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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: возле «Бахетле» обнаружили оставленную машину с брошенным младенцем внутри

Парковка машины с оставленным ребенком и «Камри» ООО посреди проезжей части

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Автомобиль с ребенком внутри

Фото: читатель НГС

В новом, 140-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как оставляют автомобили с брошенными внутри детьми, как занимают сразу по два инвалидных места и что позволяют делать госномера ООО. 

Читатели НГС обнаружили непонятно как припаркованную легковушку с оставленным внутри маленьким ребенком. «Около "Бахетле" запаркована машина посреди дороги со спящим ребенком», — рассказывает Александр. 

Перекрыл тротуар на Советской

Перекрыл тротуар на Советской

Древний Lexus перекрыл тротуар на Советской. 

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

У травки нет никаких шансов. 

На парковке супермаркета

На парковке супермаркета

«Парковка у "Быстронома" в Академгородке», — информирует читатель Андрей. 

Пикап на тротуаре

Пикап на тротуаре

«Еле втиснулся на тротуар на Хмельницкого», — пишет Дмитрий. 

Стоянка под знаком перехода

Стоянка под знаком перехода

«Он паркуется как чудак, пешеходный переход на Мичурина к Центральному парку», — недовольны местные жители. 

Занял два инвалидных места

Занял два инвалидных места

«Ниссан-Джук» занял два инвалидных места. «Парковка в "МЕГЕ". Может, и действительно инвалид, в голове опилки, видимо», — возмущены покупатели.

Таксист на тротуаре

Таксист на тротуаре

Машина такси оставлена на тротуаре.

Парковка для инвалидов

Парковка для инвалидов

«Парковка для инвалидов у "Версаля" со стороны улицы Блюхера. Полицаи встали без проблем, зато в выходные чей-то "Прадик" оттуда эвакуировали», — информирует Марина. 

Стоянка «Камри» с номерами ООО

Стоянка «Камри» с номерами ООО

«Мы власть, нас надо объезжать. Авто запарковалось на Ядринцевской, 14», — пишет читатель Олег. 

Стоянка «Прадо»

Стоянка «Прадо»

«На лобовом карточка начальника службы ФСО. Как он встал? Я думал, в ФСО адекватные люди работают», — задается вопросами читатель Дмитрий. 

Стадное чувство на Советской

Стадное чувство на Советской

Просто стадная парковка на тротуаре на улице Советской. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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