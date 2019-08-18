«Я паркуюсь как чудак»: возле «Бахетле» обнаружили оставленную машину с брошенным младенцем внутри

В новом, 140-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как оставляют автомобили с брошенными внутри детьми, как занимают сразу по два инвалидных места и что позволяют делать госномера ООО.

Читатели НГС обнаружили непонятно как припаркованную легковушку с оставленным внутри маленьким ребенком. «Около "Бахетле" запаркована машина посреди дороги со спящим ребенком», — рассказывает Александр.

Перекрыл тротуар на Советской Фото: читатель НГС

Древний Lexus перекрыл тротуар на Советской.



Стоянка на газоне Фото: читатель НГС

У травки нет никаких шансов.

На парковке супермаркета Фото: читатель НГС

«Парковка у "Быстронома" в Академгородке», — информирует читатель Андрей.



Пикап на тротуаре Фото: читатель НГС

«Еле втиснулся на тротуар на Хмельницкого», — пишет Дмитрий.



Стоянка под знаком перехода Фото: читатель НГС

«Он паркуется как чудак, пешеходный переход на Мичурина к Центральному парку», — недовольны местные жители.



Занял два инвалидных места Фото: читатель НГС

«Ниссан-Джук» занял два инвалидных места. «Парковка в "МЕГЕ". Может, и действительно инвалид, в голове опилки, видимо», — возмущены покупатели.



Таксист на тротуаре Фото: читатель НГС

Машина такси оставлена на тротуаре.

Парковка для инвалидов Фото: читатель НГС

«Парковка для инвалидов у "Версаля" со стороны улицы Блюхера. Полицаи встали без проблем, зато в выходные чей-то "Прадик" оттуда эвакуировали», — информирует Марина.



Стоянка «Камри» с номерами ООО Фото: читатель НГС

«Мы власть, нас надо объезжать. Авто запарковалось на Ядринцевской, 14», — пишет читатель Олег.



Стоянка «Прадо» Фото: читатель НГС

«На лобовом карточка начальника службы ФСО. Как он встал? Я думал, в ФСО адекватные люди работают», — задается вопросами читатель Дмитрий.



Стадное чувство на Советской Фото: Дмитрий Косенко