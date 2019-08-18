«Я паркуюсь как чудак»: возле «Бахетле» обнаружили оставленную машину с брошенным младенцем внутри

Автомобиль с ребенком внутри
Фото: читатель НГС
В новом, 140-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как оставляют автомобили с брошенными внутри детьми, как занимают сразу по два инвалидных места и что позволяют делать госномера ООО.
Читатели НГС обнаружили непонятно как припаркованную легковушку с оставленным внутри маленьким ребенком. «Около "Бахетле" запаркована машина посреди дороги со спящим ребенком», — рассказывает Александр.
Древний Lexus перекрыл тротуар на Советской.
У травки нет никаких шансов.
«Парковка у "Быстронома" в Академгородке», — информирует читатель Андрей.
«Еле втиснулся на тротуар на Хмельницкого», — пишет Дмитрий.
«Он паркуется как чудак, пешеходный переход на Мичурина к Центральному парку», — недовольны местные жители.
«Ниссан-Джук» занял два инвалидных места. «Парковка в "МЕГЕ". Может, и действительно инвалид, в голове опилки, видимо», — возмущены покупатели.
Машина такси оставлена на тротуаре.
«Парковка для инвалидов у "Версаля" со стороны улицы Блюхера. Полицаи встали без проблем, зато в выходные чей-то "Прадик" оттуда эвакуировали», — информирует Марина.
«Мы власть, нас надо объезжать. Авто запарковалось на Ядринцевской, 14», — пишет читатель Олег.
«На лобовом карточка начальника службы ФСО. Как он встал? Я думал, в ФСО адекватные люди работают», — задается вопросами читатель Дмитрий.
Просто стадная парковка на тротуаре на улице Советской.
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