вы вряд ли найдёте

Товар в целом мало отличается от того, что можно купить на городских улицах, но некоторые вещи могут удивить. Вот посреди помидоров и цветной капусты возвышаются настоящие кусты высотой под метр — это сельдерей, без которого не обойдется хороший лагман (и много чего ещё). Рядом женщина со знанием дела выбирает длинные стручки зелёной фасоли. Тут же можно купить какую-то разновидность пекинской капусты, у которой практически весь лист зелёный, похожий на салат, а не белый, как это обычно бывает в супермаркетах.

Постоянно то навстречу, то наперерез тебе несутся носильщики с мелкими партиями грузов или пустыми телегами. Оптовый рынок не особенно располагает к туристическим прогулкам — люди сюда приезжают на работу.

Манты в кафе на рынке продаются по 33 рубля за штуку, а большой чайник чая стоит всего 25 рублей

Манты в кафе на рынке продаются по 33 рубля за штуку, а большой чайник чая стоит всего 25 рублей

Оказаться на «Хилке» и не сходить в местную едальню — непростительное упущение. Речь не про чайхану в глубине (она для солидных людей, там всё дороже), а про небольшое кафе с просторной летней верандой. В огромных казанах здесь варят бульон для лагмана, лепят манты. Никаких официантов, конечно, нет, каждое блюдо нужно покупать отдельно. Один мант стоит 33 рубля, большой чайник чая — 25 рублей (примерно в 10 раз дешевле, чем в городе). Манты сделаны довольно небрежно, но внутри рубленое мясо и ароматный бульон, от которого внутри становится тепло.

Жгучий перец можно купить по 10 рублей за четыре штуки

Жгучий перец можно купить по 10 рублей за четыре штуки

Хилокский рынок существует уже 25 лет, и, похоже, ничто не способно его заменить — ни современный торговый комплекс на границе Заельцовского района, ни попытки переделать его в ТЦ. Здесь царит собственная, отдельная от мира жизнь, и порой бывает беспокойно. Но год за годом сюда съезжаются сотни машин: одни — чтобы выгрузить товар, выращенный под южным солнцем, другие — чтобы увезти его дальше. 

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Хилокский рыноковощи и фрукты

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    зачем они нам
    18 авг 2019 в 20:25

    У нас в Сибири растут помидоры вкуснее и лучше, чем с юга. К тому же помидоры с юга все с пестицидами, это не только аллергия, это еще и генные мутации у детей.

    Славок
    18 авг 2019 в 20:03

    Когда уже перенесут этот рынок? Не место ему возле кладбища!!!

    за Бойко!
    18 авг 2019 в 20:28

    Нет фруктам с Азии, своё будем расти!!